Seine Christbäume kennt fast jeder: Jetzt ist Josef Sedlmair (80) gestorben

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Mit Trachtenhut und einem Lächeln sah man Josef Sedlmair senior oft zwischen den Reihen seiner Christbäume, die man hier in Blindham seit fast vier Jahrzehnten selbst schlagen kann. © wjr

Weit über die Grenzen des Münchner Landkreises hinaus ist der Christbaumverkauf von Josef Sedlmair senior bekannt. Jetzt ist der beliebte Landwirt gestorben.

Blindham – In diesen Tagen war Josef Sedlmair senior normalerweise stets auf dem Hof in Blindham anzutreffen. Mit seinem Trachtenhut, der grünen regenfesten Jacke, den oftmals orangefarbenen Handschuhen und seiner großen Gestalt war er kaum zu übersehen.

Das Christbaumgeschäft hatte Sedlmair vor 38 Jahren angefangen, und es hatte ihn stets erfüllt. Jetzt ist der „Blindhamer Sepp“ mit 80 Jahren gestorben.

Josef Sedlmair: Ihm war es immer wichtig, für andere da zu sein

Die Forst- und Landwirtschaft waren Sedlmair in die Wiege gelegt worden. Sein Onkel Bernhard kam kurz nach dem Zweiten Weltkrieg nach Blindham und war aus ganzem Herzen Landwirt und Jäger. Nicht anders war es bei Josef Sedlmair senior. Das große Anwesen auf der Anhöhe Blindham war sein Leben.

Neben Familie und Hof war es dem Verstorbenen immer wichtig, auch für andere da zu sein. „Man hat Sepp alles fragen können und immer einen Ratschlag und Hilfe erhalten. Er hat jedem geholfen, dem er helfen konnte“, sagt Max Demmel, der Vorsitzende des Trachtenvereins. Als Gründungsmitglied des Sparvereins SC 23 war Josef Sedlmair nicht nur Jahrzehnte lang Vizevorsitzender, sondern gern gesehener Gast bei den Stammtischen. Ratsch und Geselligkeit durften für ihn nicht fehlen. Verantwortung für die Altgemeinde Helfendorf übernahm er unter anderem auch beim Wasserversorgungsverband Helfendorf, dem er zwischen 1981 und 2007 als Vorsitzender vorstand. Es war für Josef Sedlmair selbstverständlich, dass es im gesamten Versorgungsbereich immer bestes Trinkwasser gab, mit einer ausgezeichneten Qualität und stets bezahlbar.

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Im Gemeinderat aktiv für seinen Heimatort

Sedlmair war heimatverbunden, pragmatisch und stets auf Ausgleich bedacht. 1990 kam er in den Ayinger Gemeinderat und hatte dieses Ehrenamt 18 Jahre lang für die CSU inne. Seine Partei hätte ihn gerne nochmals auf der Wahlliste gesehen, aber er wollte aus freien Stücken aufhören. Bürgermeister Peter Wagner besuchte seinen Parteifreund anlässlich seines 80. Geburtstages, heuer im August.

Politik und das Weltgeschehen waren Sedlmair sehr wichtig. Schließlich hat er an zahlreichen Entscheidungen für die Gemeinde Aying mitgewirkt, etwa bei der Errichtung des Feuerwehrgerätehauses in Großhelfendorf, der Abfall- und Müllentsorgung in der Kommune und bei der Entscheidung für ein Seniorenzentrum in Aying.

Ehrliche Worte und Mitmenschlichkeit

Dabei war Josef Sedlmair keineswegs ein Mensch großer Worte. Er hatte das Talent, in ruhigen Worten oftmals turbulente Diskussionen wieder auf ein normales Niveau herunterzuholen. Aber egal, wen man fragt, eines bleibt bei dem Blindhamer immer in Erinnerung. Bürgermeister Wagner sagt: „Die Mitmenschlichkeit war eines der obersten Prinzipien, nach denen der Sepp handelte.“

Das galt für seine Arbeit auf dem Hof, für die Begleitung seines Sohnes Sepp, als dieser den Bergtierpark entwickelte, für die Vereinssachen oder auch für das Leben mit anderen. Sedlmairs Freundlichkeit, seine offene, aber besonnene Art und seine Ruhe hatten auf jeden Ausstrahlung, der mit ihm zu tun hatte. „Seine ehrlichen Worte hatten immer Gewicht. Durch seine Art und Auftreten ist er bei allen Leuten, egal ob jung oder alt, stets geschätzt und gern gesehen worden“, so Wagner. Mit dem Tod Sedlmairs sei die Gemeinde um eine große Persönlichkeit ärmer.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.