Bürgerversammlung Aying: „Hauen und Stechen um Fachkräfte“

Von: Wolfgang Rotzsche

Unterm Strich mit einem Lächeln verfolgten die Ayinger ihre Bürgerversammlung. © wolfgang rotzsche

Kinderbetreuung, Verkehr und Müll beschäftigen die Ayinger. Bürgermeister Wagner sieht bei sich und seiner Gemeinde keine Defizite.

Aying – Das größte Problem der Gemeinde ist die Kinderbetreuung. Ayings Bürgermeister Peter Wagner (CSU) räumte bei der Bürgerversammlung im Saal des Gasthauses „Zur Post“ mit Vorwürfen auf. Die Gemeinde habe allerdings nichts falsch gemacht. Wagner berichtete dem interessierten Publikum, dass 40 Krippenplätze fehlen.

„Das ist kein Verschulden der Gemeinde“, so der Rathauschef. Und auch die Träger und Einrichtungen nahm er in Schutz. Die Antwort ist so simpel, wie traurig: „Wir haben schlichtweg zu wenig Personal.“ Mit diesem Problem kämpfen landauf, landab zahlreiche Kommunen. Somit sei es eher „ein Hauen und Stechen“, wer Fachkräfte durch irgendwelche Zuckerl oder Werbemaßnahmen gewinnen kann.

Bürgerversammlung Aying: Personal über Radio gewinnen

Aying wird nunmehr Radioaufrufe schalten, um für die Gemeinde und seine Einrichtungen zu werben: „Wir werden alles Mögliche tun, um weitere Plätze zu generieren.“ Wagner betonte, dass der gemeindliche Anteil an den Betreuungsplätzen die Marke von 1,75 Millionen Euro erreicht. Der Verwaltungshaushalt liegt heuer bei 13,8 Millionen Euro. „Von einem Euro geben wir mindestens ein Zehnerl für unsere Betreuungsplätze aus“, rechnete Wagner vor. „Und in diesem Betrag ist noch kein Gebäudeunterhalt, kein Strom- und Wasserverbrauch beinhaltet.“

Ayings Bürgermeister Peter Wagner (CSU). © wolfgang rotzsche

Bürgerversammlung Aying: Die Gemeinde ist knapp bei Kasse

Ja, das liebe Geld. Aying ist jetzt nicht die potenteste Gemeinde im Landkreis. Wagner berichtete, dass sich die Verwaltung und der Gemeinderat immer wieder Gedanken machen, was tatsächlich ausgegeben werden kann und was geschoben werden muss. Vorgezogen werden könnte vielleicht der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Aying. Eine Überprüfung ergab, dass es an der Zeit ist, zu handeln. Die dortigen Begebenheiten für die Mannschaft wurden angemahnt. Eine Machbarkeitsstudie soll klären, wo und wie ein neuer Standort ausschauen kann.

Ein großes Thema für viele Ayinger ist außerdem der Verkehr: Rainer Funke aus Dürrnhaar plädierte für eine festinstallierte Radaranlage auf der Ayinger Straße: „In Baden-Württemberg geht das ja auch.“ Es werde einfach viel zu schnell durch den Ort gefahren, erklärte er. Wagner erwiderte, dass eine solche Maßnahme auf der Staatsstraße 2078 schwierig sei.

Polizeibericht Aying – Mehr Lob kann es aus Sicht der Polizei fast nicht geben. Stefan Möhl, neuer Chef der Ottobrunner Polizeiinspektion (PI 28), war voll des Lobes: „Sie sind eine sehr sichere Gemeinde; Sie können sich sicher fühlen.“ Bürgermeister Peter Wagner antwortete darauf: „Aying ist ein sicheres Pflaster und soll es auch bleiben.“ Von all den Polizeieinsätzen im Inspektionsgebiet entfielen 2022 gerade mal sechs Prozent aufs Ayinger Gemeindegebiet.

In der Summe waren es 436 Einsätze. Bei den Straftaten gab es ein kleines Plus. Hierunter fallen Fahrraddiebstähle, weswegen der Polizeihauptkommissar dazu riet, Räder abzusperren und einen Radlpass zu führen. Bei den Körperverletzungen (8) gab es ein minimales Plus, auch bei den Unfällen (110). Im Großen und Ganzen fiel das Fazit des Inspektionsleiters sehr positiv aus: „Insgesamt gab es bei Ihnen nichts Spektakuläres. Sie können sehr zufrieden sein.“ Mit seinen Aussagen reiht sich Möhl in die Schar seiner früheren Vorredner ein. Auch in den zurückliegenden Jahren hatte die Polizei nicht viel zu vermelden, wenn sie bei der Bürgerversammlung an der Reihe ist. Was nicht heißt, dass sich die Polizei auf Peißer und Helfendorfer Flur ausruhen würde. Mit ihrer Präsenz sei weiter zu rechnen, war zu vernehmen. Aber niemand sei böse, wenn die Polizei gar nicht gebraucht wird. Es ist nur gut, zu wissen, dass es sie gibt!

Bürgerversammlung Aying: Schwerlastverkehr verbannen

Immer noch kämpft die Kommune darum, dass das Tempo in den Nachtstunden in Dürrnhaar und Göggenhofen auf 30 km/h gedrosselt wird. Doch die Rechtsauffassung sei, dass zu wenig Menschen dort vom Verkehrslärm betroffen seien. „Ich setze mich weiter dafür ein“, so der Bürgermeister. Von der Bürgerinitiative Dürrnhaar kam der Wunsch, den Schwerstlastverkehr aus Dürrnhaar zu verbannen. Täglich dürften es mehr als 1000 Lkws sein, die sich den Weg durch den Ort bahnen.

Nicht alle, die da unterwegs seien, dürften Mautflüchtlinge sein, sagte Wagner. Aber er sicherte zu, sich mit den Rathauschefs von Brunnthal, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Feldkirchen-Westerham (Kreis Rosenheim) zusammenzusetzen, um gemeinsam über eine Lösung oder ein einheitliches Vorgehen zu sprechen. „Was dann aber verwirklicht werden kann, muss man schauen“, dämpfte Wagner große Hoffnungen.

Bürgerversammlung Aying: Müll und Pferdeäpfel auf der Straße

Unmut herrschte auch darüber, wie manche Menschen die Gemeinde hinterlassen. Mit einem schriftlichen Brief klagte ein Bürger aus Kleinkarolinenfeld, dass aus Fahrzeugen unachtsam Müll auf die Straßen geworfen werde. Moniert hat der Briefeschreiber auch, dass Reiterinnen und Reiter sich nicht darum kümmern, wenn Pferdeäpfel da bleiben, wo sie herunterfallen. Und das auch auf Plätzen, am Kreuzweg in Kleinhelfendorf und auf Fußwegen. Hier appellierte Peter Wagner an die Vernunft aller. Er werde die Pferdebesitzer vor Ort anschreiben und für ein friedliches Miteinander werben.

