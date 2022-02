Helfendorfer darf höher bauen: „Ortsansässigen keine Steine in den Weg legen“

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Ein Bauherr in Großhelfendorf darf sein Anwesen aufstocken. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte

Das kam anders als es sich die Ayinger Verwaltung gedacht hatte. Konkret geht es um ein Gebäude in der Bartenstraße in Großhelfendorf. Hier will der Bauherr gerne ein Geschoss auf ein Anbaugebäude aufstocken, um mehr Wohnraum zu schaffen.

Aying - Als problematisch empfand die Verwaltung die Höhenentwicklung, da durch diesen Anbau die Wandhöhe bei 7,24 Meter und die Firsthöhe bei 9,54 Meter liegen würden.

Beim Blick auf die umliegende Bebauung sah die Verwaltung nicht den Gleichheitsgrundsatz, dass sich der Bau nach Art und Maß einfügen würde. Und ein Gespräch mit dem Landratsamt München gab dieser Meinung Recht, so Bauamtsmitarbeiterin Brigitte Bichl.

Doch nun sagten die Mitglieder des Bauausschusses trotzdem Ja zu dem Bauvorhaben. Ausschlaggebend war letztendlich eine Ortsbesichtigung. „Wir haben uns das gesamte Areal von allen Seiten angeschaut“, gab Bürgermeister Peter Wagner (CSU) bekannt. Demnach würde die Erhöhung gar nicht so ins Gewicht fallen.

Ortsansässigen keine Steine in Weg legen

Franz Josef Strauß (CSU) fügte hinzu, dass einem Ortsansässigen keine Steine in den Weg gelegt werden sollen, wenn dieser in die Höhe baue. „Der Quadratmeterpreis kostet bei uns einen Haufen Geld.“ Folglich bekam der Bauantrag auch die Zustimmung des Gemeinderats.