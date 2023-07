Hohe Auszeichnung für Ayings Altbürgermeister Hans Eichler: „Kontinuität und Weitsicht bewiesen“

Von: Wolfgang Rotzsche

Hohe Auszeichnung für Aying Altbürgermeister: Hans Eichler (Mitte) erhält von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (r.) Kommunale Verdienstmedaille in Silber. Mit seinem Vorgänger freut sich bei der Ehrung in Dachau der heutige Ayinger Rathauschef Peter Wagner (l.). © Sebastian Widmann/Innenministerium

Ayings Altbürgermeister Hans Eichler ist von Innenminister Joachim Herrmann mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet worden.

Helfendorf/Dachau – Mit etwas Verspätung zu seinem letzten Dienst-Tag hat Altbürgermeister Hans Eichler hohe Anerkennung für seine Leistungen als Gemeinderat, Kreisrat und Ayinger Gemeindeoberhaupt erhalten. In einer Festveranstaltung in Dachau überreichte ihm der Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann (CSU), die Kommunale Verdienstmedaille in Silber. Damit wurde Eichlers 30-jähriges Wirken für die kommunale Selbstverwaltung gewürdigt.

Insider wissen, dass die Ehrung mit der Silbermedaille hohe Hürden voraussetzt. In der Regel gibt es entweder die Dankurkunde oder die Ehrungsvariante in Bronze. So gut wie kaum erreichbar ist die Goldmedaille. Die hat übrigens der ehemalige Landrat des Landkreises Deggendorf, Christian Bernreiter, erhalten.

Ayings heutiger Bürgermeister Peter Wagner (CSU) macht kein Geheimnis daraus, dass er mit seiner Verwaltung und Landrat Christoph Göbel (CSU) alles gegeben hat, um die Auszeichnung Eichlers zu erwirken: „Wir haben drum kämpfen müssen.“ Wagner zeigte sich erfreut, dass die Bemühungen nicht umsonst waren. „Hans Eichler hat so viel für unsere Gemeinde getan, hat Kontinuität und Weitsicht bewiesen und musste auch Einbußen und Anfeindungen einstecken.“

Und natürlich gab es auch schöne Erlebnisse und Ereignisse. Die jetzt mit der Auszeichnung nochmals eine Würdigung gefunden haben. „Natürlich ist das auch eine Ehre für unsere Gemeinde. Aber die Ehrung gehört vor allem zur Hälfte Hans Eichlers Frau Rita, die ihn immer unterstützt und begleitet hat.“ Letzteres galt auch für die Ehrung in Dachau, obgleich es ihr Geburtstag war.

Hans Eichler war Gemeinderatsmitglied zwischen 1990 und 1996. Zum 1. Mai 1996 wurde er der erste hauptamtliche Bürgermeister Ayings. Und verzichtete darauf, bei den Kommunalwahlen 2020 nochmals anzutreten.

Innenminister Joachim Herrmann würdigt Höhepunkte aus 30 Jahren Kommunalpolitik

In seiner Laudatio würdigte Staatsminister Herrmann einige Höhepunkte in Eichlers Amtszeit als Rathauschef: „Dank seines ausgeprägten Verhandlungsgeschicks und seiner Durchsetzungsfähigkeit war er etwa maßgeblich an der Realisierung der Kanalisation beteiligt. Auch seine Weitsichtigkeit zeichnet Johann Baptist Eichler aus. So hatte er frühzeitig den Anstoß gegeben, die beiden gemeindeeigenen Grundschulen in Aying und Großhelfendorf zusammenzulegen. Mit dem Neubau der Grundschule an der Glonner Straße in Großhelfendorf konnte ein außergewöhnlicher und moderner Schul- und Freizeit-Campus geschaffen werden.“ Das alte Schulhaus wurde ins Bürgerhaus umgewandelt, welches heute ein wichtiger Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen ist. „Johann Baptist Eichler ist es auch zu verdanken, dass die Gemeinde Aying über eine neue Sportanlage mit zwei Fußballplätzen verfügt. Auch die Belange der älteren Generation waren ihm stets ein wichtiges Anliegen und so kam es zur Errichtung eines Seniorenpflegeheims und zur Etablierung eines Seniorennachmittags.“

Ein besonderes Augenmerk richtete Hans Eichler darauf, die Sicherheit in Aying zu wahren. So hatte er immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Feuerwehren und konnte kurz vor dem Ende seiner Amtszeit noch den Weg für den Neubau des Feuerwehrhauses in Aying bereiten. Daneben setzte er sich sechs Jahre lang als Mitglied des Kreistags für die Belange seiner Heimat ein.