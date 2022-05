Bürgerversammlung in Aying: Lkw-Verkehr belastet Durchgangsstraße

Von: Wolfgang Rotzsche

Im Schalander der Ayinger Brauerei: Die Bürger bekamen während der Rede von Bürgermeister Peter Wagner einen guten Einblick in die kommunalen Schwerpunktthemen. © wjr

Auch wenn Ayings Bürgermeister Peter Wagner einen Pulk an Anfragen zu beantworten hatte, so schien er doch bei der Betrachtung der einzelnen Themen nicht viel falsch gemacht zu haben. Im Schalander der Brauerei Aying hat Wagner seine allererste Bürgerversammlung abgehalten. Ein Debüt, und auch noch hybrid.

Aying – Die Abendveranstaltung wurde live über „Stream1“ übertragen. Wagner hatte merklich Redebedarf. So vieles gab es, was er den Bürgern sagen wollte. Da durfte selbst eine kurze Vorstellung seiner selbst nicht fehlen, schließlich fehlte bedingt durch die Pandemie „oftmals der Kontakt zu den Bürgern. Dabei hob Wagner hervor, dass die Verwaltung trotz allen Widrigkeiten sehr viel zu tun hatte, auch wenn das vielleicht nicht überall aufgefallen sei.

Parkplätze in der Bahnhofstraße

Es waren die alltäglichen Probleme und Sachfragen im Gemeindeleben, die von den Bürgern angesprochen worden sind. Da ging es um die Parkplatzsituation in der Bahnhofstraße und die Möglichkeit, zur Gänze ein beidseitiges Parkverbot auszusprechen. Wagner merkte an, dass es das teilweise schon gebe. Das Problem sei, dass die Autofahrer die Möglichkeit haben müssen, ihr Fahrzeug abzustellen. Wenn gar kein Fahrzeug halten dürfe, dann werde dort auch deutlich schneller gefahren. Nachgefragt wurde bei der Versammlung auch, wie es um den Neubau des Ayinger Feuerwehrgerätehauses stehe. Dafür sind heuer Planungsgelder in den Haushalt eingestellt worden. Und dann kam noch aus dem Chat die Frage, ob Graß nicht eine Straßenbeleuchtung bekommen könnte. Wagner sicherte stets zu, dass alle Fragen geprüft werden.

Verkehr durch Dürrnhaar

Natürlich gehört auch das Thema Verkehr in eine Bürgerversammlung. Paul Vorsatz sprach den Lkw-Verkehr durch Dürrnhaar an: „Es wird immer schlimmer!“ Auch Dürrnhaar leide am Mautausweichverkehr. Vorsatz wünschte sich eine erneute Verkehrszählung, die dann aber auch 24 Stunden am Stück erfolgen solle. Wagner erwiderte, dass die Gemeinde schon Erfolge erzielt habe, so die Ampel auf der Staatsstraße und Tempo 30 in der Nacht. Trotz aller Maßnahmen werde aber eines vermutlich nicht passieren: „Ganz werden wir den Verkehr nicht vermeiden können.“

Spielplätze thematisiert

Mehrere Spielplätze wurden ebenso thematisiert. Wobei der Bürgermeister da schon auch daran appellierte, mitzudenken. Denn wenn die Sandkastenabdeckung beim Bürgerhaus kaputt sei, dann könnte das auch daran liegen, dass sie anderweitig verwendet worden ist: „Die ist halt kein Sonnensegel oder ein Windfang. Und dann muss man mit ihr auch wieder den Sandkasten abdecken.“ Markus Schaller forderte von der Gemeinde eine Umzäunung des Sportplatzes bei Aying. Das sei die Ultima Ratio, so Wagner, wenngleich eine Zaunhöhe von 1,20 Meter kein Hindernis darstelle und zwei Meter eher das Gefühl gebe, „in Stadelheim zu spielen.“

Mülleimer beim Sportplatz sinnvoll

Den Hintergrund zum bestehenden Problem hatte Bürgermeister Wagner auch gleich zur Hand. Es gehe einerseits um Hunde, die auf dem Gelände frei gelassen werden, und andererseits um „Partyvolk“. Es sollen vorerst mehr Mülleimer aufgestellt werden, vielleicht würden sich die Hinterlassenschaft dann in erträglichen Grenzen halten. Das Thema ist gut bekannt, denn im Ayinger Gemeinderat wurde offenbar auch schon darüber gesprochen.