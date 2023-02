Vollsperrung zwischen Helfendorf und Rauchenberg

Auch in diesem Jahr müssen Verkehrsteilnehmer mit Sperrungen der Staatsstraße 2078 (Rosenheimer Landstraße) südlich von Großhelfendorf rechnen. © Arno Burgi

Die Staatsstraße 2078 ist von Montag, 6. Februar, bis voraussichtlich 17. Februar zwischen Großhelfendorf und Rauchenberg wegen Baumfällarbeiten vollgesperrt.

Aying - Das teilt das Staatliche Bauamt Freising mit. Die Umleitung führt von Großhelfendorf über die Kreisstraße M 8 nach Kleinkarolinenfeld, weiter über die M 9 bis nach Kreuzstraße und von dort auf der Kreisstraße MB 4/ RO 28 nach Aschbach zurück auf die Staatsstraße 2078.

Vorbereitung für Sanierung

Die Zufahrt zum Bergtierpark Blindham ist nur über Kleinhelfendorf möglich. Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen. Die Rodungsarbeiten dienen als Vorbereitung, um die Staatsstraße im Bereich Großhelfendorf bis Rauchenberg in diesem Jahr zu sanieren. Für die Eingriffe in den Waldrand wird ein Ausgleich an anderer Stelle geschaffen. Es werden Grünlandflächen in arten- und blütenreiche Wiesen umgewandelt.