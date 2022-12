Kreuzweg wird zu Krippenweg - Spaziergang durchs verschneite Kleinhelfendorf

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Die Krippe mit dem großen goldenen Stern haben fleißige Hände des Kindergartens gebastelt. © wjr

Bis Heiligdreikönig ist der Kreuzweg bei Kleinhelfendorf zugleich ein Krippenweg. An jeder Station ist eine selbst gemachte Krippe am Boden zu sehen.

Kleinhelfendorf – Nicht ganz unschuldig an diesem Krippenweg ist Thea Hieber. Die 68-Jährige hat unter anderem in Großholzhausen (Raubling; Kreis Rosenheim) einen solchen Krippenweg schon bewundert: „Der hat mich fasziniert, weil er besonders für Kinder sehr ergreifend ist.“ So was könne Kleinhelfendorf auch. Da sie selbst Mitglied bei der Katholischen Frauengemeinschaft Helfendorf (KFD) ist, wandte sie sich an die Vorstandschaft. Von dort kam gleich positive Rückmeldung, zumal ja heuer in Helfendorf die 1250-Jahr-Feier begangen wird, und die Vereine zu Aktionen aufgerufen sind.

Die Begründung für die Wahl des Weges

Schnell war klar: Der Krippenweg muss beim Kreuzweg sein. Anneliese Sanktjohanser von der KFD hat dafür auch eine Begründung: „Wir feiern an Weihnachten zwar die Geburt, aber Jesus ist auch den schweren Weg zum Kreuz gegangen. Und dann ist er von den Toten auferstanden“ In so mancher alpenländischen Krippe wird die Geburtsszene in eine Bauernstube verlegt. Auch hier ist über dem kleinen Jesuskindlein bereits das Kreuz im Herrgottswinkel zu sehen. Der Advent eröffnet das neue Kirchenjahr, das seinen Höhepunkt im Osterfest findet.

Nach Aufruf erst Zögern

Also kam es zu einem Aufruf in der Bevölkerung, an die Kreuzwegstationen Krippen zu stellen. Anfangs waren die Reaktionen etwas zögerlich, doch schließlich bekam jede Station ihre eigene Krippe.

Nicht bei allen ist bekannt, wer sie hier platziert hat. Denn das Aufstellen erfolgte ohne großes Aufsehen. Unter anderem haben der Elternbeirat des Kindergartens sowie die 4. Klasse der Grundschule eine gebastelte Krippe gestiftet.

Manche Krippen beleuchtet

Und bevor Langfinger auf irgendeine dumme Idee kommen: Die Krippen sind im materiellen Sinne nicht wertvoll. Es geht auch gar nicht um den Wert, sondern um die Idee und die Umsetzung. „Manche Krippe ist sogar beleuchtet“, hat Hiber schon festgestellt.

Los geht es nach der Marterkapelle

Nach dem 6. Januar sind dann alle Aufsteller aufgerufen, ihre Krippe wieder mitzunehmen. Ob dieser Krippenweg eine einmalige Sache sein wird oder eine Fortführung findet, kann Hiber noch nicht sagen. Umso mehr wirbt sie dafür, den Weg zu gehen. In gut einer Stunde ist er zu schaffen. Los geht es nach der Marterkapelle, dann führt die Strecke über den Wald, und schließlich kehrt man im Südosten Kleinhelfendorfs wieder zurück. Nicht zu empfehlen ist der Weg für ältere Menschen mit Gehhilfen aufgrund seiner holprigen Beschaffenheit.

Die Initiative

zum Kreuzweg auf freier Flur geht auf die Frauengemeinschaft Helfendorf zurück. Er wurde 2015 gesegnet. Viele einheimische Unternehmen und Einzelpersonen haben das Projekt seinerzeit tatkräftig unterstützt und zur Realisierung beigetragen. Die Reliefs für die 14 hölzernen Kreuzwegstationen wurden vom Lenggrieser Schnitzer Georg Willibald gestaltet und sind in eine Holzstele eingearbeitet. Ein Teil des Weges verläuft auf dem „alten Kirchweg“. Die Frauengemeinschaft und der Helfendorfer Trachtenverein haben sich bereit erklärt, sich um die Pflege des Kreuzwegs zu kümmern.