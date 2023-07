Stickeralbum wie beim Fußball: Helfendorfer Feuerwehr-Helden zum Sammeln

Von: Laura Forster

Teilen

Der Nachwuchs in Großhelfendorf wird sich über dieses Stickeralbum freuen: (v.l.) Feuerwehrkommandant Korbinian Kroiß, Marktmitarbeiter Daniel Germann und Atemschutzgerätewart Alexander Schiele. © lM

Statt Bilder von Fußball-Stars können ab morgen, 8. Juli, die Gesichter der Mitglieder der Feuerwehr Helfendorf gesammelt werden – und zwar als Sticker für ein Sammelalbum.

Helfendorf – Die Idee kam Alexander Schiele, Ausbilder und Gerätewart bei der Feuerwehr, und seinen Kameraden beim Durchstöbern der sozialen Medien vor über einem Jahr. „Wir haben eine Werbung der Firma Stickerstars gesehen“, erinnert sich Schiele. Das Berliner Unternehmen kreiert seit mittlerweile zehn Jahren individuelle Stickeralben für Vereine, Unternehmen oder eben Feuerwehren. „Wir haben uns dann schlau gemacht und rumgefragt, ob an so einem Projekt Interesse besteht.“ Das Feedback war durchaus positiv.

Supermarkt als Partner

Um ein solches Stickeralbum erstellen und verkaufen zu können, ist jedoch ein Supermarkt als Partner nötig. „Da hatten wir Glück. Der Filialleiter des Rewe-Markts in Helfendorf, Gabriel Kwoczalla, ist selbst bei der Feuerwehr und war sofort dabei.“ Ei Gespräch zwischen Kwoczalla, Vertretern von Stickerstars und der Feuerwehr besiegelte die Aktion.

Mehrere Fotoshootings organisiert

Auf den insgesamt 348 Stickern, die gesammelt werden können, sind nicht nur die Mannschaftsmitglieder abgebildet, sondern auch die Feuerwehrfahrzeuge und Gerätschaften. „Außerdem gibt es Sticker mit historischen Fotos, die wir eingescannt haben.“ Für die restlichen Bilder, hat die Feuerwehr über ein halbes Jahr verteilt mehrere Fotoshootings organisiert. „Wir haben einige Mitglieder, die sehr gut mit der Kamera umgehen können.“ Jeder der 275 Feuerwehrleute konnte selbst entscheiden, ob er oder sie für das Album gesammelt werden will oder nicht. „Der Großteil hat mitgemacht“, sagt Schiele erfreut, der selbst für ein Stickerbild posiert hat, ebenso wie sein 16-jähriger Sohn Felix. „Es ist schon ein komisches Gefühl, dass man ein Foto von mir kaufen kann“, sagt er. „Aber die Aktion ist einfach eine nette Sache.“

Zwei Euro pro verkauftem Album

Für die Feuerwehr entstehen keinerlei Kosten. Im Gegenteil, sie bekommt zwei Euro pro verkauftem Album. Mit dem eingenommen Geld soll die Jugendfeuerwehr unterstützt werden, sowie die Geräte verbessert. „Mit der Aktion wollen wir auch für neue Mitglieder werben“, sagt Schiele. Vor allem tagsüber sei es schwer, die Schichten zu besetzten.

Großes Grillfest zum Start

Start der Sammelaktion ist am Samstag, 8. Juli, ab 10 Uhr. Geplant ist ein großes Grillfest auf dem Parkplatz des Rewe-Markts von Kwozcalla in Großhelfendorf (Römerstraße 16). Ein Rahmenprogramm für Groß und Klein mit Hüpfburg, Spritzwand und vieles mehr ist geboten. Für kulinarische Verpflegung ist ebenfalls gesorgt, so Schieble. Ab Sammelstart können Interessierte für zehn Wochen die Alben und Sticker kaufen. Die erste Auflage beinhaltet 130 Hefte. „Wenn das Interesse groß ist, kann nachgedruckt werden.“ In jedem Album befindet sich eine Wundertüte mit zwölf Stickern. Das Album kostet fünf Euro, eine Stickertüte mit fünf Aufklebern ein Euro.