Nach Einbruch in Vereinsheim: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Von: Laura Forster

Geld, ein Mobiltelefon und Lebensmittel entwendete der Täter in Aying. © Silas Stein/dpa

Zwei Wochen nach dem Einbruch in ein Vereinsheim in Aying hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen ihn wurde bereits ein Haftbefehl erlassen.

Aying - Die Polizei hat zwei Wochen nach einem Einbruch in ein Ayinger Vereinsheim einen Tatverdächtigen gefasst. Die Beamten gehen davon aus, dass der 23-jähriger Rumäne am Donnerstag, 1. September, gegen 23.30 Uhr das Fenster der Vereinsgaststätte aufgebrochen hat und sich zugriff zu den Räumlichkeiten verschafft hat. Er entwendete ein Mobiltelefon, eine versperrte Geldkassette und Lebensmittel. Außerdem versuchte der Täter erfolglos einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, heißt es im Pressebericht des Präsidiums. Anschließend öffnete er die Tür zum Vereinsbüro gewaltsam und versuchte einen Schrank aufzubrechen. Danach verließ der Mann das Vereinsheim. Draußen entnahm er das Geld aus der Kassette und ließ sie auf dem Gelände zurück.

Bei Fahrzeugkontrolle auf der BAB 93: Beamten finden Einbruchsgegenstände

Nachdem die Individualnummer (IMEI) des entwendeten Mobiltelefons übermittelt worden war, konnte sie im polizeilichen Fahndungsbestand erfasst werden. Zwei Wochen später am Mittwoch, 14. September, fanden die Beamten der Verkehrspolizei Regensburg während einer Fahrzeugkontrolle auf der BAB 93, Höhe Rastanlage Pentling, das entwendete Mobiltelefon. Weitere in dem kontrollierten Fahrzeug aufgefundene Gegenstände konnten ebenfalls dem Einbruch in das Vereinsheim zugeordnet werden. Nach Rücksprache mit der diensthabenden Staatsanwältin in München wurde die Vorführung des Fahrers angeordnet. Am Donnerstag wurde gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl erlassen. Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.