Bahnübergang Peiß soll geschlossen werden: Gemeinde fordert Alternative

Von: Wolfgang Rotzsche

Die Gemeinde Aying will die Schließung des Bahnübergangs in Peiß nicht einfach hinnehmen und fordert einen Ersatz von der Deutschen Bahn. (Symbolfoto) © Volker Emersleben

Die Gemeinde Aying will die Schließung des Bahnübergangs in Peiß nicht einfach hinnehmen und fordert einen Ersatz von der Deutschen Bahn.

Aying – Die Pläne der Deutschen Bahn (DB), einen Bahnübergang in Peiß aufzulösen. will die Gemeinde Aying nicht unkommentiert hinnehmen. Sie fordert von der Bahn, dass als Ersatz eine Bahnunterführung oder eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden soll. Einstimmig unterstützt der Gemeinderat den Vorschlag aus der Verwaltung.

Übergang wird viel von Radfahrern und Fußgängern genutzt

Nach den Plänen der DB soll der Bahnübergang Mitterweg ertüchtigt werden. Bauamtsleiter Martin Schildmann erläuterte, dass jedoch der Bahnübergang an der Holzkirchener Straße aufgelöst werden soll. „Doch dieser Übergang wird von Radfahrern und Fußgängern genutzt“, so Schildmann. In Richtung Kleinkarolinenfeld führt nämlich ein beliebter Spazier- und Wanderweg weiter. „Wir wollen uns die Chance nicht verbauen, dass die DB noch etwas mit einplant.“ Zumal auch die Bahn von dieser Maßnahme profitieren könnte, wenn beispielsweise doch der zweigleisige Streckenausbau oder ein Park-&-Ride-Platz westlich des Bahngleises kommen könnten. Martin Stadler (CSU) ergänzte, dass nicht nur Fußgänger und Radfahrer den Bahnübergang nutzen würden. Es sei auch an Weidevieh oder Pferde zu denken, die diesen queren.

Es ist noch nicht zu spät

Christine Squarra (Grüne) fand die Idee begrüßenswert, meldete aber Bedenken an, dass die Gemeinde dann eventuell auch die Kosten übernehmen müsste. Nein, meinte Schildmann. Für ihn ist klar: „Da gilt das Verursacherprinzip.“ Eine Kostenforderung könne freilich kommen, aber dann müsse die DB daran erinnert werden, dass sie ja den Bahnübergang wegnehmen möchte. Auf die Frage von Franz Josef Strauß (CSU), ob der Gemeinderatsbeschluss nicht zu spät komme, erwiderte Bürgermeister Peter Wagner (CSU): „Wir haben noch keinen Feststellungsbeschluss, also können wir noch gehört werden.“ Wagner begrüßte den Vorstoß der Verwaltung: „Wir reden schon lange mit der Bahn, es schadet nicht, wenn wir dieses Thema noch mit einbringen.“