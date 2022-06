Im Gemüse-Transporter: Polizei findet 280 Kilo Kautabak

Teilen

Symbolbild © Karl-Josef Hildenbrand

Schleierfahnder der Münchner Verkehrspolizei haben an der A8 auf dem Parkplatz in Aying über 200 Kilo Kautabak sichergestellt.

Aying – Sie fanden ihn in einem Kleintransporter zwischen Gemüsekisten. Bereits am Dienstag, 14. Juni, kontrollierten die Beamten gegen 18.30 Uhr einen italienischen Kleintransporter. Der 66-jährige pakistanische Fahrer gab gegenüber den Beamten an, Gemüse geladen zu haben. Für die Ladung, die er nach Frankfurt bringen sollte, konnte er keinen Frachtbrief vorweisen, meldet die Polizei.

In Deutschland nicht erlaubt

Der Transporter wurde daher durchsucht. Im Zuge der Durchsuchung kamen mehrere weiße Kunststoffsäcke zum Vorschein, in denen sich pakistanische Tabakerzeugnisse befanden, die in Deutschland als nicht verkehrsfähig gelten.

280 Kilo in weißen Beuteln aufgespürt

Die Schleierfahnder zogen Zollbeamten hinzu, ebenso einen Drogenspürhund. So konnten insgesamt 280 Kilogramm Kautabak sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft München I als auch das Landratsamt München wurden darüber in Kenntnis gesetzt. Der Fahrer konnte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung seine Fahrt ohne den Tabak fortsetzen. Abschließende Ermittlungen hat die Verkehrsüberwachung der Münchner Polizei übernommen. mm