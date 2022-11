Aying sieht in Bahnbauarbeiten gute Nebeneffekte

Von: Wolfgang Rotzsche

Der Bahnübergang in Peiß im Bereich der Holzkirchener Straße soll aufgelöst werden. © Wolfgang Rotzsche

Nicht nur in Großhelfendorf sind Umbaumaßnahmen im Gleisbereich und am Bahnübergang bei der Firma Fritzmeier geplant, sondern auch in Peiß. Dem Ayinger Gemeinderat wurden kürzlich die Pläne der DB Netz AG vorgestellt.

Aying - Demnach soll der Bahnübergang im Bereich der Holzkirchener Straße aufgelöst und der am Mitterweg ausgebaut werden. Westlich des Bahngleises soll vom Mitterweg in Richtung Süden eine neue Straße gelegt werden. Letzteres findet Bürgermeister Peter Wagner (CSU) gar nicht mal so schlecht.

Bachlauf könnte geöffnet werden

Da die Molkereistraße, die in die Holzkirchener Straße mündet, dann nicht mehr zu einem Bahnübergang führt, könnte der Verkehr dort deutlich verringert werden. Hier käme es immer wieder einmal zu Tempoüberschreitungen. Als weiteren Nebeneffekt sieht es der Gemeinderat an, dass durch die baulichen Veränderungen der Bachverlauf zumindest in Teilen wieder geöffnet werden kann. Hoffnungen haben die Kommunalpolitiker auch auf die Möglichkeit, dass der Bahnsteig verlängert werden könnte, sodass auch Vollzüge am S-Bahn-Halt Peiß verkehren könnten.

Zweigleisiger Ausbau kein Thema

Nicht müde wird das Gremium auch beim Thema Zweigleisigkeit. Doch auch hier war wieder das Argument der Deutschen Bahn, dass dies nicht Teil des Verfahrens sei. Sowieso wird es noch einige Zeit brauchen, bis das Vorhaben umgesetzt wird. Denn das Eisenbahnbundesamt muss erst das Okay für die Maßnahmen geben. Und dann kommt das Planfeststellungsverfahren, zu dem sich dann auch die Öffentlichkeit äußern kann.