Umweltschützer Roman Hackl ist der Müllradler von Aying: Er fischt Flaschen und Plastik auf Straßengräben

Von: Max Wochinger

Im Abfall-Depot: Allein im vergangenen Jahr hat Müllradler Roman Hackl 3000 Bierflaschen gesammelt. © Max Wochinger

Hackl sorgt in Aying und benachbarten Gemeinden für saubere Gräben und Waldwege. 6000 Kilometer war der Naturschützer 2021 mit seinem Radl unterwegs. Warum?

Aying – Wäre Aying ein Wohnblock, wäre er der Hausmeister. Roman Hackl schwingt sich auch an diesem Tag auf sein Fahrrad. Er kontrolliert die Straßengräben auf seiner Route, links und rechts des Wegs sieht er nach dem Rechten. Wenn etwas nicht stimmt, eine hastig entsorgte Weinflasche im Laub, ein totgefahrener Fuchs auf der Gemeindestraße, greift er ein. Roman Hackl, 55, ist der Hausmeister der Straßengräben.

Ins Rollen kam sein Müllrad vor drei Jahren. Als der Landschaftsgärtner einmal zur Arbeit gefahren ist, fiel ihm eine winzige Jägermeister-Flasche im Straßengraben auf. Jeden Tag der Woche ist er daran vorbeigeradelt. „Mich hat der Anblick der Flasche so gestört“, sagt er. Am letzten Arbeitstag hat Hackl angehalten und die leere Flasche aufgehoben. Die Idee des Müllradelns war geboren.

Kaffeebecher, Computer, Bierflaschen

Seitdem ist Hackl mit Fahrrad und Anhänger unterwegs, von Zorneding bis Otterfing, von Höhenkirchen bis Tuntenhausen. 6000 Kilometer hat er im vergangenen Jahr zurückgelegt. Er hat tausende Pfandflaschen von Waldwegen, Wiesen und Naturschutzgebieten befreit. In seinem Mülldepot in Aying lagern Radkappen und Plastikmüll. Zigarettenschachteln liegen zusammenpresst in Kisten.

Er sammelt den Müll freiwillig. Am häufigsten findet der Müllradler Einweg-Kaffeebecher. Als hätte es Mehrweg-Becher und Umweltaufklärung nie gegeben.

Die Erfahrungen auf seinen Touren wirken wie ein sozialwissenschaftlicher Report: 20 Bierflaschen am Waldesrand sind für Hackl das Überbleibsel eines Saufgelages von Jugendlichen. Ein alter Computer, samt Monitor und Tastatur im Wald entsorgt, ist Zeuge des technischen Wandels. Ein Kaffeeservice, dessen Teile der schmelzende Schnee nach und nach freigelegt hat. Hackl beobachtet: Wenn kein Müll im Straßengraben liegt, werfen Menschen dort nichts weg. „Die Hemmschwelle steigt, wenn’s sauber ist“, sagt er.

„Da findest du nichts mehr“

Kein Müll am Wegesrand – auf dieses Bild stoßen Spaziergänger und Fahrradfahrer in Aying. „Da findest du nichts mehr“, sagt Hackl. Das Altglas der vergangenen 40 Jahre habe er aus Ayings Straßengräben geholt, teils versteckt unter jahrzehntealten Laubdecken. Nur Profis wie Roman Hackl finden da noch Flaschen oder Taschentücher.

Allein im vergangenen Jahr hat der Abfall-Profi 3000 Bierflaschen gesammelt. Das Pfand ist rund 240 Euro wert, den Erlös möchte er spenden. Hackl muss etwa 300 Euro im Monat an Ausgaben blechen, sagt er. Miete für das kleine Mülllager, Kosten für Fahrrad-Reparaturen, Ausgaben für seine Bücher. Die überreicht er Mitarbeitern von Bauhöfen, zu denen er Kontakt aufnimmt. Um das Eis zu brechen, wie er sagt. Bürger dürfen ihren Müll nämlich ausschließlich zum Wertstoffhof in der Wohnortgemeinde bringen. Doch Hackl will den Straßenmüll aus Grasbrunn nicht zurück nach Aying mitnehmen.

Probleme mit Wertstoffhöfen

Seine Umwelthilfe stößt aber nicht bei allen Bau- und Wertstoffhöfen auf Interesse oder Begeisterung. „Ich wurde regelrecht beschimpft“, erzählt der Müllsammler. Erklären kann sich Hackl das nicht, schließlich macht er die Arbeit von Beschäftigten der Gemeinden oder Landkreise. Er zeigt ein Schreiben der Gemeinde Tuntenhausen (Kreis Rosenheim). Hackls Bitte nach einer Befreiung der Müllgebühren am dortigen Wertstoff lehnt die Verwaltung ab – „aus organisatorischen Gründen“.

Auf einer Karte hat Roman Hackl farblich markiert, welche Wertstoffhöfe er anfahren darf. © Max Wochinger

Um zu wissen, welche Wertstoffhöfe er anfahren darf, hat sich Hackl ein System überlegt. Auf eine Karte klebt er Punkte mit verschiedenen Farben: Grün steht für die erfolgte Kontaktaufnahme mit Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen. Wertstoffhöfe, die er anfahren darf, sind rot markiert. Gelbe Punkte symbolisieren Kommunen, die ihm nicht antworten oder ihren eigenen Straßenmüll nicht im Wertstoffhof aufnehmen wollen.

Umweltpreis des Landkreises

Viele Gemeinden und der Landkreis München von dem Engagement des Naturliebhabers begeistert. Die Verwaltung in Aying spendiert Hackl eine zusätzliche Restmülltonne. Der Landkreis würdigte den Müllradler jüngst mit der Umweltehrung (wir berichteten) – ein Preis für besondere Initiativen im Umweltbereich.

Über die Ehrung hat er sich gefreut, bringen tue sie ihm aber nichts, sagt Hackl. „Umweltschutz ist für mich eine Grundeinstellung.“ Der Lohn für seine Arbeit ist ein Gruß der Natur. Einmal ist er früh am Morgen aufgestanden. Das Thermostat stand auf minus 15 Grad. Eigentlich hätte ich im Bett bleiben sollen, dachte sich Hackl, als er auf sein Müllradl stieg. Doch als über dem Morgennebel die Sonne aufging, wusste der Hausmeister von Aying, warum er aufgestanden war.