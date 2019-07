Schreiben als Selbst-Therapie

Für Hildegard Huft ist es ein Wunder, dass sie mit 96 Jahren im AWO-Seniorenzentrum Aying noch in der Lage ist, ihre Memoiren und Beobachtungen aufzuschreiben und darüber zu sprechen. Sie freut sich über ihren wachen Geist, der ihr über die körperlichen Gebrechen hinweghilft.

Aying – Hildegard Huft wuchs in den 1920er Jahren auf dem elterlichen Bauernhof in Ostdeutschland auf und hat später eine Fachausbildung als landwirtschaftliche Haushaltslehrfrau absolviert. Schließlich wurde sie in den Kriegswirren zur Gutssekretärin ausgebildet: „Meine eigentlich vorgezeichnete Lebensbahn verlief einerseits durch den Zweiten Weltkrieg anders als geplant, andererseits auch, weil unsere elterlichen Felder der Braunkohle-Ausbeutung weichen mussten und die Landwirtschaft in der DDR kollektiviert wurde.“

Die 96-Jährige hegt die Hoffnung, dass ihre Kinder ihre persönlichen Erinnerungen aus einer verlorenen und wiedergefundenen Zeit im Bücherschrank verwahren und irgendwann in einer stillen Stunde lesen werden. Sie interessiert sich sehr für die Vergangenheit und für große und kleine Zusammenhänge. So weit es ihre Augen es zulassen, liest sie Biographien aus der Zeit Goethes. Im hochbetagten Alter ergriff sie ohne jegliche Vorbildung die Initiative zum Schreiben. In gewissem Sinne als selbsttherapeutische Maßnahme. Sie setzte sich hin, bis ihr der Rücken wehtat und brachte in den vergangenen sieben Jahren rund 500 gedruckte Seiten zu Papier. Wer weiß, ob nicht noch ein Band hinzukommt?

Durch das Schreiben ein Ziel vor Augen

Zum Werk im Alter gehören ein Weihnachtsbuch, eines mit Beobachtungen über die Natur, Lebenserinnerungen, Gedanken und Grübeleien, Kindheitserinnerungen und zu guter Letzt Reiseberichte. „Wenn ich mich ganz in die Erinnerung versetzte, konnte ich die einsamen Stunden ausfüllen und sogar meine Schmerzen ganz vergessen.“ Sie sah ein Ziel vor Augen. Das Glück, die Einsamkeit und die Schmerzen zu überwinden, möchte sie an Menschen in ähnlichen Lebenslagen weitergeben und empfiehlt ihnen, ebenfalls etwas zu Papier zu bringen. Sie geht sogar so weit, den Rat zu erteilen: „Ich möchte allen Menschen empfehlen, ihre Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Selbst wenn man das eigene Leben für bedeutungslos hält.“ Es spiegele für die Enkel-Generation die Zeit wider, in der die Großeltern gelebt haben und knüpfe so ein Band zwischen Alter und Jugend.

Mit der Geburt der Enkelin fing es an

Hildegard Huft fing bei der Geburt ihrer Enkelin an mit dem Schreiben. An Weihnachten kümmerte sich ein Teil der Verwandtschaft darum, die Musik beizutragen. Die Oma wiederum war für das Erzählen zuständig. „Ich versuchte, jedes Jahr eine Geschichte vorzutragen, obwohl meine Enkelin mit Kinderbüchern überhäuft war.“ Sie schrieb die Texte auf lose Blätter, die schließlich zu einem ganzen Buch gebunden wurden. Dann zog Hildegard Huft mit 85 Jahren aufgrund ihrer angeschlagenen Gesundheit ins Seniorenheim. Eine ihrer Geschichten hieß der „Grüne Mantel“ und erinnert an den St.-Martinstag. Hildegard Huft erlebte in ihrem ersten Altenheim Rosenhof, wie die Enkelin einer Heimbewohnerin eine gute Tat verwirklichen wollte und etwas Selbstgebasteltes heimlich an alle Bekannten ihrer Oma am Nikolaustag im Heim verteilte. Das fand in der Geschichte einen Niederschlag.

Ruhe öffnet die Augen

Hier, in der Senioren-Wohnanlage hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Tag in der Gartenanlage spazieren zu gehen. Die Ruhe öffnete ihr nach eigenen Worten die Augen und sie nahm plötzlich die Umgebung ganz intensiv wahr. Aus ihren Beobachtungen resultierte erneut ein Schriftband.

In einem Weiteren nahm sich die 96-Jährige das große Weltgeschehen vor. Kriege, Religion, Terror, Flucht, Umweltausbeutung und Klimaveränderung. All das hat nach der Erfahrung der fast 100-Jährigen schon immer das Leben der Menschheit bestimmt. Aber die Ausformung mache jeder Generation erneut Angst. Auch Hildegard Huft spürt diese Angst und nutzt das Schreiben als Ventil.

Die leisen Passagen sind die schönsten

Dabei sind es gerade die leisen Passagen, in denen die einzelnen Kostbarkeiten ihrer Niederschriften zur Geltung kommen. Zum Beispiel die Anekdote mit der Petersilie. Auf dem Lande, wo Hildegard Huft im aufgewachsen ist, im Osten Deutschlands, da wuchs damals überall in den Gärten üppig die Petersilie. Und die Leute, die keinen Garten haben, kamen zum Hof und fragen, ob sie die frischen Kräuter haben dürfen. „Aber natürlich“, sagte da die Großmutter der jungen Hildegard. „Gehen Sie in den Garten und nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Die Petersilie wächst ja schnell nach.“ Bezahlt werden musste hier nicht. Am reichsten Bauernhof in der Nähe dagegen sagte die dortige Großmutter: „Damit ich das Glück nicht verschenke, geben Sie uns ein paar Pfennige.“ Da soll jeder seine Schlüsse draus ziehen.

Die Religion spielt im Leben von Hildegard Huft ebenfalls eine sehr große Rolle. Auf ihren Reisen nach Italien, Finnland, Schweden und Mexiko besichtigte sie prunkvoll ausgestattete Kirchen und erinnert sich besonders an einen schönen Abendspaziergang im Urlaub in einem dieser Länder. Welches, das weiß sie nicht mehr so genau. Sie und ihr Mann kamen an einer Kirche vorbei, traten ein und nahmen an einem Gottesdienst teil. „Die Kirche war voll besetzt, es herrschte atmosphärische Stille. Wir waren ergriffen und ich spüre heute noch die Ruhe, die uns das Erlebnis beschert hat.“

Wissenswertes aus der Landwirtschaft

Würde Hildegard Huft heute von vorne mit ihren Memoiren beginnen, so sagt sie, würde noch viel mehr zusammenkommen. Nicht nur die Erfahrungen aus zwei Diktaturen, sondern auch Wissenswertes aus der Landwirtschaft. Wie man Gurken einmacht, steht schon drin. Wenn sie dann auch noch Großmütter durch ihr Beispiel inspirieren könnte, bestimmte Dinge für ihre Enkel aufzuschreiben, ja das würde ihr gar sehr gefallen.

Rezept für die Gurken

Die Gurken und das Sauerkraut wurden damals in großen Steinkrügen verwahrt. Es wurde eine große Holzwanne aufgestellt, eine Maschine darüber gehängt, so wie unsere Brotschneidemaschine, nur viel größer. Ein Berg Kohlköpfe wurde geschnitten und auch ein paar Möhren dazu. Dann nahm man eine Schüssel voll Kraut, vermengte es mit Salz, füllte es in Steinfässer und stampfte es mit einem dicken Holzklotz. So wurde eine Schüssel nach der anderen eingestampft, bis das Fass voll war. Als Verschluss diente ein Teller mit einem Stein darüber. So reifte es zum Sauerkraut.

