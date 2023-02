Wollen ihren Tieren Viehtransporte ersparen: Ayinger Landwirte suchen Kuhpaten

Von: Carina Ottillinger

Kuhle Aussicht: Die Milchkühe auf dem Behamhof in Kleinkarolinenfeld sollen es so gut wie möglich haben. Mit Kuhpatenschaften kann man die Aufzucht unterstützen. © Robert Brouczek

Die Landwirte vom Behamhof bei Aying wollen ihre Kälber zum Wohl der Tiere nicht mehr verkaufen und stattdessen selbst aufziehen. Um das zu finanzieren, bieten sie Kuhpatenschaften an.

Aying – 35 Milchkühe und 33 Kälber weiden auf der Wiese in Kleinkarolinenfeld. Cora, Ilona, Lissy und Sarah suchen noch nach neuen Paten. Jeder kann eine Patenschaft für eine Kuh übernehmen. Denn auch wenn sich die Kühe auf dem Behamhof wohlfühlen, haben sie noch den ein oder anderen Wunsch.

Der Behamhof ist ein moderner landwirtschaftlicher Familienbetrieb in vierter Generation. Als Mitglied bei Bioland führen Veronika (37) und Markus (37) Eichler den Betrieb nach ökologischen Grundsätzen. Seit 2021 sind sie im Demeterverband. „Jeder von uns will sich gesund ernähren und das beginnt für uns bei der Erzeugung der Lebensmittel ohne Chemie“, sagt Veronika Eichler.

Kuhpatenschaft

Der Familienbetrieb will noch mehr für Tierwohl und Klima tun. Das Ziel der Eichlers: Alle Kälber selbst aufziehen, klimaneutral werden und den Tieren viel Platz zum „Kuh-Sein“ geben. Ihre Kälber wollen sie nicht mehr auf dem Kälbermarkt verkaufen. „Das Schicksal der Kälber lag dann nicht mehr in unseren Händen, und wir konnten nicht weiter entscheiden, wo die Reise für sie hingeht, womöglich sogar quer durch Europa oder bis in die Türkei. Da bedeutet für die Tiere lange und anstrengende Transportwege und die Haltungsbedingungen in diesen Ländern sind oft nicht so komfortabel für die Tiere, wie bei uns“, erklären die Landwirte.

Das Wohl ihrer Tiere liegt Veronika und Markus Eichler sehr am Herzen. © Robert Brouczek

Deshalb wollen sie nun alle Kälber selbst aufziehen. bis sie keine Milch mehr brauchen. Doch dafür braucht es mehr Futter und einen größeren Stall. Der Stall für die älteren Jungtiere steht schon. Der zweite wird mit bis zu 10 000 Euro sehr teuer. Weil das im Moment finanziell nicht leistbar ist, hoffen sie auf Unterstützung über eine Online-Spendenaktion und über die Suche nach Kuhpaten. Fünf Paten unterstützen die Eichlers bereits.

Auf dem Behamhof haben alle Paten die Gelegenheit, ihre Kuh persönlich kennenzulernen. Jede hat ihren eigenen Charakter. Veronika Eichler kennt sie alle. Lissy, die Neugierige, Ilona, die Verschmuste und Cora, die Scheue. Mit wem es perfekt zusammenpasst, dürfen Kuh und Pate selbst entscheiden.

Interessierte suchen sich eine Kuh aus, für die sie mit einem Jahresbeitrag von 90 Euro eine Kuhpatenschaft übernehmen möchten. Als Dankeschön dafür bekommen sie einen 10-Euro-Gutschein im Hofladen und eine Urkunde mit ihrer Patenkuh.

Tierwohl

Das Wohl ihrer Kühe steht für die Eichlers weit oben. 2016 haben sie einen tiergerechten Laufstall gebaut. Sie enthornen keines der Rinder und Kälber. Behornte Tiere brauchen mehr Bewegungsfreiheit. In den Sommermonaten ist das kein Problem mit der großen Weide. Für den Winter haben sich die Eichlers etwas einfallen lassen. „Durch den neuen Laufstall können unsere Kühe täglich 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr einen großzügigen Auslauf an der frischen Luft mit viel Bewegungsfreiheit nutzen.“

Hightech im Stall: Ein Roboter übernimmt das Melken, er macht sogar das Euter sauber. © Robert Brouczek

Das Melken gleicht im Behamhof einem Highlight. Die Kuh bestimmt, wann sie zum Melken gehen will. Am Fußband erkennt der Melkroboter, welche Kuh gerade da ist. Er macht das Euter sauber, setzt die Schläuche an die Zitzen und schüttet Kraftfutter in einen Trog. Ein Computer speichert die Milchmenge. Mithilfe der Technik können die Eichlers schneller erkennen, wenn eine Kuh länger nicht beim Melken war.

Im Schnitt gibt eine Behamhof-Kuh etwa 7000 Liter Milch pro Jahr. Einen Teil davon bekommen die Kälber. Bei 35 Milchkühen kommen 245 000 Liter Milch zusammen. Die produzierte Milch liefert der Behamhof direkt an die Biomolkerei Andechser Natur. Einen Teil der Roh-Milch verkauft die Familie direkt im Hofladen. Pro Liter Milch erhalten die Eichlers im Moment 70 Cent. Der Betrieb hat wie viele andere mit stark steigenden Preisen zu kämpfen. Weder für Rücklagenbildung noch für den eigenen Lohn bleibt viel übrig.

Klimaneutralität

Trotzdem investieren die Eichlers immer wieder in eine nachhaltige Landwirtschaft. Das große Ziel der Eichlers ist neben dem Tierwohl eine klimaneutrale Milchproduktion. Der Boden bildet die Grundlage. Humus ist Nährboden für Pflanzen und Stickstoffspeicher. Bio-Landwirte dürften nur so viele Tiere halten, wie sie selbst mit ihren Feldern versorgen können. Eine Alternative sei eine Kooperation mit anderen Betrieben. „Wenn Tierhaltung und Bodenwirtschaft im Gleichgewicht stehen, ist die Landwirtschaft eine Kreislaufwirtschaft.“

Kuhpate werden

Wer Kuhpate werden möchte, kann sich informieren unter www.behamhof.de/kuh-patenschaft, eine E-Mail schreiben an info@behamhof.de oder anrufen unter Tel. 08095 / 87155. Darüber hinaus läuft auch eine Online-Spendenaktion unter www.gofundme.com/f/aufzucht-unserer-geschwisterkalber.