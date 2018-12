„Er darf nun Ruhe finden bei Gott“

Der Tod von Pfarrer Martin Kurlitsch im Alter von nur 38 Jahren hat viele Menschen tief bewegt. Am Samstag hat eine große Trauergemeinde in Schliersee Abschied von ihm genommen.

Schliersee – Seine letzte Ruhestätte hat Martin Kurlitsch im Schlierseer Priestergrab gefunden. So war es der letzte Wille des Geistlichen, den er vor ziemlich genau zwei Jahren schriftlich verfügt hat. Und noch einen Wunsch hatte der 38-Jährige geäußert: dass er nicht vergessen werde. Hunderte Menschen haben diese Worte, vorgetragen von Weihbischof Wolfgang Bischof, gehört. Sie hatten sich am Samstagvormittag zum Requiem in der Schlierseer Pfarrkirche St. Sixtus versammelt. Bischof versicherte, dass das Erzbistum Kurlitsch nicht vergessen werde. Und er forderte alle auf, das Gedächtnis an den jung verstorbenen Priester zu bewahren.

+ Gerade noch reichte der Platz in der Pfarrkirche St. Sixtus für die Hunderten Trauernden. © Andreas Leder Das Gotteshaus konnte die große Trauergemeinde gerade noch fassen. Allein 16 Fahnenabordnungen von Vereinen, davon etwa die Hälfte aus dem Pfarrverband Aying-Helfendorf, den Kurlitsch seit seinemAbschied als Pfarrvikar aus Gmund in den vergangenen vier Jahren leitete, erwiesen ihm die letzte Ehre. Zwei voll besetzte Busse mit Trauernden kamen eigens aus Aying, ein Bus aus dem Pfarrverband Neumarkt-St. Veit, Kurlitschs erster Kaplanstelle. An die 50 Ministranten, Dutzende von Priestern, Diakonen und pastoralen Mitarbeitern und viele mehr waren gekommen, um Abschied zu nehmen vom Dekan des Dekanats Ottobrunn, der dieses Amt erst im April übernommen hatte. Schlierseer, jung und alt, trauerten mit der Familie Kurlitsch um einen Sohn der Marktgemeinde. Hier war er aufgewachsen und war fest verwurzelt. Hier feierte er 2008 nach der Priesterweihe seine Primiz, seine erste Heilige Messe. Einige Fahnen zierten das Primizband Kurlitschs.

Optisch hätte der Kontrast in der Kirche St. Sixtus schärfer kaum sein können: eine festlich, weihnachtlich geschmückte Kirche, in der der Sarg mit den sterblichen Überresten von Pfarrer Martin Kurlitsch aufgebahrt war. Darauf seine Stola, sein Messkelch und die Heilige Schrift. Weihnachtliche Lieder wurden gesungen, zuallererst „Ich steh an deiner Krippe hier“. Weihbischof Bischof erklärte: „Dieses Lied lag unserem Verstorbenen sehr am Herzen.“ Martin Kurlitsch, der am Tag vor Heiligabend nach langer, schwerer Krankheit sein Leben an seinen Schöpfer zurückgab, stehe nun selbst vor Gott. „Er ist nun bei ihm zuhause.“

Martin Kurlitsch lebte aus seinem tiefen Glauben, aus seiner Hoffnung. Und diese Hoffnung gab er weiter, so Bischof. Dabei hatte er immer seine Mitmenschen im Blick, denen er ein guter Priester und Seelsorger sein wollte. „Unser Verstorbener hat sein Herz hingegeben zu den Menschen, denen er die Frohe Botschaft verkündet hat“, erklärte der Bischofsvikar für die Seelsorgsregion Süd. „Dieses Herz, das für die Menschen da war, darf nun Ruhe finden bei Gott.“

Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, der am 28. Juni 2008 Martin Kurlitsch zum Priester weihte, hatte am Vorabend der Beisetzung Bischof angerufen, um den Angehörigen und Trauernden zu versichern, er werde im Gebet verbunden sein.

Stimmen zum Tode von Martin Kurlitsch

+ Der Sarg auf dem Weg zur letzten Ruhestätte im Priestergrab. © Andreas Leder Diakon Alois Winderl, Beauftragter für die Notfallseelsorge im Dekanat Miesbach: „Martin hat sich in der Notfallseelsorge und im Krisenintervention engagiert und war hier absolut verlässlich. Wenn der Piepser gegangen ist, war er für die Menschen da. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass er auch in seiner Krankheit für die Menschen da sein durfte. Wir danken Dir für Dein Vorbild, Martin.“

Franz Schnitzenbaumer, Bürgermeister Schliersee: „Martin Kurlitsch war einer von uns. Schon als Kind und Jugendlicher hat er sich in Schliersee engagiert, als Ministrant, in der Jugendarbeit und als Pfadfinder. Gerne erinnern wir uns noch, als er am 28. Juni 2008 in Freising zum Priester geweiht worden ist und kurz danach mit uns seine Primiz begangen hat.“

Martin Hauder, Krisenintervention BRK-Kreisverband Miesbach: „Die Nachricht vom Tod von Martin Kurlitsch war ein Schock für uns. Wir verlieren einen hoch geschätzten Kameraden und Freund. Seit 2012 war er mit vollem Eifer bei uns dabei. Er war immer da, wenn wir ihn brauchten, wenn Not am Mann war. Martin hatte ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein. Er war ein besonders liebenswerter Mensch.“

Pfarrer Stefan Rauscher, Sprecher des Weihekurses 2008: „Wir haben uns vor 21 Jahren in Waldram kennengelernt, um das Abitur nachzuholen. Martin war ein ruhiger, besonnener, bescheidener, ja, staader Mensch, der aber unglaublich viel Lebensenergie hatte. Wir durften mit ihm durch dick und dünn gehen und haben einen treuen Freund verloren. Er hat gekämpft wie ein Löwe. Martin ist nun wirklich nach Betlehem gegangen.“

Josef Bachmair, Kirchenpfleger, für den Pfarrverband Aying-Helfendorf: „Vor vier Jahren kam Pfarrer Kurlitsch zu uns. Und wir haben schnell zusammengefunden. Die Seelsorge stand bei ihm an erster Stelle. Er hat sich schnell hohes Ansehen in unserem Pfarrverband erworben und war sehr beliebt. Pfarrer Kurlitsch war ein gütiger Hirte und Seelsorger.“

Hans Eichler, Bürgermeister Aying: „Von Anfang an spürte ich, dass Pfarrer Kurlitsch ein Mensch war, für den die Menschen am wichtigsten sind. Er war bei uns in der Gemeinde und darüber hinaus beachtet und geachtet. Unseren Vereinen gegenüber zeigte er hohe Wertschätzung. Er war Seelsorger mit Leib und Seele. Und das bis zum Schluss, mit aller Kraft.“

Wer online kondolieren möchte, hat dazu auf www.trauer.de Gelegenheit.