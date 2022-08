Geheimakte Helfendorf: „Ein Dorf-Krimi ersten Ranges“

Von: Wolfgang Rotzsche

„Ich mache keinen Unterschied zwischen Laien- und Berufsspielern“: Regisseur und Drehbuchautor Marcus Everding hat hohe Ansprüche. © wjr

„Die Geheimakte Helfendorf“ ist das spannende Thema des neuen Theaterstücks der Ayinger Gmoa Kultur (AGK). Regisseur und Drehbuchautor Marcus Everding aus Aying gibt im Interview einen kleinen Einblick, was das Publikum erwartet.

Herr Everding, zum elften Mal gibt es ein Stück der Ayinger Gmoa Kultur aus ihrer Feder. Irgendwie scheint das zwischen Ihnen gut zu passen.

Ich hätte 2004 nicht geglaubt, dass seit der Emmeramifestspiele so viele Stücke von mir im Ayinger Gemeindegebiet aufgeführt werden. Das ist durchaus etwas Besonderes, dass sich ein Laienspielerverein einen Profi als Drehbuchautor und Regisseur leistet. Und übrigens auch die Arbeitsbedingungen akzeptiert. Denn ich mache keinen Unterschied zwischen Laien- und Berufsspielern. Das ist kein Spaziergang für die Laiendarsteller. Dafür zolle ich allen einen großen Respekt. Und wie es ausschaut, wird es auch nicht das letzte gemeinsames Stück sein.

Das diesjährige Theaterstück musste ja zwingend mit Helfendorf und seinem Jubiläum zu tun haben.

Ehrlich gesagt war es ein wenig der Kollege Zufall, der mich auf eine Notiz im Internet vor zwei Jahren gebracht hat. Für die bayerische Geschichte ist diese Notiz mit einem Bezug zu Helfendorf sicherlich von nicht so großer Bedeutung. Aber mich bewegt bei der Frage um Geschichte immer auch die Frage: Was wäre geschehen, wenn es zu einem Zeitpunkt „x“ so nicht gelaufen wäre? Hier setzt ein Drehbuchautor an. Es gibt ein Geschehen im Jahr 1875, das mit Helfendorf zu tun hatte. Hieraus konnte ich ein spannendes Theaterstück entwickeln.

Karten und Aufführungstermine Das Theaterstück „Geheimakte Helfendorf 22. 09. 1875“ feiert am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr Premiere im Theater im Christbaumhof Rauchenberg, Rauchenberg 1, Aying. Weitere Aufführungstermine: Donnerstag, 13. Oktober, Freitag, 14. Oktober, Samstag, 15. Oktober, Sonntag, 16. Oktober, Donnerstag, 20. Oktober, Freitag, 21. Oktober, und Samstag, 22. Oktober. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 22 Euro. Karten gibt es ab sofort unter www.muenchenticket.de, info@muenchenticket.de sowie an allen München Ticket Vorverkaufsstellen. Mehr Informationen gibt es unter www.ayinger-gmoa-kultur.de

Verraten Sie doch mehr.

Versetzen wir uns ins Jahr 1875. Das Deutsche Kaiserreich ist noch nicht sonderlich alt. Auf bayerischer Seite hielt sich die Begeisterung für diese aufgesetzte Monarchie in Grenzen, zumal Themen wie Zivilehe oder der Kanzelparagraph auf katholischer Ebene für viel Zündstoff gesorgt haben. In dieser Zeit befinden wir uns und die Geheimakte Helfendorf. Es ist ein Polit- und Dorf Krimi ersten Ranges. Mit Playern ganz oben und gewöhnlichen Dorfbewohnern. Eine Vision, ein Skandal, ein Plan, der die Geschichte Helfendorfs völlig neu geschrieben hätte. Wer weiß, was aus diesem Ort geworden wäre, wenn die Macher Erfolg gehabt hätten. Und es sehr knapp.

Es gibt ja auch Namen, sind die alle fiktiv?

Teils, teils. Es geht um ein geheimes Konsortium, angeführt von einer Dame aus dem Hochadel. Sie plant ein groß angelegtes Projekt. Die Protagonisten sind Leopold von Bachler, Oberst der bayerischen Armee, Carl Malwege, ein Spekulant, der sein Geld beim Börsencrash 1873 gemacht hatte, Ludwig Brandhuber aus Helfendorf, ehemaliger Bursche des Obersten von Bachler, und Prälat Hemberger aus dem Ordinariat. Gemeinsam wollen sie die Geschichte des Dorfes verändern, sie wollen Geschichte schreiben. Das wollen aber nicht alle. Somit haben wir Politik, Religion und Geld, also Themen, die einen historischen Krimi braucht. Und: mancher Name ist natürlich fiktiv. Aber auch der heilige Emmeram und König Ludwig II. werden eine Rolle spielen.

Laufen die Vorbereitungen schon?

Ja, selbstverständlich. Ich schaue immer, ein Dreivierteljahr bis einem Jahr vor der Aufführung, dass die Laiendarsteller die Texte lesen können. Mit meiner Assistentin gab es schon Textproben, wir starten so richtig Ende August mit den Proben. Wir haben 18 Darstellerinnen und Darsteller, die dann die Geheimakte Helfendorf lüften werden. Mir macht das Spiel mit Wahrscheinlichkeiten viel Freude. Und ich bin mir sicher, dass die Besucher einen spannenden Aufenthalt im Christbaumhof haben werden.