Pläne für Kiosk und Gewerbe im alten Bahnhofshaus

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes sollen ein Kiosk und ein weiteres Gewerbe einziehen. © Wolfgang Rotzsche

Vor acht Jahren hat die Familie Inselkammer der Deutschen Bahn das alte Bahnhofsgebäude in Aying abgekauft. Jetzt will die alteingesessene Brauereifamilie dem historischen Haus mehr Leben einhauchen. Neben einer Renovierung sollen hier ein Kiosk und ein Gewerbe einziehen.

Aying - Die Pläne stießen im Ayinger Gemeinderat auf allgemeines Wohlwollen, wenngleich er den Antrag vorerst abgewiesen hat. Ayings Bürgermeister Peter Wagner (CSU) erklärt, dass es noch Nachholbedarf bei der Parkplatzfrage gibt. Aber vom Gremium hat er die Zusicherung bekommen, dass die Verwaltung auf dem Büroweg dem Antrag zustimmen kann, wenn die notwendigen Unterlagen vorliegen.

Wohnungen renovieren und Photovoltaik installieren

Ayings Bräu Franz Inselkammer lässt auf Anfrage des Münchner Merkur wissen, dass das historische Gebäude einfach in die Jahre gekommen ist. Zumal der Hausanstrich nach seinem Empfinden auch nicht sonderlich schön sei. Er spricht sogar von „grauenhaft“. Deswegen soll an dem Gebäude Hand angelegt werden: „Wir wollen es jetzt renovieren, energetisch sowie mit einer Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe ertüchtigen und dort die drei Wohnungen herrichten“, erklärt der Brauereichef. Weiterhin sollen im Erdgeschoss ein Kiosk, „der sich in S-Bahn Nähe natürlich anbietet“, und noch eine weitere kleine Gewerbeeinheit untergebracht werden.

Bürgermeister begeistert von Kiosk-Idee

Gerade der Kiosk gefällt auch Bürgermeister Wagner: „Der dürfte eine Bereicherung dort sein, schließlich könnten sich auch Nutzer der S-Bahn oder auch Wanderer noch ein wenig mit Kleinigkeiten eindecken.“ Er zeigt sich zuversichtlich, dass der Antrag auf energetische Modernisierung und Nutzungsänderung im Bereich der ehemaligen Bahnhofschalterhalle bald positiv abgeschlossen werden kann. nInselkammer betont, dass für die geplante Nutzung die Familie noch offen für Interessenten sei. Wenn nichts unerwartet dazwischen kommt, sollten die Baumaßnahmen im Herbst abgeschlossen sein.

120 Jahre alt

Unter Denkmalschutz steht das Bahnhofsgebäude zwar nicht, aber der stattliche Bau ist schon 120 Jahre alt. 2014 hat es die Familie Inselkammer erworben. In der Geschichte der Inselkammers spielt es durchaus eine Rolle. Schon früh erkannte beim Bau der Bahnlinie im April 1902 der Bierbrauer Johann Liebhard, dass ankommende oder auf den Zug wartende Fahrgäste auch verköstigt werden wollen. Er stellte bereits 1901 den Antrag, eine „Restauration“, also eine Gastwirtschaft, am Endbahnhof errichten zu dürfen, unweit des Bahnhofgebäudes.