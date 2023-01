Cyberangriff auf Firma Fritzmeier: Internet, Telefon und Maschinen lahmgelegt

Von: Mathias Weinzierl

Hackerangriff (Symbolbild) © Marko Lukunic/PIXSELL / IMAGO

Hacker haben das Internet, Telefon und teilweise auch Maschinen des großen Fahrzeug-Zulieferers Fritzmeier lahmgelegt.

Aying – Die Fritzmeier Group, die ihren Hauptsitz in Großhelfendorf hat, ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher. Die Firma hat Strafanzeige gestellt. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Bewältigung des gezielten, professionell vorbereiteten Cyber-Angriffs auf die Fritzmeier Group“, teilte der Sprecher schriftlich mit. Die Attacke sei am Dienstag, 17. Januar, gegen 3 Uhr erkannt worden, woraufhin umgehend alle relevanten Systeme abgeschaltet worden seien. Weder die Telefone noch die Internetzugänge funktionieren. Auch Maschinen seien betroffen.

Sämtliche Systeme standortübergreifend betroffen

„Durch den Angriff sind sämtliche Systeme standortübergreifend betroffen, sodass wir aktuell in unserer Arbeitsfähigkeit sowie Erreichbarkeit stark eingeschränkt sind“, teilte der Unternehmens-Sprecher mit. „Wir setzen alles daran, schnellstmöglich wieder handlungsfähig zu werden und nur geringe Rückstände entstehen zu lassen. Zu den konkreten Fakten verschaffen wir uns derzeit einen Überblick.“

Das Unternehmen hat nun Experten, unter anderem aus der IT-Forensik, hinzugezogen, die die eigenen IT-Fachkräfte bei der Untersuchung, Behebung und der Wieder-Inbetriebnahme der Systeme unterstützen und beraten. Das vorrangige Ziel sei, „den normalen Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen“.

Die Fritzmeier Group hat nach eigenen Angaben „rein vorsorglich bezüglich sämtlicher bei einem Cyber-Angriff in Betracht kommenden Delikte“ Strafanzeige gestellt. Zudem hat das Unternehmen nach Angaben seines Sprechers das Landeskriminalamt Niedersachsen als Zentrale Ansprechstelle für Cybercrime hinzugezogen. „Mit allen zuständigen Behörden befinden wir uns im engen Austausch.“

Wichtiger Zulieferer

Von der Komplettkabine über Fahrzeugteile aus Kunststoff bis zu Sporttechnik: Die Fritzmeier Group ist wichtiger Zuliefererbetrieb für weltweite Unternehmen aus vielen Bereichen. So zählen unter anderem weltweite Konzerne wie BMW, Audi oder Porsche, die Landtechnik-Unternehmen Claas, Fendt und John Deere sowie Baumaschinenhersteller wie Caterpiller und Liebherr zu den Kunden des Großhelfendorfer Unternehmens. Der Umsatz des Konzerns, der weltweit rund 2300 Mitarbeiter beschäftigt, soll im Jahr 2018 bei rund 400 Millionen Euro gelegen haben.