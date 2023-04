Wasserschaden am Turnhallen-Dach: PV-Anlage ist wohl die Ursache

Von: Wolfgang Rotzsche

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Turnhalle in Großhelfendorf hat offenbar für einen großen Wasserschaden gesorgt. (Symbolfoto) © McPHOTO/BilderBox/IMAGO

Ein böses Erwachen gab es, als am Dach der Turnhalle in Großhelfendorf die Schäden repariert werden sollten. Offenbar ist die Photovoltaik-Anlage die Ursache.

Aying - Vor kurzem wurde ein massiver Wasserschaden in der Turnhalle in Großhelfendorf festgestellt. Bürgermeister Peter Wagner (CSU) signalisierte nunmehr dem Gemeinderat, dass da wohl noch mehr Probleme auf die Gemeinde zukommen dürften. Nicht ganz unschuldig an den Schäden scheint die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zu sein. „Das war wohl keine so saubere Arbeit“, meinte Wagner vorsichtig. Der Wassereintritt hat demnach unmittelbar mit der Anlage zu tun. Zumindest bleibt die Kommune nicht auf den Kosten sitzen. Die trägt der Betreiber der Anlage. Doch der Mehraufwand für die Gemeinde sei nicht unerheblich. „Wir müssen noch schauen, was da auf uns zukommt“, sagte Wagner.

Auch einige Module funktionieren nicht mehr

Die Anlage sei seit über 13 Jahren in Betrieb, noch gibt es eine Laufzeit von sechs Jahren. Eines sei sicher: „Wir werden nach Ablauf des Vertrags sicher nicht die Anlage übernehmen.“ Bei den Reparaturarbeiten wurde zudem festgestellt, dass nicht mehr alle Module funktionieren. Primär sei das ebenfalls das Problem des Betreibers, wenngleich sich die Gemeinde vertraglich gesichert hat, an einem Einnahmeplus beteiligt zu werden. Doch dieser Betrag sei jährlich sowieso eher marginal.



Der Betreiber kann die fehlerhaften Module auch gar nicht austauschen, weil es den Hersteller gar nicht mehr gibt. Wagner sagte, dass nach Ablauf der Vertragszeit die genutzten Dachflächen dann wieder ins Gemeindeeigentum übergehen werden. Was die Gemeinde dann machen werde, sei noch völlig offen.