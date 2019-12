Hier ist am Wochenende Weihnachtsmarkt: Die Übersicht für den Landkreis München

Auch rund um die Landeshauptstadt gibt es am vierten Adventswochende schöne Christkindlmärkte, wo mehr als Glühwein geboten ist. Wir haben eine Übersicht für den Landkreis München zusammengestellt.

Aying

Wer auf die Schnelle noch Geschenke für den Heiligen Abend sucht, wird vielleicht auf dem Christkindlmarkt im Biergarten des Ayinger Bräustüberls fündig, der auch am vierten Adventswochenende seine Türen öffnet – und zwar am Freitag, 20. Dezember, von 17 bis 20 Uhr, am Samstag, 21. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 22. Dezember, von 12 bis 19 Uhr. Die Boarische Stubenmusi spielt am Freitag von 17 bis 19 Uhr und am Samstag von 17 bis 19 Uhr. Am Sonntag wird von 12 bis 16 Uhr Kinderschminken angeboten, von 16 bis 18 Uhr gibt es dann noch einmal Musik mit der Boarischen Stubenmusi.

Brunnthal

Zum Christkindlmarkt am Parkplatz an der Jahnstraße lädt der TSV Brunnthal am Sonntag, 22. Dezember, ein. Ab 15 Uhr erwarten die Besucher jede Menge Gaumenfreuden – vom Hamburger über Elsässer Flammkuchen bis zu gerösteten Maroni. Zudem gibt’s Glühwein und Kinderpunsch, heißen Caipi, sowie Bier, Likör und Schnaps. Ab 15.30 Uhr sorgen Musiker der Musikschule für weihnachtliche Stimmung. Für die Kinder gibt es den Weihnachtsbastelmarkt und natürlich schaut der Nikolaus vorbei.

Unterschleißheim

Der Unterschleißheimer Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz, hat von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Dezember, jeweils von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Die Imbissbuden laden bereits ab 12 Uhr zum Genießen ein. Klassische und moderne Musik bietet das Sherzo Ensemble Virtuoso am Freitag ab 18 Uhr.

Am Samstag können die Kinder zwischen 15 und 17 Uhr in der Weihnachtswerkstatt Perlensterne und Perlenengel basteln. Ab 18.30 Uhr spielen Helena Schneider und Friends neue und bekannte Weihnachtslieder – mal besinnlich, mal jazzig, mal rockig.

Am Sonntag, 22. Dezember, gibt es eine Bastelmöglichkeit für Jung und Alt: Von 14 bis 18 Uhr können in der Weihnachtswerkstatt Kerzen gezogen werden. Von 16 bis 18.30 Uhr treten Dr. Ösi und die Chepartie auf, den musikalischen Schlusspunkt setzt ab 19.30 Uhr die Stadtkapelle Unterschleißheim. sw

