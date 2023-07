Trauer um einen Helfendorfer, der richtig mit anpacken konnte

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Johann Huber war Ehrenmitglied bei der Feuerwehr. © privat

Trauer in Helfendorf: Der Schletzbaumbauer ist tot. Nach einem erfüllten, arbeitsreichen Leben hat Johann Huber mit 87 Jahren die Augen für immer geschlossen.

Helfendorf – Es trauern nicht nur seine Ehefrau Luise, mit der er seit 1966 verheiratet war, sein Sohn Hans-Peter („HP“) und seine Töchter Gitti und Gabi mit ihren Familien. Auch die Gemeinde Aying und mehrere Vereine haben Anteil genommen an dem Tod Hubers. Huber stammte nicht aus Helfendorf, sondern wuchs in Oberlaus (Kreis Rosenheim) auf. Schon seit 1957 war er auf dem Schletzbaumhof bei Tante Ottilie und Onkel Emmeram. Deren Ehe blieb kinderlos, weswegen sie ihr Anwesen in der Gruber Straße in Großhelfendorf ihrem Neffen vermacht haben. Er hat dort den Bauernhof mit Feld und Wald übernommen und 1972 das alte Bauernhaus abgerissen und eigenhändig mit Unterstützung von Freunden ein neues Haus gebaut. Im Gegenzug dafür hat er dann bei den Freunden ebenfalls bei deren Hausbauten mitgeholfen.

An vielen Entscheidungen als Gemeinderat mitgewirkt

„Papa war immer fleißig, hilfsbereit und war sich für nichts zu schade. Er war auch im Ausland unterwegs beim Messebau“, so der Sohn. Bis zu seinem 84. Lebensjahr war er noch mehrmals pro Woche mit Waldarbeit und Holzmachen beschäftigt. Gesundheitliche Einschränkungen machten ihm zuletzt das Leben schwer. In Helfendorf, das bis 1978 noch eine eigene Gemeinde darstellte, war Johann Huber von 1972 an sechs Jahre lang Mitglied des Gemeinderats. Das ist deswegen erwähnenswert, weil es genau diese Amtszeit war, in der die Fusion der Altgemeinden Helfendorf und Peiß beraten und beschlossen worden ist. Hier habe Huber laut Ayings Bürgermeister Peter Wagner an „vielen Entscheidungen mitgewirkt“ und habe die Weichen für die Zusammenlegungen der beiden Kommunen zur Gemeinde Aying gestellt.

Ehrenamtlich engagiert

Zwischen 1998 und 2010 übernahm er eine geringfügige Beschäftigung bei der Gemeinde Aying, um beispielsweise beim Setzen der Schneestangen oder beim Winterdienst zu helfen. Ehrenamtlich engagierte sich Huber als Jagdvorsteher bei der hiesigen Jagdgenossenschaft, gehörte längere Zeit der Vorstandschaft des Wasserversorgungsverbandes Helfendorf an, war Gründungsmitglied beim Sportverein Helfendorf und wurde auch gerne bei den Terminen des Sparvereins gesehen.

Ehrenmitglied bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr am Ort hat mit Huber ein weiteres Ehrenmitglied verloren. Schon 1958 trat er der Wehr bei und gehörte ihr ganze 65 Jahre an. In den 1960er-Jahren hat er seinerzeit mit seiner Gruppe das erste Leistungsabzeichen im damaligen Landkreis Bad Aibling absolviert, übernahm in der Helfendorfer Wehr Gruppenführeraufgaben und wurde 1967 zum Vizekommandanten gewählt. Diese Aufgabe hatte er bis 1974 inne. Zwischen 1984 und 2002 nahm er die Aufgabe des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden wahr. 2004 erfolgte die Ernennung zum Ehrenmitglied.