Freude über einmaliges Steuerplus

Haushalt 2023 der Gemeinde Aying

Im Haushalt 2023 verzeichnet die Gemeinde Aying einen positiven Ausreißer bei der Gewerbesteuer. Trotzdem müsse man mit Vor- und Weitsicht wirtschaften, heißt es im Rathaus.

Aying – Es hat alles nach schwarzen Wolken ausgeschaut. Doch der Ayinger Haushalt für heuer kommt nun entspannter daher, als die Verantwortlichen im Rathaus befürchtet haben. Mit Grund zur Freude ist eine gute Gewerbesteuerentwicklung. Doch da setzt Bürgermeister Peter Wagner (CSU) ein „Aber“ hinzu: „Wir haben einen Einmaleffekt.“

Wenn es um diesen Haushalt im Vorfeld gegangen ist, stiegen Wagner und Kämmerer Thomas Winklmann auf die Bremse. Es könne ja nur das ausgegeben werden, was auch an Einnahmen hereinfließt. Dann zeichnete sich ab, dass eine sehr große Gewerbesteuernachzahlung ins Haus steht. In der Summe erwartet Aying heuer 4,4 Millionen Euro an Gewerbesteuer. Doch das sei eben ein massiver Ausreißer, mahnt Wagner im Gespräch mit dem Münchner Merkur an. Denn sonst liegt die Einnahme für die Gemeinde eher unter oder knapp über drei Millionen Euro. Winklmann geht auch davon aus, dass damit in den kommenden Jahren wieder so zu rechnen sei.

Aber heuer darf sich Aying über das Steuerplus freuen. Deswegen sei der Haushalt „auch relativ gut entspannt“. Wenngleich Wagner nicht verhehlt, dass es weiterhin „eine Sparbremse und einen Rotstift“ geben wird. Eben weil diese Steuereinnahme heuer eine Ausnahme darstellt. Wagner wäre es auch lieber, wenn sich die Gewerbesteuereinnahme bei über vier Millionen Euro einpendeln könnte: „Wir bräuchten die Gewerbesteuer in diesem Ausmaß, um in die Zukunft investieren zu können.“

Erleichtert zeigt sich der Rathauschef auch, dass heuer die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt darstellbar ist. Eine Kreditaufnahme von 0,9 Millionen Euro sei heuer trotzdem vorgesehen, um den möglichen Erwerb von Grundstücken zu sichern.

Kein Stillstand beim Klimaschutz

Denn es ist ja nicht so, als dass die Gemeinde nichts vorhabe. Unter anderem sind Wagner und dem Gemeinderat Klimaschutzmaßnahmen sehr wichtig: „Einen Stillstand können wir uns bei diesem Thema nicht leisten.“ Vorgesehen sind Photovoltaikanlagen für die Kinderkrippe in Großhelfendorf und den Kindergarten in Aying. Als Kommanditeinlage für die Windkraft-GmbH sind 150 000 Euro vorgesehen.

Und dann wäre da unter anderem auch die neue Personalstelle im Klimaschutzmanagement. „Doch da haben wir noch keine Förderzusage. Und ohne die können wir die Stelle weder ausschreiben noch besetzen“, zeigt sich Wagner enttäuscht. In den Umwelt-, Klima- und Hochwasserschutz investiert die Kommune fast eine Million Euro in diesem Jahr.

Nicht unbedeutend sei der Unterhalt der von der Kommune betreuten Gebäude. Ein großer Brocken stellt bei den Investitionen die Rückzahlung eines Darlehens an die KFB GmbH dar. Zum Jahresende sind das über 2,5 Millionen Euro. Dieser Betrag rührt immer noch vom Neubau der Grundschule in Großhelfendorf her. Die Finanzierung (anfänglich 6,9 Millionen Euro) erfolgte außerhalb des Haushalts.

Restkredit tilgen

Thomas Winklmann machte dem Gemeinderat unmissverständlich klar: „Es muss eines der wichtigen finanzpolitischen Ziele der Gemeinde sein, den Restkredit durch Erlöse aus weiteren Verkäufen von gemeindeeigenen Grundstücken bis zum 30. November 2023 zu tilgen.“ Eine Übernahme, ganz oder teilweise, des noch offenen Kredits in den Haushalt in den Haushalt müsse vermieden werden. Aufgabe eines Kämmerers ist es, auch einen erhobenen Zeigefinger zu zeigen.

Ayings Finanzverwaltungschef machte in seinem Vorbericht deutlich, dass es weiterhin große Herausforderungen für den Gemeinderat und das Rathausteam geben wird, weil vor allem die steigenden Bau- und Energiepreise und die Zinsentwicklung Belastungen für den Haushalt darstellen. Winklmann spricht sogar von „erheblichen Risiken für die finanzielle Situation der Gemeinde“. Deswegen müssten auch künftige Maßnahmen genau auf den Prüfstand gestellt werden. Möglich sei auch, dass nicht alle Wünsche umgesetzt werden könnten, die im Finanzplan vorgesehen seien. Umso mehr sei es wichtig, dass die Einnahmenseite deutlich gestärkt werden müsse.