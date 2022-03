Mehr Platz für Ayinger Bauhof

Von: Wolfgang Rotzsche

Gemeinderat stimmt für zusätzliche Halle auf der anderen Straßenseite – Pläne für neuen Bauhof liegen vorerst auf Eis.

Aying – Die Erweiterung des gemeindlichen Bauhofs in Großhelfendorf hätte „a gmahde Wiesn“ sein können. War es aber nicht. Vor allem Josef Bachmair (FWGA) hatte so seine Bedenken. Und war letztendlich gegen den gemeindlichen Bauantrag.

Auf dem Bauhofgelände an der Unteren Bahnhofstraße ist es eng. Manches lagert im Freien oder ist bei Dritten untergebracht. Abhilfe soll eine Halle bringen, die südlich davon errichtet werden soll. Eine Erweiterung des Bauhofgeländes ist nicht möglich, deswegen soll die Halle auf der anderen Straßenseite Platz finden. In der Halle sollen beispielsweise Verkehrsbeschilderungen gelagert werden. Die Fläche, auf der die Halle errichtet werden soll, wird laut Bauverwaltung derzeit ohnehin von Dritten unberechtigt als Lagerstätte genützt. Zudem könnte die Halle als Lärmschutz dienen zwischen Bahngleise und Wohnbebauung.

Bachmair monierte, dass die Halle direkt zur Straße hin errichtet werden soll. Nötiger Stauraum würde fehlen. Zudem habe ja die Gemeinde noch nicht ihre Überlegungen über Bord geworfen, einen Bauhof zwischen Aying und Peiß zu errichten. „Das wird nicht sofort geschehen“, wusste Bachmair auch. Aber im Flächennutzungsplan sei dieser ja vorgesehen. Es fehle ein Konzept. Und das wiederum sei notwendig, weswegen Bachmair dies auch als Thema für die anstehende Klausur des Gemeinderats vorschlug. Bürgermeister Peter Wagner (CSU) erwiderte, dass die geplante Halle jetzt die Situation im Bauhof verbessern würde. „Sollten wir einen neuen Standort für den Bauhof finden, dann lässt sich der Stadel sicher auch anderweitig nützen.“ Der neue Bauhof war im Gespräch auf dem Gelände mitsamt dem neuen Feuerwehrgerätehaus. Bei der jetzigen Haushaltslage würde aber das Gerätehaus auch nicht so schnell kommen, so Wagner. Der Lagerraum in dem geplanten Stadel sei jetzt notwendig. Deswegen bat Wagner um Zustimmung zu dem Bauantrag, den er auch – mit Ausnahme von Josef Bachmair – bekam.