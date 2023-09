Aying lehnt Mehrfamilienhäuser ab und legt sich mit dem Landratsamt an

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Stein des Anstoßes ist die gemeindliche Grünfläche am Biechlweg. Links schließt das Grundstück an, auf dem gebaut werden soll. Rechts ist der Bahnhof von Dürrnhaar zu erkennen. © wjr

Die Gemeinde Aying hat erneut zwei Mehrfamilienhäuser abgelehnt und geht auf Konfrontation mit dem Landratsamt.

Aying – Ganz und gar nicht einverstanden ist der Ayinger Gemeinderat mit einem Bauvorhaben in Dürrnhaar. Und lässt es drauf ankommen, mit dem Münchner Landratsamt nicht einer Meinung zu sein. Es geht um zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage, die am Eckgrundstück Egmatinger Straße / Biechlweg entstehen sollen. Im Mai 2022 hat der Gemeinderat den Antrag auf Vorbescheid abgelehnt. Die Gründe rief Bauamtsmitarbeiter Maximilian Pölsterl nochmals in Erinnerung: Die Gebäue fügen sich nicht in die nähere Umgebung ein, die Wandhöhe ist zu hoch und die Abstandsflächen werden teilweise auf gemeindlichen Grund abgebildet.

Diese Begründung des Landratsamts verärgert Gemeinderat besonders

Erst im Juni 2023 hat das Landratsamt dann die Gemeinde zur Anhörung aufgerufen, weil es die Einwände des Gremiums nicht teilt. Sprich, die Kreisbehörde würde das gemeindliche Einvernehmen ersetzen, wie es im Amtsdeutsch heißt. Eine Wandhöhe von 6,5 Meter würde sich demnach einfügen. Bei der Fläche mit Tiefgarage hat das Landratsamt ähnliche Baukörper in der Umgebung gefunden, die ähnlich zu bewerten wären. Eine Unterbauung trete nicht prägend in Erscheinung. Und dann kam die Feststellung des Landratsamts, die für Verärgerung im Gemeinderat sorgte: Die Abstandsflächen wurden nicht geprüft, weil sie in diesem Verfahren nicht relevant seien. Doch genau dies war einer der Hauptpunkte für die Ablehnung des Gemeinderats.

Bürgermeister: „Wir kommen in Teufelsküche“

Martin Stadler (CSU) fragte genau nach und bekam von Pölsterl die Antwort: „Weil wir uns als Gemeinde jegliche bauliche Entwicklung versperren würden.“ Denn ein nicht unerheblicher Teil der Abstandsflächen wird nicht auf dem zu bebauenden Grundstück abgebildet, sondern auf dem Grünstreifen am Biechlweg, der der Gemeinde gehört. Wenn dort die Abstandsflächen festgesetzt sind, kann die Gemeinde diese Flächen nicht anderweitig nutzen. Hermann Oswald (PWH) sprach von einem Wertverlust für die Kommune. Bürgermeister Peter Wagner (CSU) ergänzte, dass bei den Flächen „schon eine Masse“ auf das Gemeindegrundstück fallen würden. „Wir kommen in Teufelsküche, wenn wir jetzt sagen, dass die Abstandsflächen schon passen.“ Wagner riet dazu, beim Nein zu bleiben. Je nachdem, wie sich das Landratsamt entscheidet, „können wir dann über weitere Schritte reden.“ Mit großer Mehrheit beharrt der Gemeinderat, gegen drei Stimmen, bei seinem Nein.