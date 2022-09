Kleinhelfendorf feiert seine 1250-jährige Geschichte - Zum Jubiläum ist die Festfreude groß

Von: Wolfgang Rotzsche

Eine historische Postkarte aus dem Jahr 1907. Sie zeigt die Gebäude und Besonderheiten des Ortes und ist im Verlag Gebrüder Gruber München erschienen. © Gemeinde

Das Dorf südlich von Aying hat eine 1250-jährige Geschichte. Angesichts der Zahl und der Bedeutung des Ortes ist es nachvollziehbar, dass ein Jahr gefeiert wird.

Kleinhelfendorf – Bischof Arbeo ist es zu verdanken, dass Helfendorf sich in Festfreude versetzt fühlen darf. Da eine Schenkung an den Freisinger Oberhirten im Jahr 772 den Ort „Ortlaip“, also Helfendorf, erwähnt, ist für dieses Jahr die erste urkundliche Erwähnung gesichert. Und da dieser Zeitpunkt aus heutiger Sicht 1250 Jahre zurückliegt, wird gefeiert.

Ein Jahr lang. Begonnen wird mit dem Patroziniumsfest der Pfarr- und Wallfahrtskirche Sankt Emmeram am Sonntag. Neben der kirchlichen Feier in Kleinhelfendorf gibt es ein Rahmenprogramm mit Marktgeschehen und Festzelt.

Namensfest des Kirchenpatrons

Von nicht ungefähr wurde das Namensfest des Kirchenpatrons ausgewählt. Zum einen besagt jene Schenkung, dass der Edle Ortlaip damals die dem heiligen Emmeram geweihte Kirche von Kleinhelfendorf an den Freisinger Bischof übergeben hat.

Und dann ist Kleinhelfendorf natürlich noch ein Stück Kirchengeschichte, da hier an Ort und Stelle der Regensburger Bischof Emmeram sein Martyrium erlitten haben soll. Die Tradition will es, dass dies im Jahr 652 gewesen sein soll. „Dann hätten wir eigentlich auch noch ein weiteres Jubiläum zu feiern“, scherzt Ayings Altbürgermeister Hans Eichler. Dieser, sein Nachfolger Peter Wagner und Gemeindearchivarin Franziska Ahlborn sind drei Protagonisten, wenn es um die Feierlichkeiten „1250 Jahre Helfendorf“ geht. Das Trio stand auch dem Münchner Merkur in Hinblick auf die Festivitäten Rede und Antwort.

Corona spielte bei der Planung eine wichtige Rolle

Eichler war es, der noch in seiner Amtszeit vorsichtig auf das Jubiläum aufmerksam gemacht hatte. Sein Ruf blieb nicht ungehört. Wagner machte sich schon länger Gedanken, wie sich das Jubiläum umsetzen lässt: „Mich beschäftigte stets die Frage, wie sich das mit der Thematik Corona vereinbaren lässt.“ Schließlich war die Idee geboren, das Jubiläum nicht an einem Wochenende, sondern über ein ganzes Jahr hinaus zu feiern. Den Anfang macht das Patrozinium in Kleinhelfendorf – ein Jahr später ist das Ende anberaumt.

Klar war, dass ein Jubiläum zwar von der Gemeinde getragen werden soll, aber ohne Vereine und Organisationen geht nichts. Im September des vergangenen Jahres wurde deshalb zum Vereinetreffen eingeladen. Heuer im Mai kam erstmals der Festausschuss für den Eröffnungstermin zusammen. Hans Eichler führt ihn an. Knapp ein Dutzend Mitglieder hat dieses Gremium, das vorrangig zur Ausrichtung des Festsonntags verantwortlich ist. Da geht’s ums Zelt, um die Gastronomie, um Fahnen, Festabzeichen, Begrüßungstafeln und Kinderprogramm. Und um den Markt, bei dem überwiegend hiesige Produkte aus der Region sowie Kunsthandwerk präsentiert werden. Kirchenführungen soll es auch geben.

Kirche sind eingebunden

Die Kirchen werden nicht vergessen, der Reinerlös aus dem Festsonntag ist ihnen gewidmet. Die Brunnenkapelle neben dem Gasthof Oswald wurde von der Gemeinde renoviert und soll den kirchlichen Segen bekommen. „Wir feiern am Sonntag und darüber hinaus dieses Jubiläum, das von den Bürgern für die Bürger sein wird“, betont Wagner.

In den kommenden Wochen wird oft eine Veranstaltung im Altgemeindegebiet Helfendorf sein, die das eigens angefertigte Logo in ihrer Einladung tragen werden. Ob das nun die Termine im Vereinsjahr sind oder Besonderheiten: Alles steht unter dem Motto 1250 Jahre Helfendorf. Am ersten Adventssamstag tritt Sophie Pacini in der Grundschule in Großhelfendorf auf. Ein Höhepunkt. Im Frühjahr 2023 soll es eine Ausstellung zum Jubiläum geben. Und die Gemeinde sowie die Verantwortlichen bleiben offen für neue und weitere Ideen und Vorschläge.

Chronik wird präsentiert

Ein Jahr lang wird das Gemeindeblatt im Innenteil die Termine ankündigen. Es gibt auch eine eigene E-Mail-Adresse im Rathaus für Informationen und Kontaktaufnahme: 1250jahre-helfendorf@aying.de.

Und beim Auftakt am Sonntag wird die Chronik Helfendorfs präsentiert, die an anderer Stelle umfangreicher präsentieren wird. So viel sei schon gesagt: „Sie erscheint im renommierten Volk-Verlag (volkverlag.de/shop/helfendorf-1250-jahre/), wird 784 Seiten und um die 900 Bilder haben“, sagt Archivarin Franziska Ahlborn nicht ohne Stolz. Ein zehnköpfiges Autorenteam verantwortet dieses Band, der für 50 Euro erworben werden kann. Ahlborn hatte die Federführung für dieses Werk, hatte die Organisation inne und war mit erheblichen Aufwand an ihrem Entstehen (Stichwort Hofgeschichten) beteiligt. Es gibt also genügend Gründe, am 25. September nach Kleinhelfendorf zu kommen. Zwei Hoffnungen haben die Verantwortlichen. Zum einen, „dass ganz Helfendorf mitfeiert“ (Eichler). Und zum anderen, dass das Wetter mitspielt.

Der Auftakt

Helfendorf begeht am Sonntag, 25. September, sein Patrozinium und eröffnet die 1250-Jahr-Feier. Um 9.45 Uhr ist Aufstellung an der Marterkapelle in Kleinhelfendorf für den Festzug zur Pfarr- und Wallfahrtskirche Sankt Emmeram. Dort wird – bei günstiger Witterung im Freien – der Festgottesdienst gefeiert. Ab 12 Uhr sind Mittagessen im Festzelt, Kaffee und Kuchen und der Emmeramimarkt geplant. Es gibt ein buntes Kinderprogramm. Parkplätze sind ausgeschildert und ausreichend vorhanden. Vor Ort ist die Chronik für 50 Euro erhältlich.