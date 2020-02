Orkantief „Sabine“ erreicht Landkreis München: Zahlreiche Feuerwehreinsätze, Dach von Schule gefegt

Das Sturmtief „Sabine“ hat den Landkreis München erreicht. An allen öffentlichen Schulen fällt heute der Unterricht aus. Zahlreiche S-Bahn-Strecken sind gesperrt.

Sturmtief „Sabine" hat den Landkreis München erreicht

Unterricht an öffentlichen Schulen fällt aus

S-Bahn-Strecken gesperrt, 300 Einsätze bereits für die Feuerwehr

Dach von Höhenkirchner Schule weggerissen

Update 16.25 Uhr: Das Landratsamt München warnt in einer Pressemitteilung vor umgestürzten Bäumen und herabfallenden Ästen.

Orkantief „Sabine“ hat heute Morgen den Landkreis München erreicht und dort einiges durcheinander gewirbelt. Vor allem in den Waldflächen und Erholungsgebieten im Landkreis München ist es im Verlauf des Montags zu teils heftigeren Schäden an den dort befindlichen Bäumen gekommen. Neben einigen umgestürzten Bäumen sind auch zahlreiche teils größere Äste durch den Sturm abgerissen und auf Fuß- und Radwege gefallen.

Landratsamt warnt vor umgestürzten Bäumen und herabfallenden Ästen

+ Viele Wald- und Spazierwege sind gesperrt, wie hier in Straßlach. © Moni Lohr Die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde waren bereits vor Ort, um die Lage zu sichten und notwendige Maßnahmen zu prüfen. Da aber auch für die kommenden Tage unbeständiges Wetter mit weiteren teils heftigeren Sturmböen vorhergesagt ist, werden sich die Aufräumarbeiten sowie die Baumkontrollen aber noch einige Zeit hinziehen. In diesem Zusammenhang weist die Untere Naturschutzbehörde darauf hin, dass instabil gewordene Bäume auch noch Tage nach dem Sturm umstürzen oder angebrochene Äste herunterfallen können. Das Landratsamt München bittet deshalb die Bürger eindringlich, sich in den kommenden Tagen von denErholungsgebieten und Waldflächen fernzuhalten.

Update 15.05 Uhr: Die Straße zum Deiniger Weiher zwischen Kleindingharting und Holzhausen ist wegen umgestürzter Bäume derzeit gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Straßlach-Dingharting sind bereits seit dem Morgen im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen. Noch ist aber unklar, wann die Sperre am Berg wieder aufgehoben wird.

In Haar sind die Friedhöfe wegen des Sturms heute und morgen (Aufräumarbeiten) gesperrt. Das meldet die Gemeinde.

300 Feuerwehreinsätze im Landkreis München

+ Ein Baum ist in Hohenschäftlarn auf ein Haus gestürzt. Die Feuerwehr Hohenschäftlarn bewahrte das Gebäude vor größeren Schäden. © Feuerwehr Hohenschäftlarn Update 14.32 Uhr: Nach aktuellem Stand der Feuerwehreinsatzzentrale ist die Zahl der Einsätze im Landkreis auf 300 gestiegen. Nach wie vor sind die Feuerwehren flächendeckend unterwegs, um hauptsächlich Bäume von Straßen, Gleisen und Strommasten zu entfernen. Aktuell ist die Feuerwehr Dingharting im Einsatz, um zu verhindern, dass ein umgeknickter Baum auf ein Haus fällt. In Kirchheim wurde der Maibaum durch die starken Windböen so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass er umgelegt werden muss, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim auf ihrer Facebook-Seite.

+ Bei Großhesselohe ist ein Baum auf die Gleise gefallen und in Brand geraten. © Thomas Gaulke Update 14.24 Uhr: Auch die Bayerische Schlösserverwaltung reagiert auf die heutige Wetterwarnung mit starken Sturmböen in Bayern und schließt größtenteils die Parkanlagen und Schlossgärten. Zudem wird abgeraten, den Englischen Garten sowie alle anderen öffentlichen Grünanlagen zu betreten. Die Schlossanlage Schleißheim ist montags generell geschlossen. Am Neuen Schloss Schleißheim kam es zu Sturmschäden. Inwieweit das Schloss konkret in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte eine Sprecherin der Schlösserverwaltung auf Anfrage nicht sagen: „Informationen darüber sind erst nach dem Ende des Unwetters möglich.“ Die Parkplätze am neuen Schloss sind abgesperrt.

Update 12.45 Uhr: Obwohl in den Schulen Lehrer vor Ort waren und vor allem auch die Grundschulen eine Notbetreuung organisiert hatten, waren es nur Einzelfälle, in denen Schüler nichts vom Unterrichtsausfall mitbekommen hatten. In Oberhaching verirrte sich kein einziger Schüler an die Grundschule am Kirchplatz, am Gymnasium waren es gerade mal zwei von mehr als 1000 Schülern gewesen, die pünktlich zu Unterrichtsbeginn erschienen waren. Und auch im Norden, wie etwa an der Camerloher Grundschule in Ismaning: alle Schüler zuhause.

+ Die Feuerwehr Ottobrunn ist seit den Morgenstunden im Einsatz. © Feuerwehr Ottobrunn

Unklare Situation an den Kindergärten

Etwas unklarer war die Situation für die Krippen- und Kindergartenkinder im Landkreis. Während in einigen Gemeinden wie etwa in Oberhaching der Betrieb in den Kitas normal weiterlief, hatten andere Einrichtungen geschlossen. So hatte beispielsweise die Arbeiterwohlfahrt München Land bereits am Sonntag darüber informiert, dass ihre Kindertageseinrichtungen am Montag geschlossen bleiben. Dennoch wurden auch hier Notgruppen eingerichtet, die von den Eltern zum Teil auch genutzt wurden.

Update 12.28 Uhr: Für die Schüler der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen entfällt auch am Dienstag, 11. Februar, der Unterricht. Grund sind die Sturmschäden, vor allem das abgerissene Dach der Schule. Aus Sicherheitsgründen gibt es auch keine Notbetreuung.

+ In der Straße An der Isar in Großhesselohe war die Feuerwehr Pullach wegen eines umgestürzten Baums im Einsatz. © Thomas Gaulke Update 10.36 Uhr: Die Bahn informiert: Solange der Sturm noch in voller Stärke über Bayern unterwegs ist, wird der Zugverkehr weiterhin nicht rollen können. Ausnahme: Auf der Münchner Stammstr ecke fahren einzelne Pendelzüge zwischen Pasing und Ostbahnhof. Prognosen zur Wiederaufnahme des Betriebs können erst nach Beruhigung der Wettersituation gegeben werden. Erst dann können umfassend Erkundungsfahrten stattfinden und entsprechend aufgeräumt werden.

Sturm "Sabine" im Landkreis München: Dach von Schule gefegt

Update 10.34 Uhr: Der starke Wind hat heute Morgen für zwei brennende Autos am „Park and Ride“-Parkplatz in Ismaning gesorgt. Laut Polizei flog eine glühende Zigarette in eine angrenzende Hecke, die daraufhin Feuer fing. Die Flammen breiteten sich auf zwei parkende Pkws aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Ismaning löschte den Brand. An beiden Autos, ein Ford und ein VW, entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro.

Update 10.21 Uhr: Durch den Sturm wurde ein Teil des Daches der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen weggerissen.

+ Die Feuerwehr Hohenschäftlarn räumt drei Bäume von der Straße Richtung Schorn. © Feuerwehr Hohenschäftlarn Die Feuerwehr Hohenschäftlarn berichtet von einem Einsatz auf der Straße Richtung Schorn. Drei Bäume lagen auf der Fahrbahn, die die Einsatzkräfte nun beseitigen.

Update 8.09 Uhr : Die Feuerwehreinsatzzentrale meldet aktuell 70 Einsätze. Im gesamten Landkreis sind die Feuerwehren unterwegs. In allen Fällen handelt es sich um umgestürzte Bäume auf Gleisen, Straßen und Strommasten.

Erstmeldung vom 10. Februar 2020, 7.44 Uhr: Sturmtief Sabine wütet im Landkreis München

Landkreis - Der Sturm Sabine nimmt in den frühen Morgenstunden auch im Landkreis München verstärkt zu. Am Sonntagnachmittag meldete das Kultusministerium bereits, dass an allenöffentlichen Schulen der Unterricht ausfällt. Das Landratsamt warnt davor, sich im Freien aufzuhalten.

Landkreis München: Sturmtief „Sabine" sorgt für S-Bahn-Sperrung

Derzeit sind mehrereS-Bahn-Strecken im Landkreis wegen Bäumen im Gleis gesperrt. Laut Streckenagent der Deutschen Bahn ist aktuell die Strecke auf der Linie S7 zwischen Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Kreuzstraße verkehren bis Höhenkirchen-Siegertsbrunn und enden dort vorzeitig. Sie S-Bahnen aus Richtung München Ost fahren bis Hohenbrunn und enden vorzeitig. „Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einzurichten“, heißt es seitens der Bahn.

+ Sturmtief „Sabine“ machte auch vor Bahnstromleitungen kein Halt. © Feuerw ehr Schäftlarn

Auch auf der Strecke der S7 zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn liegt ein Baum im Gleis. Die Strecke ist gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Wolfratshausen verkehren bis Ebenhausen-Schäftlarn und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus München Ost fahren bis Baierbrunn und enden hier. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis zwischen Ebenhausen und Baierbrunn ist laut Bahn eingerichtet.

Wegen Sturmtief Sabine: S-Bahn-Betrieb im Landkreis München reduziert

Aus Sicherheitsgründen hat die Bahn den S-Bahn-Betrieb reduziert. Geplant ist aktuell zwischen Pasing und München Ost einen Pendelverkehr aufrecht zu erhalten. Auf den Außenästen fahren die S-Bahnen an die nächstgelegene Station und enden dort. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Line S3 Maisach/Deisenhofen entfallen.