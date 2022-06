Mit 210 km/h unterwegs bei erlaubtem Tempo 100

Von: Martin Becker

44 Verkehrsverstöße deckte die Polizei von Kontrollen in Aying auf. © Patrick Seeger/dpa

Die Polizei führt in Aying mehrstündige Kontrollen durch und zieht diverse Sünder aus dem Verkehr.

Aying – 44 Verstöße stellte die Polizei bei einer fünfstündigen Kontrolle in Aying fest – darunter war auch ein wirklich krasser Fall. Der Schwerpunkt der Kontrollen durch die Verkehrspolizei München am Montag, 6. Juni, von 17 bis 22 Uhr lag auf der Überprüfung der vorschriftsmäßigen Ausrüstung von Fahrzeugen und der Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit.

Die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in diesem Zeitraum ergab 23 Verstöße. Im Bereich der Staatsstraße 2070, zwischen Faistenhaar und Aying, blitzte und stoppte die Polizei den Fahrer eines Jeep – der Mann raste mit 210 km/h durch den Landkreis, obwohl an dieser Stelle maximal Tempo 100 erlaubt ist. Den Fahrer erwarten nun ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und eine Geldbuße in Höhe von 700 Euro.

Ohne Führerschein und berauscht am Steuer

Außer den 23 Geschwindigkeitsverstößen registrierte die Polizei bei ihren Verkehrskontrollen in Aying 21 weitere Verkehrsverstöße: unter anderem Kennzeichenmissbrauch, Verstöße beim Überholen und Verstöße aufgrund nicht vorschriftsmäßiger Fahrzeuge. Unter anderem auf der Staatsstraße 2078 (Dürrnhaarer Straße), wo ein 44-Jähriger aus München einen Mercedes steuerte, obwohl er gar keinen Führerschein besitzt. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei München geführt.

Grundsätzlich weist die Polizei in einer Pressemitteilung darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit „als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen führt“. Deshalb werde man weiterhin „gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden“.