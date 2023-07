Aying saniert Straßen im Sparprogramm

Von: Wolfgang Rotzsche

In Aying müssen vor allem einige Bankette erneuert werden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Für „ein bissl was“ reicht es noch, um in Aying die nötigsten Straßensanierungen zu finanzieren.

Aying – Die Gemeinde Aying will ihre Straßen auf Vordermann bringen. Doch für den ganz großen Wurf fehlen die finanziellen Mittel. Dennoch: „Ein bisserl wollen wir was machen“, erklärte Bürgermeister Peter Wagner (CSU). 58 500 Euro würden alle Arbeiten kosten, die der Gemeinderat freigegeben hat. Von vier angefragten Unternehmen gab nur eines ein Angebot ab. Dabei handelt es sich um die Swietelsky Baugesellschaft mit ihrer Zweigstelle in Ebersberg, die schon mehrmals in Aying zum Zuge kam.

Bankette werden erneuert

Laut Maximilian Pölsterl vom gemeindlichen Bauamt umfasst das Maßnahmenpaket rund zehn Kilometer Bankette, die erneuert oder ausgebessert werden sollen. Vier Straßenzüge hat die Bauverwaltung im Blick: die Holzkirchner Straße in Richtung Neugöggenhofen, die Graßer Straße nach Kaltenbrunn, die Glonner Straße in Richtung Heimatshofen sowie die Egmatinger und Gruber Straße. „Wir schauen uns das nochmals an, wo es wirklich am nötigsten ist und werden uns Schwerpunkte setzen“, so Pölsterl. Möglicherweise wird also nicht mal der gesamt aufgerufene Geldbetrag verbraucht werden müssen.

„Da wird auch mal drüber gerast“

Verständnis wurde für das Maßnahmen-Paket im Gremium gezeigt. „Wir haben manche Stellen, die halten im Bereich der Bankette nur zwei Jahre“, so Johann Lechner (CSU). Grund hierfür sei, dass da schon auch gerne mal „drüber gerast“ werde. Als Material soll entweder Kies oder Mischgut verwendet werden, um die Stellen wieder plan und zur Not auch befahrbar zu machen. Dass nur ein Unternehmen ein Angebot abgegeben habe, quittierte Wagner mit der Bemerkung: „Den Firmen scheint es noch gut zu gehen.“