Putin-Stelle im Goldenen Buch bleibt zwar - Engagement für Ukraine in Aying aber riesengroß

Von: Wolfgang Rotzsche

Bürgermeister Peter Wagner und Rosi Fritzsche vom Verein für Dorfleben und Soziales bitten um Spenden für den Pfadfinderbund „PLAST“ in der Ukraine. © wjr

Die Putin-Stelle im Goldenen Buch bleibt, aber überdeckt. Ansonsten unternimmt Aying sehr viel, um seinen Beitrag in der Ukrainekrise zu leisten.

Aying – Keine Gemeinderatssitzung dürfte derzeit verstreichen, ohne das Thema Ukraine zumindest zu streifen. Nicht viel anders war es in Aying. Wobei die Gemeinde einen Berührungspunkt hat. Wir berichteten bereits über den Eintrag des russischen Staatspräsidenten ins Goldene Buch. Der russische Präsident Wladimir Putin leistete die Unterschrift am 11. Oktober 2006.

Bürgermeister von mehreren Seiten angegangen, Stelle zu entfernen

Von mehreren Seiten wurde Bürgermeister Peter Wagner (CSU) offenbar angegangen, warum diese Seite nicht entfernt wird. „Das ist ein Stück Zeitgeschichte“, verteidigte der Rathauschef in der jüngsten Sitzung seine Entscheidung, den Eintrag an Ort und Stelle zu belassen. Wobei er sich deutlich von Putin distanzierte. „Das ist heute nicht mehr der gleiche Putin wie damals.“ Putin dürfte wohl kaum mehr Gastfreundschaft erfahren, geschweige die Ehre, sich ins Goldene Buch einzutragen. Ja, er teilte dem Gremium auch mit, dass die entsprechende Seite im Goldenen Buch nicht ohne Weiteres noch die Signatur Putins zeigt. Denn Wagner hat diese überdeckt. Nunmehr ist dort ein von ukrainischen Flüchtlingskinder selbst gemaltes Bild zu sehen. Es zeigt eine weiße Taube mit ukrainischer Flagge im Schnabel, die über eine grüne Wiese in Richtung Himmel und Sonne fliegt.

Viele stellen Wohnraum zur Verfügung

Bürgermeister Wagner erinnerte sich an die Gespräche mit seinem Großvater, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. „Er hat uns immer vor Krieg gewarnt“, sagte Wagner. „Ich hätte mir nie einen Krieg mitten in Europa vorstellen können.“ Es sei beschämend, wie Russland hier mit der Ukraine agiere. Bei all der Trauer und Verzweiflung schwinge aber auch etwas anderes mit: Die Hilfsbereitschaft auch in der Gemeinde Aying sei riesig. „Ich habe kurz nach unserem Aufruf, sich zu melden, wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, bereits über 20 Rückmeldungen bekommen, damit Flüchtlinge Aufnahme finden.“ Damit ließen sich um die 50 Personen bereits unterbringen. Auch Dolmetscher haben ihre Dienste angeboten, um bei Sprachproblemen helfen zu können. Zusammen mit Rosi Fritzsche vom Verein Dorfleben und Soziales sei ein Spendenaufruf gestartet worden, so Wagner. Hier werde gezielt die Arbeit des Pfadfinderbunds „PLAST“ in der Ukraine gefördert. Mit dieser Organisation arbeitet der Verein bereits seit Jahren zusammen und ist bei den Ayingern schon bekannt durch die jährliche Weihnachtspäckchenaktion für Kinder in Tschernobyl. Spenden gehen an: PLAST Ukrainischer Pfadfinderbund in Deutschland, Bankverbindung: Deutsche Bank München, IBAN: DE30 7007 0024 0222 0473 00, BIC (SWIFT): DEUTDEDBMUC Wichtig: Verwendungszweck: „Humanitäre Hilfe Ukraine“.

Gemeinderat spendet Sitzungsgeld

Auf Initiative von Vizebürgermeisterin Karin Lechner (FWGA) spendet hierfür der Gemeinderat sein Sitzungsgeld. Ein ukrainischer Staatsbürger wohnte der Sitzung bei und bat um Unterstützung für seine Aktion, die er und andere privat organisieren. Er suchte Lagermöglichkeiten für all das, was gesammelt werde, um es mit einem Sprinter selbst in die Ukraine zu fahren. „Das lässt sich organisieren“, sagte Johann Lechner (CSU) und sicherte zu, Platz in Peiß unbürokratisch und sofort zur Verfügung zu stellen. „Die Hilfsbereitschaft ist überragend“, attestierte Bürgermeister Wagner und bat alle Anwesenden zum Gedenken an die Getöteten, sich von den Plätzen zu erheben.