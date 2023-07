75 Jahre Sportfreunde Aying: „Erste Phase eines Generationenwechsels“

Von: Harald Hettich

Der Aufstieg in die Bezirksliga im Jahr 2015 zählt zu den großen Momenten in der Vereinsgeschichte der Sportfreunde Aying. © SF Aying Archiv

Die Sportfreunde Aying werden 75 Jahre alt und feiern dies drei Tage lang. Vorsitzender Flrian Schildmann blickt im Interview zurück und voraus.

Aying – Drei Festtage haben sich die Sportfreunde Aying 1948 für ihr 75. Wiegenfest am kommenden Wochenende selbst verordnet. Mit einem strammen Programm von Freitag bis Sonntag (14. bis 16. Juli) begeht der schwarz-gelbe Traditionsverein sein Jubiläum. Anlässlich der Feierlichkeiten haben wir im Vorfeld mit dem 1. Vorsitzenden Florian Schildmann gesprochen, der mit einem großen Team an freiwilligen Helferinnen und Helfern derzeit die Vorarbeiten für die frohe Sause auf die Zielgerade bringt. Der kleine, aber feine Landkreis-Verein hat nicht nur für die Festtage ein ordentliches Programm zusammengezimmert. Auch auf die eigene Historie ist man bei SF Aying zurecht stolz. Von Freitag bis Sonntag steppt auf dem eigenen, schmucken Sportgelände der Bär. Der Verein mit seinen aktuell 829 Mitgliedern in den fünf Abteilungen Gymnastik (allein rund 500 Mitglieder), Fußball, Theater, Eisstockschießen und Aikido wird es ordentlich krachen lassen.

Herr Schildmann, erst einmal Gratulation zum 75. Jubiläum Ihres Vereins. Auf welche Höhepunkte an den Feier-Tagen dürfen sich die Besucher am Wochenende freuen?

Die 75-Jahr-Feier startet am Freitag mit dem Auftritt des Kabarettisten Stefan Kröll. Dafür gibt es noch Karten an der Abendkasse. Am Samstag findet ab 14 Uhr eine Dorfolympiade statt, und abends ab 18 Uhr gibt es ein großes Ochsenessen mit einem ganzen Ochsen am Spieß. Dazu Live-Musik mit den snoozyBeats bei freiem Eintritt und Bierpreisaufschlag. Zum Abschluss am Sonntag findet ab 9.30 Uhr ein Festzug vom Maibaum zum Sportplatz mit anschließendem Festgottesdienst statt. Abschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen mit Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder sowie diversen Festreden.

Eine historische Aufnahme: Die Ayinger Fußballspieler in den 1950er Jahren. © Archiv SF Aying

Ein Dreivierteljahrhundert Vereinsgeschichte ist eine stolze Zeitspanne. Welche positiven Meilensteine säumen den Weg ihres Vereins durch die Jahrzehnte? Welche besonderen Höhepunkte fallen Ihnen zum Jubiläum ein?

Das Größte, was unser Verein erleben durfte, ist mit Sicherheit der Bau unseres Sportgeländes und Vereinsheims in den Jahren 2007 und 2008. Wie man hier gemeinsam mit mehr als 11 000 geleisteten ehrenamtlichen Arbeitsstunden und mit großem Zusammenhalt zu Werke ging, das war und das ist bis heute unübertroffen. Immer wieder werden wir von umliegenden Vereinen angesprochen, wie das einst möglich war. Ein weiterer toller Moment war sicher auch der Aufstieg unserer Fußballer in die Bezirksliga im Jahr 2015.

Auch ein Vereinsleben hat natürlich zwei Seiten. Will heißen: Wo liegen aktuell die Probleme des „Jubilars“? Wo drückt die Sportfreunde Aying derzeit der Schuh?

Als größtes Problem könnte man die Kosten für die Pflege und den Erhalt der Plätze nennen. Die Preise für Dünger, Wartung und Reparaturen der Rasenmäher et cetera sind immens gestiegen und stellen einen kleinen Verein alltäglich vor große Herausforderungen.

Florian Schildmann, 1. Vorsitzender SF Aying © Privat

Stichwort Trainingsflächen: Gibt es bei den Sportfreunden Aying – ähnlich wie bei vielen anderen Vereinen – Probleme mit unzureichenden Trainingsstätten und zu raren Trainingszeiten?

Da es in der Jugend Spielgemeinschaften mit Egmating und Helfendorf und bei den Herren ebenfalls mit Helfendorf gibt, sind ausreichend Trainingsflächen vorhanden. Probleme bei den Plätzen gibt es aber vor allem in den Sommermonaten. Hier macht die Hitze den Plätzen sehr zu schaffen, und ohne Bewässerung wären hier keinerlei Training oder Spielbetrieb mehr möglich. Auch in der Phase nach der Winterpause ist meist kein Platz bespielbar. Abhilfe könnte hier nur mit einem Kunstrasenplatz geschaffen werden – was aber aufgrund der enormen Kosten im Moment nicht möglich ist.

Da stellt sich sofort die Frage nach dem Verhältnis zur Gemeinde?

Das Verhältnis zur Gemeinde ist gut. Vor allem beim Bau des Sportgeländes hat uns die Gemeinde sehr gut unterstützt. Zudem hat Bürgermeister Peter Wagner immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen und versucht uns im Rahmen begrenzter Möglichkeiten immer zu unterstützen.

Zum Jubiläum noch ein Blick in Gegenwart und Zukunft. Wie steht der Verein derzeit da? Welche Potenziale schlummern noch?

Im Verein bzw. der Vorstandschaft hat gerade die erste Phase eines Generationenwechsels stattgefunden. Hier werden in den nächsten Jahren immer wieder junge Leute mit Engagement und Ideen benötigt. Auch wenn wir gut aufgestellt sind, wird es doch immer schwieriger, Ehrenamtliche zu finden, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Zudem stellt uns der demographische Wandel und das immer größere Angebot an Freizeitmöglichkeiten vor große Herausforderungen. Mit den im Fussball bereits bestehenden Spielgemeinschaften sind wir auf einem sehr guten Weg, diese Herausforderungen zu meistern und können auch künftig ein breites sportliches Programm für die verschiedensten Altersgruppen und Interessen anbieten. Die Sportfreunde Aying stehen im Moment auf einem gesunden Gerüst. Wünschenswert wären wieder mehr Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Man könnte die Tätigkeiten somit auf mehr Schultern verteilen und hätte wieder Kapazitäten für Neuerungen frei.