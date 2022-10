Wieder Rummel um die Rindviecher

Von: Andrea Kästle

Zwischen 4000 bis 5000 Zuschauer – darunter viele englischsprachige Touristen – verfolgen das Ochsenrennen. Hier kommt gerade die Drittplatzierte Stefanie Haider mit „Ramo“ ins Ziel. © Andrea Kästle

Riesengewimmel auf dem Brauerei-Gelände in Aying: Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona konnte endlich wieder eine Bräu-Kirta stattfinden – und alles war eigentlich wie immer.

Aying - Schon der Flohmarkt am dritten Tag des fast einwöchigen Veranstaltungsmarathons: bestens besucht. Das Ochsenrennen am Nachmittag dürften dann 4000 bis 5000 Schaulustige verfolgt haben. Die sich teils Plätze auf der Böschung am Rennbahn-Rand gesichert hatten, die von einem der Bäume auf dem Areal herunterguckten.

Bürgermeister als launiger Kommentator

Könne schon sein, meinte Burschenvorstand Christoph Lechner, dass das Event, das das Ochsenrennen in Aying längst ist, inzwischen auch „überregional“ bekannt sei: „D’Leit wern immer mehra.“ Wichtig sei aber eigentlich nur, dass man überhaupt wieder zusammenkommen dürfe. “Hauptsach, a Gaudi is“, hatte Bürgermeister Peter Wagner, der das Spektakel recht munter moderierte, als Motto für die zwei Stunden ausgegeben. So lang dauerte es am Ende, bis die ja eigentlich nur acht Ochsen ihre fünf Laufrunden absolviert hatten.

Begonnen hatte die Kirta freilich schon am Donnerstag, wie immer mit Standkonzert, Umzug und Hoagascht. Weiter ging das Traditions-Herbstfest dann tagsdrauf mit Austropop im Festzelt. Es folgten am Sonntag: ein Kunsthandwerkermarkt, am heutigen Montag ist der übliche Seniorennachmittag mit nachfolgendem Kesselfleischessen angekündigt.

Wenn die Ochsen nicht rennen, gibt‘s die größte Gaudi

Derweil besteht die Gaudi bei einem Ochsenrennen freilich genau darin, dass das Ganze großenteils eben kein Ochsenrennen ist. Große Heiterkeit auch diesmal, wenn wieder mal eins der Tiere partout keine Lust hatte, sich in die Startbox zu verfügen, dann geschoben, gezogen, irgendwie gelockt werden musste. Oder wenn ein Rindviech schon einmal loslief, noch ehe ein Startsignal gegeben worden war, dann freilich auch ohne Reiter oder Reiterin. „Hä, da sitzt ja keiner drauf“, fasste eine Besucherin ihrer Begleitung gegenüber in Worte, was sie sah. Und fügte an: „Ich glaub, das ist nicht so geplant“.

Die Ochsen und ihre Ochserer kamen wie immer alle aus der Erdinger Gegend um Walpertskirchen, wo es inzwischen nicht unüblich ist, sich ein kastriertes männliches Rind nur deshalb anzuschaffen, um mit ihm auf Rennen zu gehen. Auch Sarah und Martin Quast haben ihren Ringo vor sieben Jahren genau allein aus dem Grund gekauft und aufgepäppelt und langsam an sich und ans Gehen am Halfter gewöhnt. Vier Wettkämpfe hat das Riesen-Renn-Tier schon hinter sich, aus zweien ging es als Sieger hervor. Lockmittel im Zweifelsfall: eine getrocknete Semmel. „Das ist für ihn das Wichtigste“, meinte Sarah, ehe sie sich dann aufmachte zum ersten Lauf, bei dem Martin als Treiber fungierte, indem er hinter den beiden herlief. Die Zuschauer: fotografierten eifrig, kommentierten viel, ließen sich von einem der Ochserer das Leben eines Ochsen erklären: „Der hat nix andres zum doa, als da zu sein.“

Auch der Flohmarkt ist gut besucht

Manche machten noch einen Abstecher rüber zum Flohmarkt, wo Helga Kreuzmeir Messe-Dirndl zu günstigen Preisen verkaufte und dem, der es wissen wollte, berichtete, dass sie selbst daheim 90 Trachtengwänder im Schrank hängen habe: „Ich hab ein eigenes Dirndl-Zimmer.“ Gegenüber hatte Anne Bieber unter anderem Trachtenhüte im Angebot, die gern gekauft wurden, auch von einem Paar aus Schweden. Die beiden, von oben bis unten bayerisch eingekleidet, meinten, ehe sie wieder Richtung Rennbahn gingen: Schön sei es hier.

Inzwischen hatten Ringo und Sarah sich fürs Finale qualifiziert, das die beiden am Ende wirklich um Haaresbreite nicht gewannen. Zurück in der Box, beugte sich die blonde junge Frau in der kurzen Lederhose auf ihrem Lieblings-Ochsen nach vorn, vergrub das Gesicht in dessen braunem Fell. Zwei Mädchen kamen an, Handy in der Hand, sie fragten: „Sind Sie die Siegerin?“ „Nein“, meinte Sarah, „leider nicht“. Gewonnen hat das Rennen ein Ochse namens Bingo – mit Johannes Endl auf dem Rücken.

