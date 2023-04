Helfendorfer Trachtler träumen vom neuen Vereinsheim

Von: Wolfgang Rotzsche

Die Vorstandschaft: (hinten, v.l.): Harald Schertler, Alexander Esterl, Sabine Lechner, Manuela Hahn, Thomas Sanktjohanser, Josef Niggl, Michael Hinterberger, Peter Lang, Emmeran Esterl, Philipp Sedlmaier, sowie (vorne, v.l.) Stephanie Harraßer, Konrad Lechner, Michael Hahn, Max Demmel, Franziska Demmel und Christina Lohwasser. © wjr

Der Trachtenverein der Helfendorfer „d’Goldbergler“ plant das wahrscheinlich ambitionierteste Projekt seiner Geschichte.

Helfendorf – Geschlossen steht der Helfendorfer Trachtenverein „d’Goldbergler“ hinter den Plänen des Vorstandes, ein eigenes Vereinsheim zu errichten. Vereinschef Max Demmel bezeichnete dieses Vorhaben als „das wahrscheinlich ambitionierteste Projekt der bisherigen Vereinsgeschichte“. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung bekam er grünes Licht zur Weiterverfolgung des Projekts und die Aufstellung eines Finanzierungsplans.

Vereinsveranstaltungen im alten Saal nicht mehr möglich

Der Ayinger Gemeinderat begrüßt das Bauvorhaben an der Grasser Straße. Die Notwendigkeit eines Baus ergab sich laut Demmel aus der Tatsache der endgültigen Schließung des Fellner-Saals im Gasthof zur Post als Austragungsort vieler Vereinsveranstaltungen. Dazu zählen die jährlichen Theateraufführungen, die gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem Sportverein Helfendorf, Heimatabende, der Vereinshoagascht und das Preisplattln der Gaugruppe. Wenn all das nicht mehr stattfinden könnte, würde nicht nur ein erheblicher Teil des kulturellen Lebens der Helfendorfer Dorfgemeinschaft verloren gehen, sondern dem Trachtenverein auch eine wesentliche finanzielle Existenzgrundlage entzogen werden. Aus diesen Veranstaltungen wurde in der Vergangenheit ein nicht unerheblicher Teil der Einnahmen des Vereins generiert.

Geehrt wurden: (hinten, v.l.) Vizevorsitzender Michael Hahn, Alexander Esterl, Josef Hörterer, Andreas Bachmair, Roswitha Brönner, Petra Huber, Werner Bachmair, Roswitha Moosbauer, Christina Lohwasser, Peter Lang, Vorsitzender Max Demmel, sowie (vorne, v.l.) Emmeram Kroiß, Erwin Weber und Konrad Loher. © wjr

Investition in die Zukunft des Vereins

Dem Verein fehlen außerdem bereits seit längerem Lagerflächen für Fahnen, Bekleidung und Stoffe, Bühnenbilder, Geschirr, das Vereinsarchiv, Musikinstrumente und vieles mehr. „Zudem besteht für den derzeit im Feuerwehrhaus genutzten Raum eine sehr hohe Nachfrage anderer Vereine, sodass dieser nur in einem sehr engen Zeitfenster für Vereinszwecke genutzt werden kann und somit keine flexible Planung von Vereinsveranstaltungen, wie Plattlerproben, möglich ist“, so Demmel.

Insgesamt sei der Neubau eines Trachtenheims also eine Investition in die Zukunft des Vereins. Max Demmel versicherte den Mitgliedern, dass bei der weiteren Planung sehr sensibel vorgegangen werde und die Vereinsfinanzen keinesfalls durch Kreditaufnahmen gefährden werden. Sollte eine solide Finanzierung des Projekts nicht gewährleistet werden können, gibt es auch keinen Neubau. Ein möglicher endgültiger Beschluss zum Baubeginn soll nach Vorliegen aller Unterlagen und belastbarer Zahlen gegebenenfalls in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen.

Dorffest kommt gut an

Schließlich zog Vorsitzender Max Demmel auch noch Bilanz über das vergangene Jahr. 63 Termine hatten die Trachtler. „Endlich war wieder was los.“ Innerorts und auf Gauebene waren die Helfendorfer fleißig unterwegs. Und wagten auch Neues: Ein durchschlagender Erfolg war das Dorffest in Großhelfendorf, welches von den Goldberglern im vergangenen Jahr wiederbelebt wurde. Rund 600 Besucher hatten sich am Dorfanger eingefunden. Das Programm und Konzept überzeugten, sodass es heuer eine Neuauflage geben wird.

Als „Stolz des Vereins“ bezeichnete Vorsitzender Demmel die verschiedenen Plattlergruppen. Diese würden den Verein vorbildlich repräsentieren und den guten Ruf maßgeblich mitprägen. Wichtig und wertvoll sei deswegen die engagierte Pflege der Kinder- und Jugendarbeit. Im Trachtenverein herrsche ein optimaler Zusammenhalt und ein begeistertes Miteinander aller Altersklassen, bei der sich jeder auf seine Weise gewinnbringend engagiert.