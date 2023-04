Das Rathaus war sein zweites Zuhause: Helfendorf trauert um Korbinian Kroiß

Herzlich, fleißig und ein wandelndes Lexikon: So einen wie Korbinian Kroiß gab es in Helfendorf kein zweites Mal. wjr

Nachruf

Von Wolfgang Rotzsche schließen

„Das weiß da Kurbi!“ Wie oft hat man diesen Satz über Korbinian Kroiß senior gehört. Er war für sein grandioses Wissen in der Altgemeinde Helfendorf und darüber hinaus bekannt. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Helfendorf – Die Trauer ist nicht nur in Großhelfendorf groß. Schließlich war der jahrzehntelange Mitarbeiter im Rathaus eine Institution und ein lebendiges Lexikon. Und er konnte noch ein Projekt mitabschließen, das ihm so sehr am Herzen gelegen ist: die Chronik „1250 Jahre Helfendorf“. Sie trägt auch seine Handschrift.

Als sich Korbinian Kroiß 1960 bei der Gemeinde Helfendorf bewarb, stand in seinem Schreiben der Schlusssatz: „Es würde mich freuen, wenn Sie mir zusagen würden, da es sich um eine Daueranstellung handelt.“ Wer hätte gedacht, dass dieser Satz sich so bewahrheiten sollte. Kroiß hatte zuvor bei einem Münchner Betrieb gearbeitet und seine Ausbildung zum Großhandelskaufmann abgeschlossen. Helfendorf hat damals einen Mitarbeiter fürs Rathaus gesucht. Kroiß kam zugute, dass er Schreibmaschinenkenntnisse hatte. Prompt wurde er genommen und war einer von drei Mitarbeitern vom damaligen Bürgermeister Alois Kroiß, seinem Onkel.

„Man konnte ihm ewig zuhören, weil er so viel Wissen hatte“

Viel Zeit verbrachte der junge Kroiß im Außendienst: „Damals habe ich die Brandversicherungsbeiträge eingesammelt. Die Versicherungskammer schickte den Block und die Versicherungsbriefe. Und ich war dann unterwegs.“ Auch die Viehzählung fiel in sein Ressort. Gemeinderatssitzungen hatte er zwar nicht zu protokollieren, aber dann per Schreibmaschine abzutippen. Das Straßenbestandsverzeichnis musste auch geführt werden. „Das waren große Blätter, die mit der Maschine zu beschriften waren.“

Das typische Schreibmaschinengeklapper war übrigens ein Geräusch, das auch später noch im Ayinger Rathaus zu hören war. 2003 wäre sein Ruhestand gewesen. Bürgermeister Hans Eichler wollte wissen, was er im Ruhestand machen würde. Seine Antwort war kurz und knapp: „Weitermachen.“ Also wurde damals ein Minijob-Vertrag aufgesetzt. Und weiter ging’s. Bis zuletzt. „Mir macht es einfach Spaß und ich habe zum Alltag eine schöne Abwechslung“, sagte Kroiß. „Kurbi hat immer wieder etwas gefunden, mit dem er uns überraschen konnte. Wir schätzten seine freundliche, ehrliche Art. Man konnte ihm ewig zuhören, weil er so viel Wissen hatte“, so Bürgermeister Peter Wagner.

Engagiert bei der Feuerwehr und im Sparclub

Korbinian Kroiß war ein ein echter Kamerad. Bei der Feuerwehr war er seit 1956, hatte zwischenzeitlich auch als Schriftführer und Kassier Aufgaben übernommen. „Seine Verbindung zur Feuerwehr spiegelt sich auch darin wider, dass auf Kränze verzichtet und dafür um eine Spende für die Feuerwehr gebeten wird“, so Vorsitzender Hans-Peter Huber. Freude hatte der Verstorbene auch am Sparclub 23, dessen Gründungsmitglied er 1965 war und in dem er sich ebenfalls ehrenamtlich engagierte.

Fundiertes Wissen und phänomenales Gedächtnis

Doch vor allem war es die Gemeinde, der er sich verpflichtet fühlte: Im Rathaus fühlte er sich wohl. Nur ein paar Beispiele nennt Archivarin Franziska Ahlborn: „Im Bauamt sortierte er die Straßenakten neu, im Archiv half er beim Aufbau der Bestände. Brauchte man Informationen aus der Registratur wusste der Kurbi sie, entweder aus dem Stegreif oder er ging in den Keller oder den Speicher und kam mit der gesuchten Akte wieder.“ Ähnlich formuliert es Altbürgermeister Eichler: „Sein fundiertes Wissen, sein phänomenales Gedächtnis und seine penible Ordnung halfen uns oft weiter. Wenn irgendein Problem aus der Vergangenheit auftauchte, war der Kurbi unsere Wunderwaffe.“

Viele vermissen den beliebten Helfendorfer, der das Herz am rechten Fleck hatte: nicht zu vergessen natürlich die Hinterbliebenen mit Ehefrau Hilde. Als er selbst nicht mehr mit dem Auto fuhr, hat sie ihn ins Rathaus gefahren und, wenn möglich, mittags wieder abgeholt.

Beisetzung am Freitag

Der Seelengottesdienst für Korbinian Kroiß sen. wird am Freitag, 21. April, um 11 Uhr in der Marterkapelle in Kleinhelfendorf gefeiert. Anschließend findet die Urnenbeisetzung auf dem Helfendorfer Friedhof statt.