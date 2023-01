„Es geht um mehr, als nur zu spenden“

Von: Volker Camehn

Ein Zeitungsausschnitt über die Gründung des Rotary Clubs München-Land vor 50 Jahren. © Simon

Seit 50 Jahren besteht der Rotary-Club München-Land: Der Vorsitzende klärt über Mitgliedschaft und Engagement auf.

Landkreis – Der Rotary Club München-Land feierte jüngst in Aying sein 50-Jähriges Bestehen. Dr. Sarah Simon ist seit Juli 2022 Vorsitzende und hier die erste weibliche Rotary-Chefin. Sie lebt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn und arbeitet als Zahnärztin. Ein Gespräch über gesellschaftliches Engagement und Voraussetzungen für eine Club-Mitgliedschaft.

Frau Simon, der Rotary wirkt auf Außenstehende häufig elitär. Woher kommt das?

Zur Gründungszeit von Rotary, Anfang des 20. Jahrhunderts, lag eine andere Gesellschaftsordnung vor. Die Führungskräfte seinerzeit wurden damals als Elite bezeichnet. Das alte Bild hat aber mit der heutigen Wirklichkeit nicht mehr viel zu tun. Rotary fährt heute einen gesellschaftspolitisch offenen Kurs. Die Menschen, die sich bei Rotary zusammenfinden, kommen aus unterschiedlichen Berufen und allen Altersgruppen. Die jüngere Generation ist in der Jugendorganisation, den Rotaractern und Interactern, organisiert. Auch mit unserem Engagement sind wir inmitten der Gesellschaft: Rotarier unterstützen auf einer breiten Basis Projekte, die uns nah sind.

Das bedeutet konkret?

Wir engagieren uns unter anderem in Kinderheimen, Schulen und bei Aufforstungs-Initiativen. Zudem ist uns Völkerverständigung wichtig. Als eine der größten Nichtregierungsorganisationen beteiligt sich Rotary an der internationalen Friedensarbeit. Ein wichtiges Mittel zur Völkerverständigung ist etwa der von uns unterstützte Schüleraustausch.

Eine Mitgliedschaft beim Rotary Club erfolgt in der Regel nur auf Einladung. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um Mitglied zu werden?

Von den Mitgliedern wird erwartet, dass sie sich beruflich bewährt haben, persönliche Integrität, eine weltoffene, wertebasierte Einstellung sowie die Bereitschaft zu gemeinnützigem Engagement aufweisen. Für Aufgaben, die Rotary übernimmt, ist ein Einbringen in die Clubarbeit und für die Projekte nötig.

Könnte ich auch als Arbeitsloser Mitglied werden?

Rotary basiert darauf, dass seine Mitglieder auch aus ihrem beruflichen Umfeld jeweils Erfahrungen, Kenntnisse und Kontakte in die Clubarbeit einbringen, um die gesetzten Ziele zu fördern. Denn nach wie vor ist das Erwerbsleben ein wesentlicher Bereich unseres Lebens, der unsere Fähigkeiten und Kompetenzen sowie unser persönliches Netzwerk prägt. Dies spiegelt sich in den zuvor beschriebenen Kriterien wider. Daher kommt es weniger auf das Begriffspaar „arbeitslos / erwerbstätig“ an, als vielmehr auf die Persönlichkeit und den potentiellen Beitrag eines zukünftigen Mitglieds für den Club.

Warum sollte man Ihrer Meinung nach Mitglied werden?

Rotary hat die Möglichkeit, einen Beitrag für die Gesellschaft unmittelbar in konkreten Projekten zu leisten. Es geht also um mehr, als nur zu spenden. Als weltweite Organisation können wir Wissen und Erfahrungen transferieren und uns austauschen. Damit verbunden ist ein starker finanzieller Hintergrund, der uns die Möglichkeit gibt, auch länderübergreifende Projekte umzusetzen.

Wie haben sich die Aufgaben und Ziele des Clubs in den letzten Jahren verändert?

Die Herausforderungen sind gestiegen, sie sind internationaler, differenzierter und vielfältiger geworden. Der Rotary Club München-Land unterstützt in der Breite regionale, nationale und internationale Projekte. So wird demnächst ein von uns mitfinanziertes Cleaning-Boat der Initiative „VeryNile cleanup“ in Ägypten damit beginnen, den Nil von Kunststoffmüll zu reinigen. Denn der Nil ist einer von zehn Flüssen weltweit, die zu 90 Prozent zur Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll beitragen. Im lokalen Bereich entwickeln wir zusammen mit anderen Rotaryclubs ein Nachhaltigkeitsprojekt an Münchner Schulen, mit dem Ziel, dass „Umwelt“ und „Umweltverantwortung“ frühzeitig in den Schulunterricht Eingang finden. Wir unterstützen den Verein Zeltschule e.V., der sich um Bildung von Kindern und Jugendlichen in syrischen Flüchtlingslagern kümmert. Ferner begleiten wir das Projekt „LesenLernen“ an zwei Grundschulen des Landkreises München, um Lesekompetenz zu fördern. Zudem unterstützen wir die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos in München, etwa bei der Unterbringung von Kindern aus der Ukraine.

Das ist eine ganze Menge Engagement. Wie werden die Projekte denn ausgewählt?

Eine gewisse Vorauswahl trifft der sogenannten Gemeindienstbeauftragte, sodann entscheidet der Vorstand des Clubs, welche Projekte unterstützt werden sollten. Diese Projekte werden uns entweder von extern angetragen oder ein Mitglied des Clubs, das eine inhaltliche Beziehung zu einem Projekt hat, schlägt dieses vor. Bei der Auswahl achten wir auf eine ausgewogene Balance zwischen regionalen, nationalen und internationalen Projekten sowie die Tatsache, inwieweit ein Projekt in die von uns definierten Schwerpunkte passt. Wichtig ist uns für jedes Projekt, dass ein Mitglied des Clubs die Patenschaft für das Projekt übernimmt, das heißt als Ansprechpartner des Rotary-Clubs für die Projektverantwortlichen fungiert, unsere Unterstützung im Projekt begleitet und im Idealfall auch nach unserem Engagement den Kontakt zu diesem Projekt aufrechterhält.

Es gibt im Distrikt 1842, also Südost Bayern, aktuell 59 Clubs mit insgesamt 3300 Mitgliedern. Arbeiten diese Clubs unabhängig voneinander?

Die Quelle von Rotary ist der einzelne Club. Dort finden die Gespräche, die Entwicklung von Projekten und der nötige Wissensaustausch statt. Jeder Club besitzt entsprechend seiner Kenntnisse eigene Schwerpunkte und hat seinen eigenen Charakter. Daher ergibt sich das dezentrale Bild. Immer häufiger entstehen aber auch Projekte, an denen sich mehrere Clubs beteiligen. So läuft seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine eine über Club- und Ländergrenzen hinaus organisierte Hilfe für die Bevölkerung dort. Die Clubs haben medizinische Güter im Wert von derzeit ca. 650 000 Euro gesammelt und in die Ukraine gebracht. Solche Projekte machen Rotary so besonders: Wir können in einem großen nationalen und internationalen Netzwerk agieren.

Hier im Ayinger Bräustüberl wurde vor 50 Jahren der Rotary Club München-Land gegründet. Bei der Jubiläumsfeier stoßen darauf an: (v.l.): Merkur-Verleger Dr. Dirk Ippen, Professor Wolfgang Herrmann, Angela und Franz Inselkammer, Rotary-Präsidentin Sarah Simon, Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer und Governor Professor Alexander P.F. Ehlers. © Volke Camehn

Was hat sich in der Mitgliederstruktur in München-Land geändert?

Der Club zeigt eine stabile und breite Mitgliederstruktur und seit 2015 sind auch Frauen Mitglied im RCML. Wir begrüßen jeden Zuwachs von jungen, aufstrebenden Menschen.

Interview: Volker Camehn

Der Rotary Club

Der Rotary Club München-Land hat 65 Mitglieder. Er ist einer von 59 sogenannten Clubs im Distrikt 1842 (Südost-Bayern) mit insgesamt 3300 Mitgliedern. Rotary ist in seiner Struktur lokal organisiert. Auf internationaler Ebene gibt es aber die Dachorganisation Rotary International. Der RDG, also der Rotary Deutschland Gemeindienst e.V. als zentrale Organisation der deutschen Rotarier, dient primär der Abwicklung der Spenden der Clubs. Rotary ist ein internationales Netzwerk aus knapp 1,2 Millionen Mitgliedern.