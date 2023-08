DB will Schadensersatz wegen herabgestürzten Baumwipfels - Waldbesitzer gibt Sturm die Schuld

Von: Andreas Müller

Teilen

Jetzt muss erst mal ein Gutachten angefertigt werden. Der Rechtsstreit geht weiter. © Uli Deck

Gegen Schadensersatzansprüche der Deutschen Bahn setzt sich jetzt ein Waldbesitzer aus Dürrnhaar zur Wehr. Ein Baumwipfel war auf die Gleise gefallen.

Dürrnhaar – Draußen Klima-Kleber, drinnen ein Klima-Retter: Während sich mehrere junge Leute am Münchner Stachus an der Straße festgeklebt haben, musste sich im daneben gelegenen Justizpalast ein 67-Jähriger aus Dürrnhaar (Gemeinde Aying) gegen Schadensersatzansprüche der Deutschen Bahn wehren: Aus einem seiner ökologisch betriebenen Wälder ist ein Baumwipfel abgebrochen und auf Gleise der S-Bahnlinie zwischen Aying und Höhenkirchen-Siegertsbrunn gefallen.

Zwei Tochtergesellschaften der Deutschen Bahn haben den Mann verklagt: Über 40 000 Euro soll er zahlen. So hoch sei der Schaden, der am Triebwagen, an der Oberleitung und an den Gleisen entstanden ist, als die S7 im März 2019 auf den Baumwipfel aufgeprallt sei. Der Baum sei schon seit Jahren krank und abgestorben gewesen, argumentiert die Bahn und wirft dem Beklagten vor, sich seit dem Jahr 2017 nicht mehr um seinen Wald gekümmert zu haben.

Das haben die Bahnmitarbeiter angegeben

Woher die Bahn das wissen wolle, fragt die Richterin. Dokumentiert sei schließlich nur der Zustand nach dem Unfall. Das hätten wohl die Bahnmitarbeiter angegeben, die den Vorfall aufgenommen haben, vermutet der Anwalt, der die klagenden Gesellschaften vor dem Münchner Landgericht vertritt.

Der Baum sei gesund gewesen, entgegnet der Waldbesitzer. Vor allem aber wehrt er sich gegen den Vorwurf, sich nicht gekümmert zu haben: Zu jeder Jahreszeit sei er mindestens einmal im Wald und überprüfe die 60 Jahre alten Bäume, vor allem die Randbäume. Als er im Winter vor dem Vorfall Brennholz geschlagen habe, sei ihm noch nichts aufgefallen, erinnert sich der 67-Jährige und wird dann „philosophisch“, wie er selbst sagt: Er setze auf ökologischen Waldaufbau. Schließlich sei der Wald „CO2-Speicher Nummer eins“. Ausbildung habe er zwar keine genossen, dafür aber viel Erfahrung in diesem Bereich. Im Vergleich zu anderen Waldeigentümern sei er „a bissl a Oidbacherner“.

„Orkanartiger Sturm“ konnte als Ursache in Betracht kommen

Ursache für den Wipfelbruch sei ein „orkanartiger Sturm“, ist sich der Dürrnhaarer sicher. Deshalb liege ein Fall höherer Gewalt vor, für den sein Mandant nicht hafte, ergänzt sein Anwalt. Das Gericht wird nun ein Gutachten des Deutschen Wetterdienstes über die Stärke des Sturms einholen. Um eine „wirtschaftlich nicht besonders sinnvolle“ weitere Beweisaufnahme zu vermeiden, regt die Richterin Vergleichsverhandlungen auf Grundlage des Gutachtens an, ist aber selbst skeptisch, was den Erfolg angeht: Mit der Deutschen Bahn habe sie „nie einen Vergleich zustande gebracht“, bekennt die Juristin, die demnächst in Ruhestand geht.