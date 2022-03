Rückblick auf Putin-Besuch in Aying: Nur die Bier-Pipeline bleibt

Von: Martin Becker

Ein anderer Mensch? Der heutige Kriegstreiber Wladimir Putin kam 2006 im Rahmen eines Staatsbesuchs nach Aying. Das Foto links zeigt ihn mit dem damaligen Bürgermeister Hans Eichler und dessen Frau Rita. (Archivbild) © Robert Brouczek

Im Rückblick auf den Staatsbesuch 2006 distanziert sich die Gemeinde Aying von Wladimir Putin. Für die Brauerei ist Russland ein wichtiger Exportmarkt.

Aying – Die Bilder gingen damals zwar nicht um die Welt, flimmerten aber bundesweit über die Fernsehbildschirme und füllten ganze Zeitungsseiten: Russlands Präsident Wladimir Putin auf Staatsbesuch in Aying, eingeladen von Bayerns damaligem Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Jenen 11. Oktober 2006 haben viele Ayinger nie vergessen. Wie Wladimir Putins Eskorte um 20.07 Uhr vor dem Sixthof vorfuhr, wie ihn Böllerschützen und ein Spalier aus Trachtlern begrüßte, wie er der kleinen Annalena, damals acht Jahre alt, als Dank die Hand küsste. „Zwei Stunden Ayinger Vergnügen für den russischen Präsidenten“ titelte der Münchner Merkur, und ein Zeugnis des Putin-Besuchs existiert bis heute. Nämlich sein Eintrag ins „Goldene Buch“ der Gemeinde Aying. Jetzt, fünfzehneinhalb Jahre später, stellt sich die moralische Frage: Ist dieser handschriftliche Eintrag Putins, ein inzwischen weltweit geächteter Kriegstreiber, ein Problem?

„Ich kann mich noch gut an den Aufmarsch erinnern“

„Ich kann mich noch gut an den Aufmarsch erinnern“, sagt Ayings heutiger Bürgermeister Peter Wagner (CSU), damals 21 Jahre jung. Er hat sich die Dokumentation des Putin-Besuchs dieser Tage noch einmal genauer angeschaut: „Ein ,Goldenes Buch‘ hatte die Gemeinde Aying zuvor gar nicht, das wurde extra für den Staatsbesuch angeschafft.“ Zusammen mit Edmund Stoiber signierte Russlands Präsident als Erster dieses „Goldene Buch“. Damals ein willkommener Gast, heute angesichts des kriegerischen Überfalls auf die Ukraine eine „Persona non grata“ – in diesem Konflikt steckt Ayings Bürgermeister im Hinblick auf das historische Dokument.

Böllerkanone für Putin: der russische Staatschef bei seinem Besuch in Aying. (Archivbild) © Robert Brouczek

„Wir werden die Seite nicht herausreißen“, sagt Peter Wagner auf Nachfrage des Münchner Merkur. „Ich distanziere mich klar von Wladimir Putin. Dieser Mensch, der 2006 Aying besucht hat, ist nicht mehr der gleiche, der jetzt Krieg führt. In meinen Augen ist dieser Mensch schizophren. Und dass so ein kleiner, verrückter Mann seine Finger an den Knöpfen für Atomwaffen hat, macht mir große Sorgen.“ Andererseits stünden im „Goldenen Buch“ mittlerweile auch andere Namen, beispielsweise der von Schwedens Kronprinzessin Victoria oder von Ex-Fußballstar Philipp Lahm, der in Aying seine Hochzeit feierte. Kurzum, wegen Putin wird das kommunale Gästebuch nicht malträtiert. „Er steht halt drin“, sagt Peter Wagner, „aber sein Eintrag freut mich heute nicht mehr.“ Der Chef des Brauereigasthofs, Franz Inselkammer junior, sagt: „Ein Staatsbesuch ist natürlich etwas Ungewöhnliches, aber es ist nun 16 Jahre her und wir haben in Aying schon immer und auch seitdem viele besondere Gäste gehabt. Daher spielt diese Erinnerung keine besondere Rolle bei uns, die man jetzt korrigieren müsste.“

Putin-Fotos abgehängt

Im Brauereigasthof, wo damals das große Festbankett stattfand, haben sie Erinnerungsfotos an den Putin-Besuch sowieso längst von den Wänden abgehängt. „Aber schon bei der Krim-Krise 2014, schon da gab es kritische Stimmen“, berichtetet der Direktor der Ayinger Brauerei, Helmut Erdmann. Rückblickend, auf 2006, sagt er: „Damals kam Putin als normaler Mensch. Was jetzt in der Ukraine geschieht – sowas hätten wir uns damals nicht vorstellen können.“

„Nach Italien ist Russland der zweitwichtigste Exportmarkt“

Dass derweil Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Ayinger Brauerei und Bier-Händlern in Russland entstanden sind, habe nichts mit dem Putin-Besuch zu tun gehabt, betont Helmut Erdmann. Erst 2013, sieben Jahre später, entwickelte sich das Exportgeschäft. „Nach Italien ist Russland der zweitwichtigste Exportmarkt für bayerisches Bier“, sagt der Brauerei-Direktor. Über einen russischen Partner haben die Ayinger seitdem den Vertrieb angekurbelt, dorthin rund fünf Prozent ihres Biers exportiert: „Wir waren am Zenit. Dann kamen der Krieg und die Sanktionen, alles wurde jäh gestoppt.“

Zwar habe der russische Händler vergangene Woche noch eine Bestellung aufgegeben, „aber allein die Liefer-Logistik durchs Kriegsgebiet ist nun extrem schwierig“. Ganz zu schweigen von den Bierpreisen in Russland nach dem Kurseinbruch des Rubels, umgerechnet drei bis vier Euro kostet dort inzwischen die Halbe Helles. „Unser russischer Partner hat viel investiert und ist selbst schwer getroffen. Wir werden dieses Engagement nicht einfach beenden, weil Putin einen Angriffskrieg führt“, sagt Erdmann. Sein Traum: „Dass Russen und Ukrainer sich mit Ayinger Bier verbrüdern.“