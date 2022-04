Das harte Los der Milchbauern: Warum sie trotz steigender Milchpreise nicht mehr verdienen

Von: Laura May

Herzensangelegenheit: Seit 2006 führt Martin Stadler den Familienbetrieb mit seinen 70 Milchkühen. © Laura May

Wenn Supermarkt und Molkerei verhandeln, treffen die Preisschwankungen für Milch vor allem die Landwirte. Was das für den Alltag eines Milchbauern bedeutet, schildert Martin Stadler. Ein Besuch auf seinem Hof in Peiß.

Peiß – Nummer 583 wartet vor dem Melkroboter. Die Milchkuh beäugt die Maschine. Dann öffnet sich summend die Vorderseite des Apparats, ihre Stallgenossin verlässt die High-Tech Box, Nummer 583 rückt nach. Bevor die Gummisaugnäpfe anfangen, Milch abzusaugen, säubern kleine Bürsten die Zitzen. Hier läuft alles automatisch. Während der Roboter „Lely Astronaut“ Nummer 583 melkt, gibt er dem Vieh Kraftfutter. Neben dem Füttern und Melken hilft die Maschine Milchbauer Martin Stadler aus dem Ayinger Gemeindeteil Peiß auch beim Feststellen von Besamungszeitpunkt und der Vorhersage von Krankheiten. Seine Tiere sind für ihn Einnahmequelle und Herzensangelegenheit zugleich.

Für einen Liter bekommt Stadler aktuell 43 Cent

2006 hat Stadler den Familienbetrieb von seinen Eltern übernommen. Bis auf einen Lehrling führen die Stadlers den Betrieb alleine. „Am Wochenende müssen auch die Kinder mithelfen“, sagt der 47-jährige Landwirt. 70 Milchkühe hat er und genauso viel Jungvieh. Eine Milchkuh gibt rund 30 Liter Milch pro Tag. Für einen Liter bekommt Stadler aktuell 43 Cent. „Zurzeit ist der Milchpreis so hoch wie noch nie.“ Das erleichtert ihm die Arbeit,denn auch Diesel, Dünger und Landmaschinen werden teurer. Stadler: „Wir machen trotz der höheren Preise keinen höheren Gewinn.“

Preisverhandlungen führen Molkereigenossenschaft, Käserei und die Abnehmer

Auf die Höhe des Milchpreises hat Stadler aber kaum Einfluss. Als Mitglied der Molkereigenossenschaft Peiß landet seine Milch bei der Privatkäserei Bergader. Preisverhandlungen führen Molkereigenossenschaft, Käserei und die Abnehmer, also die Supermärkte etwa. Im Liefervertrag sind keine fixen Preise festgelegt, aber „wenn die Molkerei dauerhaft einen schlechten Preis hat, verliert sie ihre Lieferanten“.

Die Verhandlungen zwischen Molkereien und Abnehmern sind hart. Mit Edeka/Netto, Rewe/Penny, Lidl/Kaufland und Aldi nehmen vier Großkonzerne 75 Prozent der deutschen Milch ab. Je nach Supermarkt kostet ein Liter Bergader-Milch 1,05 Euro (Penny) und 1,15 (Rewe) Die Firmen stehen untereinander in Konkurrenz, geben den Preisdruck an die Molkerein weiter. „Als Landwirt bist du der Letzte in der Kette“, sagt Stadler. Die Krux: „Ich kann den Preis nicht weitergeben und etwa den Preis eines neuen Traktors runterhandeln.“

Qualitätskontrolle: Martin Stadler überprüft die Milch, die die Melk-Maschine gemolken hat. © Laura May

Verträge mit den großen Supermarktketten sind für Milchbauern essenziell

Die Verträge mit den großen Supermarktketten sind für Milchbauern essenziell, da sie Planungssicherheit bedeuten. Auch für einzelne Supermarktbetreiber macht die zentrale Preissteuerung Sinn. „Theoretisch kann ich die Milch regional einkaufen und um einen Euro teurer machen“, sagt Tobias Nöbauer, Edeka-Inhaber aus Aying, „aber dann kommt niemand mehr.“ Ob die Leute bereit wären, einen höheren Preis für Umweltfolgen und Tierwohl zu zahlen? Weder Landwirt noch Einzelhändler glauben daran. „Verbraucher würden schon mehr zahlen, aber nur wenn das Niveau insgesamt angehoben wird“, sagt Stadler. Solange es billige Milch gibt, wird sie gekauft.

Vier Haltungsstufen fürs Tierwohl

Ein Versuch, Ökologie und Tierschutz flächendeckend zu organisieren, sind die vier Haltungsstufen der Initiative Tierwohl. Milchbauer Stadler, selbst in Haltungsstufe 1 kategorisiert, begrüßt das Modell prinzipiell. Er müsste auch nicht viel umbauen, um unter Haltungsstufe 2 zu laufen. Genug Liegeboxen hat er bereits, nur ein paar Kratzbürsten müsste er noch anbringen. Ihn stören aber zwei Punkte an der Kategorisierung: Zum einen gebe es keine Planungssicherheit. Wer es dank hoher Investitionen in die nächste Haltungsstufe schafft, hat keine Garantie, dass die Milch auch teurer verkauft wird. Zum anderen stört ihn die Stigmatisierung von Bauern, die Tiere in Haltungsstufe 1 halten.

Er kennt alle Namen seiner Kühe

Obwohl er die niedrigste Stufe hat, liege ihm das Wohl seiner Tiere am Herzen. Landwirt zu sein, ist für ihn keine Arbeit, sondern Vergnügen, erklärt er, während er neben Milchkuh Nummer 583 steht. Sie heißt Bratislava. „574 ist ihre Schwester“, sagt Stadler, „die heißt Bukarest.“ Er kennt alle Nummern und Namen seiner Kühe – und ihre Marotten. „Die haben alle einen eigenen Charakter, das ist wie bei Menschen.“