Coronavirus: Mindestabstand bei Friseur: „Das ist ein Witz“

Wer trotz Coronakrise einen Haarschnitt haben möchte, muss darauf nicht verzichten. Friseure gehören zur Dienstleistungsbrache, wie Reinigungen, und dürfen deshalb weiterhin öffnen, wenn ihre Kunden mindestens 1,5 Meter entfernt sitzen. Diese Regelung stößt bei Friseurmeister Anton Arnold aus Aying auf großes Unverständnis.

Aying– Selbst die Bayerische Pflege- und Gesundheitsministerin Melanie Huml bekräftigte noch einmal, dass Friseure durchaus mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern Haare schneiden können.

Friseurmeister Anton Arnold aus Aying kann das nicht nachvollziehen. „Das ist ein Witz“, sagt der 64-Jährige. Er betreibt einen Salon in Großhelfendorf und hat eine Mitarbeiterin. „Wir selbst können den Mindestabstand zum Kunden ja nicht einhalten. Wir arbeiten so nah an den Menschen, dass wir leicht zu Multiplikatoren werden – bei 15 bis 20 Kunden pro Tag.“

Doch Arnold ist nicht nur Selbständiger, er ist auch Dritter Bürgermeister in Aying und gehört dem Krisenstab im Rathaus an, der aktuell Maßnahmen trifft, um eine Corona-Teststation im Ort aufzubauen. „Wir haben den schönsten Beruf der Welt, aber im Moment habe ich ein unangenehmes Gefühl dabei, dass wir im Rathaus die Infektionsgefahr ernst nehmen, und ich dann ins Geschäft gehe und Haare schneide.“

Friseure haben keinen Anspruch auf Soforthilfe

Bisher entscheiden die Friseure selbst, ob sie ihre Salons offen halten. „Wenn ich freiwillig schließe, bekomme ich kein Geld“, sagt Arnold. Salonbetreiber, die den Laden zusperren, haben keinen Anspruch auf Soforthilfe, die von Seiten des Freistaats an Quarantäne oder Tätigkeitsverbot gekoppelt ist. „Wenn ich den Betrieb einstelle, ist das mein Risiko – das kann nicht sein“, findet Arnold.

Friseurmeister plädiert für Tätigkeitsverbot

Auf der Homepage der Friseurinnung informiert Obermeister Christian Kaiser tagesaktuell und versucht, die Verwirrung einzudämmen. Am Mittwoch schrieb er: „Ministerpräsident Söder hat erneut klargestellt, dass Friseursalons und Kosmetikstudios weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Somit liegt es weiterhin in Ihrer unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, ob Sie den Salon oder das Studio weiterhin geöffnet haben.“

Anton Arnold kann die Logik nicht nachvollziehen. „Wir dürfen uns nicht beim Wirt treffen, aber der Friseur arbeitet weiter in nächster Nähe zum Kunden, „ein Haarschnitt ist nicht lebenswichtig.“ Einige Kunden hätten von sich aus schon Termine abgesagt. Er plädiert für ein Tätigkeitsverbot, „auch wenn mich manche Kollegen dafür lynchen werden.“