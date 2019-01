Spannende Zahlen und Rekorde: Der Landkreis München - Landkreis der Superlative

Höher teurer, filmreif: Eine neue Broschüre zeigt, was den Landkreis München rekordverdächtig macht. Mit dabei: Ein Weltmarktführer und der Kammmolch.

Landkreis – Zehn Unternehmen gibt es im Münchner Landkreis, die in ihrer Branche zu den Weltmarktführern gehören. 4500 Jahre alt ist das älteste archäologische Fundstück. Und in 886 Gaststätten kann man hier einkehren. Diese und andere beeindruckende Zahlen stammen aus der aktuellen Statistik des Münchner Landratsamts. Einiges hat man schon gehört, andere überraschen.

Flächennutzung

Der Landkreis ist grüner, grüner als mancher vermutet: 79,6 Prozent der Flächen sind Wald, Wiesen, Felder, Landwirtschaft und Gewässer. 6,4 Prozent werden bewohnt. Der Verkehr nimmt 6,3 Prozent ein. 2,1 Prozent gehen für Sport, Freizeit und Erholung drauf, 1,3 noch für Industrie und Gewerbe.

Fahrzeuge

264 286 Kraftfahrzeuge gibt es im Landkreis, davon 220 579 Personenkraftwagen. Bei knapp 281 000 volljährigen Bürgern besitzt statistisch gesehen jeder Einzelne 0,94 Kraftfahrzeuge. 604 Elektrofahrzeuge im Landkreis, 156 126 Benzin, 113 650 Diesel, 1919 Hybridfahrzeuge, 1167 Erdgas-/Flüssigfahrzeuge, 58 mit Brennstoffzellen. Übrigens: 85 ältere Menschen haben freiwillig wegen einer Erkrankung ihren Führerschein abgegeben – ein neuer Rekord.

Alte Fundstücke

Wer im Landkreis eine Baustelle eröffnet, muss damit rechnen, dass es länger dauert als geplant. Nicht selten bringt der Bagger Fundstücke zutage, die erst ein Archäologe begutachten muss. In den vergangenen 40 Jahren tauchten immer mehr Spuren der Vergangenheit auf wie ein etwa 1000 Jahre alter, 60 Meter langer Tunnel oder Erdstall in Aying und ein gut 3000 Jahre altes Beil im Hofoldinger Forst. Etwa 4500 Jahre alt sind die ältesten Stücke: ein Schöpflöffel und ein Knickwandgefäß aus der Jungsteinzeit im heutigen Unterföhring. Der häufigste archäologische Fund übrigens ist – Müll.

+ Einzigartig: Rund 1000 Jahre alt ist der Erdstall, der in Aying 2016 entdeckt wurde. Er gehört zu den spektakulärsten archäölogischen Entdeckungen in Bayern. © mmh

Heimliche Champions

Unternehmen, die meist mit Nischenprodukten den Weltmarkt erobern, werden im Fachjargon „Hidden Champions“ genannt. Es ist nicht einfach, sie ausfindig zu machen, da die „heimlichen Gewinner“ meist inhabergeführt und nicht börsennotiert angesiedelt sind. Doch die renommierte Universität St. Gallen hat ein Weltmarktführerranking erstellt. Wer hier einen Platz bekommt, muss mindestens den zweithöchsten Marktanteil in seiner Branche weltweit haben, mehr als 50 Millionen Euro im Jahr umsetzen, die Hälfte davon im Ausland, und seine Geschäfte auf mindestens drei Kontinenten führen.

+ 50 Meter: Der wohl höchste Maibaum Bayerns steht in Aying. © mmh Zehn Unternehmen aus dem Landkreis München haben es auf diese Liste geschafft, vor allem aus dem präzisions- und medizintechnologischen Bereich. So gehen unter anderem Autobahnvignetten, Druckfarben, Schutzfolien für Sozialversicherungsausweise, Geräte für die Herstellung von Prozessoren und Speicherchips, Systeme zur laseroptischen Maschinenausrichtung, Instrumente für minimalinvasive Chirurgie oder feuerfeste Materialien für industrielle Hochtemperaturprozesse aus dem Landkreis München in die ganze Welt.

Zu den Hidden Champions gehören etwa der bereits seit 250 Jahren bestehende Druckfarbenhersteller Hubergroup aus Kirchheim und Karl Storz aus Garching, Hersteller in der Endoskopie.

Landkreis-Schmankerl

5175 Lebensmittelbetriebe gibt es im Münchner Landkreis. Eine der bekanntesten Spezialitäten: das Ismaninger Kraut, wo ein Kopf bis zu zehn Kilo auf die Waage bringt. Laut aktueller Statistik gibt es 550 Halter von Bienen, 414 von Geflügel, 140 von Rindern, 114 von Schafen und Ziegen und 62 Schweinehalter. Außerdem kann man in insgesamt 886 Gaststätten und Imbissen einkehren. Einen Überblick über lokale Erzeuger und wie man sie findet gibt es im Internetportal www.gutesausdem.landkreis-muenchen.de.

Imposante Zahlen

+ Kult: Das einzige Autokino Bayerns befindet sich in Aschheim. © dpa Auch viele rekordverdächtige Zahlen verstecken sich in der aktuellen Statistik: Etwa dass die Floßrutsche im Mühltal bei Straßlach-Dingharting mit 345 Metern die längste in Europa ist. Oder Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist mit 26 Zeichen einer der längsten Gemeindenamen Deutschlands. Noch interessant: Die Meißner Porzellansammlung im Schleißheimer Schloss Lustheim ist die Zweitgrößte der Welt. Im Oberhachinger Biergarten „Kugler Alm“ wurde einst das Radler erfunden. In Aying steht mit bis zu 50 Metern Länge der wohl größte Maibaum Bayern. Das ESO Supernova Planetarium in Garching ist das größte geneigte Planetarium Deutschlands. Außerdem befindet sich in Aschheim das einzige Autokino Bayerns. Und die Möbel für den James Bond Film „Spectre“ kamen aus – Aying – aus dem Fundus des Antiquitätenhändlers Zahn.

Springfrosch kommt

Amphibien gehören mittlerweile zu den weltweit am stärksten gefährdeten Wirbeltieren. Das zeigt sich auch im Landkreis München beim Blick auf die Erdkröte. Weil sie auf ihren Wanderungen zu ihren Laichplätzen immer die gleichen Strecken wählen, liegen relativ genau Daten vor. Die neuesten Entwicklungen: Auf 33 Prozent der Wegstrecken sind seit 2007 deutlich weniger Kröten unterwegs, auf 28 Prozent der Strecken sind sie komplett verschwunden. Doch es gibt auch Positives: Der stark gefährdete Kammmolch kommt wieder öfter vor, ebenso wie der wanderfreudige Springfrosch.

+ Gefährdet: Die Erdkröten werden immer weniger. © dpa

Fachkräftemangel

Dass Fachkräfte fehlen, ist nichts Neues. Doch die Zahl der unbesetzten Stellen, steigt mit jedem Jahr: 71 000 sind es aktuell in der gesamten Region München. 12 000 waren es noch im Jahr 2010. Im Jahr 2030 rechnet man regional bereits mit 137 000 unbesetzten Stellen. Während sich in gesamt Oberbayern die größten Personallücken in der Unternehmensführung und -organisation sowie in der technischen Entwicklung, Konstruktion und Produktionssteuerung auftun, fehlt es im Landkreis München besonders an Fachkräften in dualen Ausbildungsberufen und in der Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessbranche.

Die neue Broschüre

gibt es auch im Internet unter www.landkreis-muenchen.de/broschueren.