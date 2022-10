Der Märtyrer und die Preußen - Zweites Emmeram-Stück in Aying

Von: Andrea Kästle

Ein Plan, mit dem der eine reich werden, der andere den Preißn eins auswischen will: Oberst von Bachler (Daniel Rasch), Finanzier Malwege, gespielt von Martin Buschmeier, die Gräfin (Daniela Scheunenstuhl) und Klaus Huber als Ludwig Brandhuber. Foto: Andrea Kästle © Andrea Kästle

Endlich hat Aying wieder ein Theaterstück zu Aufführung gebracht. Noch erfreulicher: Es hat wieder den heiligen Emmeram in die Handlung integriert.

Aying – Ausgerechnet im ländlichen Aying hat die örtliche Theatergruppe der Gmoa Kultur ganz andere Ansprüche, als nur für leichte Unterhaltung zu sorgen. 2004 stieß zu den Beteiligten, die ein neues Volkstheater machen wollten, ein Profi als Stückeschreiber und Regisseur zu – Marcus Everding, der heuer zum 1250. Geburtstag von Helfendorf ein auf Helfendorf bezogenes Stück geschrieben hat, das die Premierenbesucher durchaus nachdenklich in den verregneten Abend entließ.

Aufhänger ist, weil ja soviel überregional Bedeutendes vor der Haustür auch wieder nicht stattgefunden hat, die Geschichte des Heiligen Emmeram, der bekanntlich im heutigen Ortsteil von Aying sein Martyrium erlitten hat, ehe er dann in Aschheim starb. Seine Überreste wurden später interessanterweise nach Regensburg überführt, wo Emmeram Bischof gewesen war, ehe er nach Kamikaze-Manier erklärte, kein anderer als er selbst sei es gewesen, der die Herzogstochter geschwängert habe. „Er dachte, ihm als Bischof kann nichts passieren“, sagt Everding. Aber dann wurde er eben doch, man kennt die Geschichte, 652 auf dem Weg nach Rom, wohin er mit drei Gefährten unterwegs gewesen war, vom Bruder der Schwangeren gestellt und aufs Übelste gefoltert.

Als das Kaiserreich vier Jahre alt war

Genau hier setzt das Stück „Geheimakte Helfendorf 22. 09. 1875“ an und entwickelt einen Plot – aus der Überlegung heraus, 1200 Jahre nach Emmeram könne man den inzwischen heilig Gesprochenen unter anderem dazu benutzen, um gegen die Übermacht Preußen auf recht subtile, also katholische Weise aufzubegehren. Zur Zeit der Handlung ist das Kaiserreich vier Jahre alt, die Bauern am Stammtisch wünschen sich ein unabhängiges Bayern zurück. „Seit dem Krieg, dem miserabligen geht alles den Bach runter“, sagt einer und meint sicher den Krieg im Jahr 1866, den Bayern mit Österreich gegen Preußen führte, worauf dann der Franzosenkrieg folgte, den Bayern mit Preußen gegen Frankreich führen musste. „Geld regiert die Welt, die Preißn regieren Deutschland“, ärgert sich ein anderer.

Das Ganze kriegt schnell eine ziemliche Dynamik, weil Leute mit ins Spiel kommen, von denen jeder seine ureigenen Interessen verfolgt. Ein Geschäftemacher aus dem hohen Norden, eine bayerische Gräfin, ein Oberst, die letztlich dann alle versuchen, über den ortsansässigen Bauern Brandhuber zu kriegen, was sie kriegen wollen. Heißt: Auch hier ist es der Dreiklang aus Geld, Macht und Glaube, der die Geschichte regiert, wo es doch eigentlich um einen Heiligen geht, dem man ein Denkmal widmen könnte, das größer und toller ist als das preußische Hermannsdenkmal, das in genau dem Jahr 1875 noch enthüllt werden wird.

Handlung ein bisschen konstruiert

Gut zwei Stunden dauerte die Aufführung, die Pause in der Mitte nicht mitgerechnet. Aufpassen musste man durchaus, um den Faden nicht zu verlieren. Die Handlung ist ja schon ein wenig konstruiert. Zu Beginn wurde man eingewiesen von einer Erzählerin in den historischen Kontext, und am Schluss wurden noch Überlegungen vorgetragen, über die nachzudenken durchaus der Mühe wert gewesen ist. „Wir machen Geschichte nicht, wir versuchen, sie zu verstehen“, meldete sich die Erzählerin noch einmal zu Wort. Und: „Die Geschichte Helfendorfs hätte anders verlaufen können“ – etwa, wenn Bayern es irgendwie geschafft hätte, sich fernzuhalten von Bismarcks Preußen.

Tolle Inszenierung

Derweil war das Stück, wie man es von der Ayinger Gmoa Kultur gewohnt ist, bestens inszeniert. Bühnenbild war praktisch keins vorhanden: Wenn eine Szene im Wirtshaus spielte beziehungsweise am dortigen Stammtisch, wurde ein Bild von der Dorfwirtschaft an die Wand projiziert. Die Szenen wechselten in rascher Folge. Dazwischen Musik. Die darstellerische Leistung der Akteure: sehr sehr gut. Die Zuschauer? Gingen bereitwillig mit dem, was sich Everding für sie ausgedacht hatte – nach der Maxime von Verdi, die er gut findet: „Gut ist es, die Wirklichkeit nachzubilden, besser, sie zu erfinden.“ Und es gab ja auch Lacher, die man bei uns vorprogrammieren kann, wenn man etwa die Bedienung dem ungeduldigen norddeutschen Gast gegenüber sagen lässt: „Gott gab uns Zeit, von Eile hat er nichts gesagt.“ Oder wenn ein Pfarrer, der wegen seiner Redseligkeit zwangsversetzt wird ins Fränkische, dann seufzt: „In der Wüste werd’ ich gebraucht.“

Langer, langer Applaus. Viele Bravo-Rufe. Marcus Everding meinte hinterher, man dürfe Geschichte „nie vom heutigen Standpunkt aus betrachten“, immer nur unter den Parametern, die zum Zeitpunkt des Geschehens zur Verfügung standen. Die „Geheimakte“ ist sein elftes Stück mit den Ayingern – und das zweite, das den armen, gemarterten Emmeram zum Inhalt hat. Er wurde später heilig gesprochen. Und sein Mörder wurde vom Herzog verstoßen. Wenigstens das.

