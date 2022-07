Nachwuchs fehlt: Ayinger Veteranen sorgen sich um Zukunft

Von: Wolfgang Rotzsche

Fast ausschließlich ältere Herren: Im Beisein von Bürgermeister Peter Wagner (r.) ehrte der Vorsitzende Josef Bachmair (l.) langjährige Mitglieder wie (v.l.) Anton Rasper, Robert Seger, Josef Goldhofer, Peter Bauer, Georg Vodermair, Peter Präbst, Anton Brandmeier, Paul Weiler, Ernst Vodermair und Benno Pichler. © MSC

Hat „nur gedient“ bald ausgedient? Der Veteranen- und Kriegerverein Aying sorgt sich um seine Zukunft. Denn es fehlt an neuen Mitgliedern. Jetzt überlegt man sich, den Verein zu öffnen.

Aying – Auch beim ältesten Kriegerverein Bayerns gibt es Sorgen, wie es weitergeht. Josef Bachmair (67), der seit 1986 dem Veteranen- und Kriegerverein Aying (VKV) vorsteht, sieht jetzt den richtigen Zeitpunkt, das Thema vereinsintern aufzugreifen.

Unter den 105 Mitgliedern gibt es nur noch einen einzigen lebenden Kriegsteilnehmer. Und dieser könnte heuer seinen 100. Geburtstag feiern. Alle anderen Mitglieder seien (ehemalige) Bundeswehrsoldaten sowie Reservisten, betont Bachmair. Neuaufnahmen gibt es nicht, die Mitgliederzahl verringert sich also langsam aber stetig. Also was tun?

Nur noch ein Mitglied hat Weltkrieg als Soldat erlebt

In der jüngsten Mitgliederversammlung, in dessen Rahmen der Vorstand neu gewählt und langjährige Mitglieder ausgezeichnet wurden, kam die Bitte aus den eigenen Reihen, angesichts dieser Entwicklung Überlegungen anzustrengen, wie es weitergeht. Für Bachmair ist das genau der richtige Zeitpunkt: „Wir haben ja nur noch einen Kameraden, der den Weltkrieg als Soldat miterlebt hat, dann haben wir im Verein nur noch Bundeswehrmitglieder.“ Deshalb gibt es Überlegungen, den Verein zu öffnen.

Von einer Entscheidung sei überhaupt noch nicht die Rede. Es gehe vielmehr darum, „das Thema in die Gehirne unserer Kameraden einzusetzen“, so Bachmair. Bisher handelt es sich beim VKV um einen so genannten geschlossenen Verein. Mitglied kann nur werden, wer gedient hat. Das ist nicht unüblich. Aber ist es auch zeitgemäß? Das will Bachmair nicht mit einem Ja oder Nein beantworten: „Das ist Sache der Mitglieder. Wir müssen sehen, wie es mit dem Verein weitergehen kann.

Kein Wehrdienst mehr, kaum noch Mitglieder

Das jüngste Mitglied ist 32 Jahre alt. Und es schwierig, Neumitglieder zu finden.“ Schließlich ist die Wehrpflicht ausgesetzt, so dass auch rein rechnerisch kaum ein großer Schwung Neumitglieder zu erwarten ist.

Bachmair merkt an, dass eine Entscheidung nicht auf die lange Bank geschoben werden darf. 2023 oder 2024 müssten Beratungen und Beschlüsse im Vorstand und in der Mitgliederversammlung gefasst werden. Schließlich sei eine Amtsdauer einer Vorstandschaft vier Jahre und 2034 steht ein sehr großes Jubiläum bevor: Der VKV wird dann 250 Jahre alt. Und ganz nebenbei wird 2024 das Kriegerdenkmal 125 Jahre alt. „Das muss unbedingt saniert werden“, sagt Bachmair. Auch das Thema müsste baldmöglichst auf den Tisch: „Da müssen wir uns auch etwas überlegen.“

Verein bemüht sich am kulturellen Leben teilzunehmen

Prinzipiell werde der Verein weiterhin bemüht sein, seinen Verpflichtungen für die Kameraden und in der Öffentlichkeit nachzukommen. So werden weiter Mitglieder an Geburtstagen und in Krankheitsfall besucht, Jubilare geehrt, Kameradschaft gepflegt und „Flagge als Verein gezeigt“. Letzteres ist beispielsweise an Fronleichnam oder Volkstrauertag sowie bei den Sammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Apropos Sammlungen: Auch dabei wirtd es laut dem Vorsitzenden immer schwieriger, Frauen und Männer zu gewinnen, die von Haus zu Haus um Spenden werben. „Man muss sich schon auch dafür einsetzen“, sagt Bachmair.

Wichtig ist dem Vereinschef, dass wieder Vereinsleben möglich ist und sich die Kameraden auch sehen: „Das war fast gar nicht mehr möglich in den vergangenen Monaten und Jahren.“ Denn letztendlich lebt ein Traditionsverein von Zusammenkünften und Veranstaltungen. Und dass es auch in der Zukunft so bleiben wird, ist und bleibt die Hoffnung nicht nur von Josef Bachmair.

