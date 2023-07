Kühe, Weißwürscht und Politik: Landtagskandidaten beim Bauernhofbrunch

Von: Laura Forster

Landwirtschaft ist bei den Taubenbergers Familiensache: Johann und Andrea Taubenberger führen den Hof in Trautshofen zusammen mit Tochter Manuela (l.) und ihrem Mann. Tochter Lena (5) hilft auch eifrig mit. © Forster

Der Bayerischer Bauernverband hat am Freitag Landtagskandidaten zum Bauernhofbrunch in die Gemeinde Aying geladen. Diskutiert wurde über aktuelle Themen und die Zukunft der Landwirtschaft.

Aying – Ein ungewöhnlicher Anblick für die rund 75 Milchkühe von Landwirt Johann Taubenberger aus Trautshofen in der Gemeinde Aying, als am Freitagvormittag rund 20 Landtagskandidaten aus Landkreis und Stadt in ihrem Stall standen. Der Bayerische Bauernverband hatte einen Bauernhofbrunch organisiert, um im Hinblick auf die Wahl über aktuelle Themen sowie die Zukunft der Landwirtschaft zu diskutieren.

Der Einladung waren unter anderem die SPD-Landtagskandidaten Florian Schardt und Christine Himmelberg, Kirchheims Bürgermeister und CSU-Landtagskandidat Maximilian Böltl, FDP-Landtagskandidaten Marco Deutsch und Katharina Diem und die beiden Landtagsabgeordneten Abgeordneter Nikolaus Kraus (FW) und Claudia Köhler (Grüne) gefolgt. Nach einer Hofführung und einem Weißwurstfrühstück in der umfunktionierten Garage tauschten sich Politiker und Landwirte aus. Moderiert wurde das Ganze von Kreisobmann Anton Stürzer.

Erbschaftsteuer: Landwirte betroffen und fordern Anpassung

Ein Thema, das die Gemüter durchaus erhitzte, war die Erbschaftsteuer. Johann Metzger, Landwirt aus Haar, merkte an, dass die Bauern in der Region stark betroffen seien. „Es kann nicht sein, dass man Substanz veräußern muss, damit der Nachfolger die Steuer zahlen und so den Hof übernehmen kann.“ Köhler stimmte ihm prinzipiell zu: „Die Erbschaftssteuer muss angepasst werden. Die Steuer ganz abschaffen, geht aber nicht. Der Freistaat würde pro Jahr rund drei Milliarden Euro Einnahmen verlieren.“ Außerdem sei dies Sache des Bunds.

Flächenversiegelung: Bauern fordern weniger Versiegelung

Auch die Flächenversiegelung stand ganz oben auf der Diskussions-Agenda der Bauern. „In den letzten 25 Jahren wurde eine Fläche von Niederbayern versiegelt“, sagte Stürzer. Immer weniger Fläche schränke die Produktionsmöglichkeiten der Landwirte ein. „Ich tue mich schwer bei dem Thema, es gibt keine einfache Antwort“, sagte Kraus, der selbst gelernter Landwirt ist. Laut Kraus müssen jedoch wertvolle und fruchtbare Böden erhalten bleiben. Böltl erklärte, dass in seiner Gemeinde vor allem Gewerbeansiedlungen für Versiegelung sorgen. „Die bringen viele Steuern. Man sollte darüber nachdenken, den Anteil der Einkommensteuer zu erhöhen. Damit kann ich gerade die Personalkosten decken.“ Deutsch merkte an, beim Wohnraum in die Höhe zu gehen.

Regionalität und erneuerbare Energien: Dach- statt Freiflächen-PV-Anlagen

Regionalität und der Ausbau der Vermarktung der Produkte vor Ort: Dass dieses Thema wichtig ist und immer wichtiger wird, da waren sich die Politiker einig. „Wir wollen Lebensmittel in Bayern für Bayern produzieren“, sagte Stürzer. Leider haben die Bauern im Freistaat einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Landwirten aus anderen EU-Staaten, so der Kreisobmann. „Bei uns gelten viel höhere Vorgaben.“

Auch über Windräder, das Heizungsgesetz und PV-Anlagen wurde gesprochen. Während der Bauernverband ein Befürworter von PV-Anlagen auf großen Dächern ist, sieht er Freiflächen-PV-Anlagen eher skeptisch. „Im Schatten wächst leider nicht mehr viel“, sagte Kreisbäuerin Sonja Dirl. Die Fläche konnte für die Landwirtschaft durchaus anders genutzt werden.

Schule: Kindern und Jugendlichen wieder näher bringen

Laut Stürzer sollen Kinder und Jugendliche wieder mehr mit der Landwirtschaft anfangen können. „Wir wollen die Alltagskompetenz in der Schule herantreiben.“ Er kritisierte zwar die weite Entfernung zu den nächsten Landwirtschaftsschulen, lobte jedoch die Berufsschule.

Landwirte wünschen sich Planungssicherheit

Vize-Kreisobmann Martin Stadler aus Peiß wünscht sich mehr Planungssicherheit. „Wenn die Anbindehaltung verboten wird, ist danach der Spaltenboden dran?“ Dieser sei in vielen Ställen verlegt, ein Umbau wäre mit hohen Kosten verbunden. „Einen Stall zu bauen, ist teuer. Es kann nicht sein, dass es in fünf Jahren wieder neue Vorgaben gibt, und die Investition nichts mehr wert ist“, sagte Grünen-Landtagsabgeordneter aus München, Christian Hierneis, „Es braucht Bestandschutz und Planungssicherheit.“ Kreisobmann Stürzer freute sich über die richtungsweisende Antwort. „Ich hoffe nur, Sie vergessen das nächstes Jahr nicht wieder.“