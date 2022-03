Veteranenverein Helfendorf: Keine Zeitzeugen des Kriegs mehr

Von: Wolfgang Rotzsche

Der letzte Kriegsteilnehmer: Balthasar Kolb ist mit 94 Jahren gestorben. © wjr

Drei ehemalige Wehrmachtssoldaten sind in kurzer Zeit gestorben. Ein Nachruf.

Helfendorf – Ein wertvolles Kapitel im Geschichtsbuch des Veteranen- und Kriegervereins Helfendorf ist geschlossen: Kein noch lebendes Mitglied hat den Zweiten Weltkrieg als Soldat miterlebt. Jetzt kann niemand mehr über die schlimmen Erfahrungen berichten. Gerade jetzt, wo in der Ukraine Bomben fallen und jeden Tag Menschen sterben, sind Zeitzeugenberichte wichtig. Denn jene, die den Krieg miterlebt haben, sind auch Mahner für den Frieden.

In kurzer Zeit stand der Vorstand des Veteranen- und Kriegervereins, Hans Eichler, am Grab von drei ehemaligen Kameraden. Xaver Vilsmeier, er wurde 98 Jahre alt, bekam mit 19 Jahren den Einberufungsbescheid und musste nach Frankreich zur Artillerie. Bereits im Oktober 1942 wurde er nach Russland verlegt. Unter schwersten Bedingungen sollten die Soldaten mit ihren von Pferden gezogenen Geschützen tief nach Russland vordringen. Die Front kam weit hinter Smolensk zum Stehen.

Vilsmeier kam später nach Italien und am 29. April 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Ein Jahr lang musste er in Ägypten verbringen. Über weitere Stationen kehrte er Ende 1948 wieder in seine Heimat zurück.

Sein Kamerad Josef Bauer wurde 96 Jahre. Er kam im Januar 1943 zur Wehrmacht, wurde in Frankreich ausgebildet. Eingesetzt wurde er in Italien, dann an der Ostfront. Im Nahkampf erlitt er eine dreifache Verwundung und kam in russische Kriegsgefangenschaft. Sechs lange Jahre dauerte diese. Bauer berichtete, dass es dort nur Suppe zu essen gab, mit verschiedenen Kräutern oder Brennnesseln sowie Krautsuppe. Die Gefangenen waren allesamt ausgezehrt und schwach. Viele starben; sie wachten morgens einfach nicht mehr auf.

Ende 1949 wurde Bauer nach Moskau transportiert und kam am 30. Dezember 1949 nach Graß zurück. Er war der letzte Heimkehrer der Gemeinde. Dort erfuhr Bauer, dass sein älterer Bruder Lambert im September 1944 in Serbien von Partisanen durch einen Genickschuss getötet wurde. Von seinen Freunden in Graß – damals bestand der Ort aus acht Häusern – waren alle gefallen. Josef Bauer war der einzige von ihnen, der den Kriegseinsatz überlebte.

Das letzte lebende Vereinsmitglied mit Kriegserfahrung war Balthasar Kolb. Der „Kolb Hausl“ wurde 94 Jahre alt. Mit gerade einmal 16 Jahren kam er im Mai 1944 ins Wehrertüchtigungslager nach Strub bei Berchtesgaden. Einen Monat später wurde er nach schweren Fliegerangriffen zu Aufräumarbeiten nach München abgestellt. Ende Juni kam der Einberufungsbefehl zur „Flak“, sofort wurde Kolb zur Flugabwehr nach Kolbermoor eingezogen. Anfang 1945 kam die Versetzung nach Erding, zu einem der letzten Einsatzflughäfen der Wehrmacht.

Am 30. April 1945 ist Balthasar Kolb mit seinen Kameraden geflohen und heimgekehrt. Die jungen Männer erkannten die Ausweglosigkeit des Kriegs. Von der amerikanischen Besatzungsmacht wurde Kolb am 2. Mai nach Bad Aibling ins Kriegsgefangenenlager gebracht; er durfte zwei Tage später wieder nach Hause.

„Mit dem Tod vom Hausl ist der letzte Kriegsteilnehmer unseres Vereins verstorben“, sagt Eichler. „Der Name Balthasar Kolb wird immer verbunden sein mit einer Zäsur, ja, mit dem Ende einer Epoche des Vereins: Erstmals seit Gründung des Vereins vor 116 Jahren hat der Verein keine Kriegsteilnehmer mehr als Mitglieder.“

Eichler setzt sich dafür ein, dass Menschen heutzutage verstehen, wie viel Leid ein Krieg verursacht. Dafür stehen die Worte von Josef Bauer, die er einmal geprägt hat: „Wenn I wos erzähln wui, ham vui oiwei gsogt: Jetz hör moi auf mit deim oidn Schmarrn. Meistens ham des de gsogt, de wo nix durchgmacht ham. I find, des solln de Leit scho wissen, wos mia in unsere junga Jahr durchmacha ham miassn.“ Es sind eindringliche Worte. In diesen Tagen sind sie aktueller denn je.