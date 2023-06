Die Ampel, auf die ganz Dürrnhaar seit Jahren gewartet hat

Von: Wolfgang Rotzsche

Nach vielen Jahren konnte jetzt endlich die Ampel an der Rosenheimer Landstraße in Dürrnhaar errichtet werden –auch für Bürgermeister Peter Wagner ein großes Anliegen © Claus Schunk

Viele Jahre hat‘s gedauert. Jetzt endlich konnte die langersehnte Ampel über die Staatsstraße 2078 (Rosenheimer Landstraße) in Dürrnhaar in Betrieb gehen.

Dürrnhaar – „Die Ampel war und ist ein großes Anliegen von mir und ist ein weiterer Schritt zu mehr Verkehrssicherheit“, so Ayings Bürgermeister Peter Wagner (CSU). „Ein großer Wunsch aus der Bevölkerung geht endlich in Erfüllung.“

Schon seit vielen Jahren gab es Bemühungen, mit einer Ampel eine sichere Überquerung der viel befahrenen Staatsstraße zu ermöglichen. Die Staatsstraße teilt förmlich Dürrnhaar in zwei Hälften. Der Verkehr wird nicht weniger, was auch Gefahren birgt. Gerade beim Überqueren, weil die Staatsstraße auch einen leichten Knick macht.

Es fehlte zunächst an überzeugenden Argumenten

Das Problem war bisher, überzeugende Argumente an höherer Stelle zu finden, damit eine Ampel auch kommen darf. 2021 gab es entscheidende Maßnahmen von Seiten der Gemeinde Aying. Es wurden zwei Straßenzählungen durchgeführt, um die Menge an Menschen zu erfassen, die sich entlang der Rosenheimer Landstraße bewegen oder diese überqueren. „Wir haben das notwendige Quorum gerade noch erreicht“, merkt der Rathauschef in einem Gespräch mit dem Münchner Merkur an. Es gab folglich grünes Licht für die Ampel.

Kein Angebot auf Ausschreibung bekommen

Eigentlich sollte sie schon im vergangenen Jahr kommen. Rathaus-Chef Wagner erklärte aber vor kurzem dem Gemeinderat: „Wir haben schlicht und ergreifend kein Angebot auf unsere Ausschreibung bekommen.“ Allem Anschein nach waren die Auftragsbücher überall schon voll. Bei der entscheidenden Ausschreibung wurden sechs Firmen angeschrieben und es kamen auch Angebote. Letztendlich bekam die Firma Swietelsky Baugesellschaft mit seiner Zweigstelle in Ebersberg den Zuschlag.

Auch Fußgängerweg barrierefrei ausgebaut

Die Baumaßnahme wurde mit Kosten von rund 140 000 Euro beziffert. Errichtet wurde die Ampel nördlich des Lippweges. Im Zuge der Arbeiten wurden der Fußgängerweg und der Bereich an der Ampel barrierefrei ausgebaut. Die Überquerungsstelle wurde auch deswegen an Ort und Stelle ausgewählt, da von Westen kommend der Radweg von Faistenhaar hier einfließt. Und mit der Ampel an dieser Stelle geht es dann zügig in Richtung S-Bahnhof Dürrnhaar.