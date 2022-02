Betrunkener springt gegen fahrenden Ford Mustang - dann wartet er seelenruhig auf die Polizei

Von: Günter Hiel

Teilen

Der Ford-Mustang-Mustang. © Getty Images via AFP

Im Vollrausch ist ein Fußgänger in Aying mit den Füßen voraus einem fahrenden Ford Mustang in die Flanke gesprungen. Was ihn dabei geritten hat, hat er der Polizei nicht verraten.

Aying - Am Samstag kurz nach 13 Uhr war ein 30-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem grauen Ford Mustang auf der Straße Am Bahnhof in Aying unterwegs, als ihm plötzlich ein Fußgänger absichtlich gegen die Beifahrerseite sprang. Dabei beschädigte der Unbekannte den Außenspiegel und die Tür, meldet die Polizei.

Ford Mustang „attackiert“: Polizei nimmt den Treter mit auf die Wache

Der Fahrer hielt an und rief die Polizei, der Fußgänger blieb seelenruhig stehen. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, nahm ihn die Streife mit zur Dienststelle Ottobrunn. Da war schnell geklärt, dass es sich bei dem Treter um einen 39-jährigen Tschechen handelt, der derzeit im südöstlichen Landkreis München wohnt, aber nicht mit festem Wohnsitz gemeldet ist. Der Mann hatte 2,4 Promille Alkohol im Blut.

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Nach Tritt gegen Ford Mustang: Schmerzen im rechten Fuß und 1500 Euro Schaden

Auf der Dienststelle klagte der 39-Jährige über Schmerzen im rechten Fuß und wurde ins Krankenhaus gebracht. Warum er gegen den Mustang gesprungen ist, ob aus Abneigung gegen US-Muscle-Cars oder sonstigen Motiven, dazu hat sich der Mann nicht geäußert. Den Schaden am Wagen schätzt die Polizei auf 1500 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.