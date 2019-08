Unfall auf dem Weg in den Wildpark: Mütter und Kinder teils schwer verletzt

Sechs Personen sind bei einem Unfall nahe dem Wildpark Blindham verletzt worden, darunter zwei Kinder und zwei Jugendliche.

Aying – Für eine Mutter mit ihren beiden Kinder nahm ein Ausflug in der Wildpark Blindham ein tragisches Ende. Sie wurden bei einem Unfall schwer verletzt und mussten, so wie die drei Insassen des anderen Autos in die Klinik gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Unfallkommandos der Polizei am Mittwoch gegen 11.50 Uhr auf der St 2078 an der Abzweigung zum Wildpark. Die 44-Jährige aus Schäftlarn, die ihren Sohn (10) und ihre Tochter (7) auf der Rückbank sitzen hatte, war mit ihrem Opel Astra auf der Staatsstraße in südlicher Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung links abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen entgegenkommenden Lancia Voyager. Sie konnte nicht mehr bremsen und beide Autos krachten frontal ineinander.

Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden schwer verletzt, die 46-Jährige aus Feldkichen-Westerham und ihre beiden Töchter (15 und 19) im Lancia leicht verletzt. Sie alle mussten ins Krankenhaus. Die beiden Autos sind schrott. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 16 000 Euro.