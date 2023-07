Der Bach aus dem Untergrund wird zur Hochwasser-Gefahr

In Ayings Himmel ist noch alles in bester Ordnung.

Aying will Quellbach an die Oberfläche bringen, um das Wasser in Zukunft besser zu kontrollieren

Aying – An Fahrt gewinnt wieder der Hochwasserschutz im Ayinger Ortsgebiet. Jüngst hat der Gemeinderat die weiteren Schritte für den Verlauf des Dorfgrabens (Quellbach) beschlossen. Ziel ist es, den größtenteils im Untergrund verlaufenden Bach wieder an vordefinierten Stellen offen zu Tage bringen zu können.

Damit erhofft sich die Kommune Verbesserungen für jene Situationen, die bei starkem Regenereignis oftmals gang und gäbe waren. Wir berichteten bereits mehrmals, dass insbesondere der Bereich der Oberen Dorfstraße bei Starkregen in Mitleidenschaft gezogen wird. Nicht selten standen der Straßenbereich und auch Grundstücksbereiche unter Wasser.

Aying: Quellbach-Problem

Mitschuld wird dem Quellbach gegeben. Dieser kommt über den Südosten ins Dorf und tritt seine Reise bereits in der Kaltenbrunner Straße ins Rohrsystem in Richtung Norden, um am Ortsrand dann in den Biersee zu fließen. Deutlich mehr als ein Jahrzehnt ist das Thema des Hochwasserschutzes bereits auch im Gemeinderat angelangt. Es gibt mittlerweile schon erste umgesetzte Maßnahmen, nachdem die notwendige Planfeststellung durchlaufen worden ist.

„Wir haben einiges an Grunderwerb tätigen können, haben nunmehr aber auch eine Veränderung am festgestellten Bachlauf vornehmen müssen“, erklärte Bauamtsleiter Martin Schildmann. Im Bereich nördlich der Bräugasse und der Unteren Dorfstraße würde nunmehr der Verlauf geändert werden müssen. Hier gab es auch eine notarielle Klärung. Aus diesem Grund muss nochmals ein Verfahren angestoßen werden, für das der Gemeinderat grünes Licht gegeben hat.

Aying. Wasser kontrollieren

Schildmann zeigte sich sehr optimistisch: „Wir wollen heuer noch mit den Arbeiten anfangen und diese auch abschließen.“ Hintergrund sei für dieses kurze Zeitfenster, dass die zu erwartenden Zuschüsse heuer noch abgeschöpft werden sollten. Bürgermeister Peter Wagner (CSU) zeigte sich optimistisch, dass der geöffnete Bach eine Verbesserung für den Hochwasserschutz in Aying bedeuten dürfte.

Aber er merkte auch an, dass damit noch lange nicht das Ende der Arbeiten in Sicht sei. „Wir haben noch mehrere Hausaufaufgaben zu erledigen“, so das Gemeindeoberhaupt. Nicht nur sein Wunsch wäre: „Es soll nicht so viel Wasser in den Ort reinlaufen.“ Sprich, es seien auch noch Maßnahmen im Südosten des Ortes notwendig, damit zu viel Wasser erst gar nicht in den Ortsbereich fließen kann.

