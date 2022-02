Bei Zusammenstoß aufs freie Feld geschleudert - Frau schwer verletzt

Von: Marc Schreib

Bei einem Unfall in Großhelfendorf sind am Donnerstag zwei Fahrzeuge aufs freie Feld geschleudert worden. Eine Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Großhelfendorf - Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr morgens an der Ecke Graßer-/ Saliterstraße. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer aus Feldkirchen-Westerham fuhr hinter einer 73-jährigen Daihatsu-Fahrerin aus dem Landkreis München die Saliterstraße in westliche Richtung. Als die Dame in die Graßer Straße einbiegen wollte, krachte der Audi frontal in die linke hintere Seite des Daihatsu. Beide Autos wurde durch die Wucht des Aufpralls etwa 20 Meter weit auf das freie Feld geschleudert. Auf ihrem Weg wurden eine mobile Hundetoilette sowie ein Verkehrszeichen umgefahren.

Stationäre Behandlung nötig

Nach dem Unfall klagte die 73-Jährige über eine Gehirnerschütterung und Schmerzen im Nackenbereich und kam ins Krankenhaus Ebersberg. Dort stellte sich heraus, dass sie stationär behandelt und operiert werden muss. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 36.000 Euro, zweimal stellte die Polizei Totalschaden fest.