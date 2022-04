1250-Jahrfeier in Helfendorf: Das Vereinslokal fällt für Auftritte aus

Von: Wolfgang Rotzsche

Vizevorsitzender Michael Hahn (l.) und Vorsitzender Max Demmel (r.) überreichen die Urkunden an: (v.l.) Georg Fellner, Hans und Gabi Altenweger, Rosemarie Bachmair und Hermine Mayer. © privat

Großhelfendorf – Das große Ereignis in diesem Jahr in Großhelfendorf ist ohne Zweifel die 1250-Jahrfeier des Dorfes. Ausgerechnet der Gasthof Zur Post kann dafür nicht für Auftritte genutzt werden.

Der 49-jährige Chef der Helfendorfer Trachter richtete bei der Hauptversammlung der Blick nach vorne. Und so lud Demmel optimistisch seine Trachtler zur gemeinsamen Maiandacht in Graß, Fronleichnamsprozession in Kleinhelfendorf und zur Gautrachtenwallfahrt nach Birkenstein ein. Auch die beliebte Johannifeier am Goldberg soll dieses Jahr wieder stattfinden, merkte Demmel an. Im September soll dann auch das Fest zum 1250-jährigen Jubiläum Helfendorfs beginnen.

Theatergruppe steht ohne Auftrittsmöglichkeit da

Bürgermeister Peter Wagner gab hierzu einen kurzen Überblick. Geplant sind verschiedene Veranstaltungen, beispielsweise eine Ausstellung, Vorträge und ein Markt. Der Trachtenverein wird sich hieran mit einem Hoagascht im September sowie in einer Form am Markt beteiligen. Demmel informierte die 73 Anwesenden, dass der Saal des Vereinslokals „Zur Post“ nicht mehr zur Verfügung stehe. „Das stellt uns nun vor große Probleme.“ Betroffen sei vor allem die Theatergruppe, die plötzlich ohne Bühne und Auftrittsmöglichkeit dastehe. Auch die beliebte Weihnachtsfeier zusammen mit dem Sportverein Helfendorf sei Geschichte. Eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht.

Diese Situation hat auch Auswirkungen auf die Gaugruppe Holzkirchen, zu der die Goldbergler gehören. Mangels größenmäßig geeigneter Gaststätten im Gruppengebiet fand das Kinderpreisplatteln der Gaugruppe Holzkirchen in den vergangenen Jahren vor Corona stets dort statt. Wie Max Demmel berichtete, besteht eventuell die Möglichkeit, das Zelt beim geplanten Bräukirta zu nutzen.